Галина Перескокова: «Мы составляем интерактивную карту Кировской области»

Руководитель внештатной службы по подготовке и проведению ВПН­2020 Галина Перескокова занимается этим с октября 2019 года. В её подчинении – порядка ста специалистов.

– Галина Викторовна, на каком этапе сегодня находится подготовка к переписи?

– В соответствии с календарным планом подготовки и проведения ВПН-2020 в Кировской области завершается очередной этап – составление и согласование организационных планов. Они разрабатываются для организации проведения переписи и обеспечения полноты учёта населения.

Такой план составляется по каждому муниципальному району, городскому округу. Он включает в себя переписное районирование (деление территорий муниципальных районов и городских округов на переписные и счётные участки); определение количества переписчиков и контролёров; разработку плана обучения переписного персонала.

Планы составляют уполномоченные по вопросам переписи населения в районах, затем согласовывают их на районных комиссиях и представляют в Кировстат для утверждения. На данный момент 29 районов и шесть городских округов уже представили свои планы в Кировстат и защитили их.

– Как вы оцениваете подготовленные оргпланы?

– Мы проверяем составленные планы на полноту включения всех домов и населения, проживающего в них, состав счётных участков, нагрузку на переписчиков. Анализируем карту района с нанесёнными переписными и счётными участками. Каждый район нашей области индивидуален и по площади, и по численности населения. Поэтому и нагрузка варьируется. В среднем на счётный участок она составляет 550 человек.

– Какие проблемы был выявлены при составлении оргпланов?

– Ещё перед составлением планов была проведена большая работа по актуализации адресного хозяйства. Регистраторы прошли по всей области, сверили списки адресов домов на местности с картографическим материалом.

По результатам работы регистраторов все уточнения занесены в автоматизированную систему подготовки, проведения и подведения итогов ВПН и на картографический материал. На основе уточнённых данных составлены Организационные планы проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в муниципальных образованиях.

Кроме того, информацию о недостатках адресного хозяйства мы направили в администрации районов. Сейчас они ведут работу по их устранению. Мы осуществляем мониторинг и к 1 июля будем иметь полные сведения о результатах.

– Насколько активно в Кировской области взялись за эту работу?

– Достаточно активно. Например, в Тужинском районе есть сельские поселения, которые уже полностью устранили недостатки в адресном хозяйстве: изготовили абсолютно все таблички с номерами домов. В Омутнинске работники управляющей компании краской с помощью трафарета нанесли на дома номера и названия улиц. Очень хорошо идёт эта работа в районах города Кирова. Управляющие компании устанавливают на зданиях новые указатели, таблички с названиями улиц и номерами домов. Думаю, жители города это и сами видят.

Мы тоже наблюдаем за этой работой – выезжаем в районы области, прежде всего удалённые. Там на месте принимаем оргпланы, смотрим, чем живёт район, как работают уполномоченные. В разных районах – разные условия. Но везде работают профессионалы. Среди уполномоченных большинство – опытные специалисты, которые принимали участие в переписи населения 2010 года.

– Какой итог их работы на сегодняшний день?

– Мы актуализировали всю базу адресов домов по Кировской области, существовавшую после переписи населения 2010 года. Занесли все данные на цифровые карты. Работа проделана колоссальная! Сейчас населённые пункты можно посмотреть не только на бумажной, но и на цифровой карте. Мы видим, как район поделён на счётные и переписные участки. Таким образом, можно удалённо проверить оргплан любого района. Всероссийская перепись населения 2020 года является первой цифровой переписью в России. На планшеты переписчиков будут загружены цифровые карты, на которые нанесены все объекты, имеющиеся в списке адресов соответствующего счётного участка.

– Какие действия будут первоочередными после составления оргпланов?

– На основе оргпланов проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по муниципальным образованиям Кировстат до 15 апреля сформирует сводный оргплан по Кировской области и направит его по электронным каналам связи в Росстат для дальнейшего согласования и утверждения. Далее снова будем проверять адресное хозяйство области. Перед переписью мы должны убедиться, что все выявленные недостатки устранены.

Тогда же начнётся активная информационно-разъяснительная работа. Уже сейчас уполномоченные по переписи в районах оформляют стенды в районных администрациях, отвечают на поступающие от граждан вопросы.

– Когда начнёте принимать переписчиков на работу?

– Мы уже начали формировать кадровый резерв. При отборе оцениваем уровень коммуникабельности, стрессоустойчивости человека, его компьютерной грамотности. Всего в переписи в Кировской области будут заняты 2289 переписчиков, 382 контролёра и 382 стационарных переписчика. Это огромный штат сотрудников.

В августе-сентябре начнётся обучение персонала. Кировстат будет обучать уполномоченных по переписи, работающих в районах. Они в свою очередь будут обучать контролёров на местах, а те с 1 по 3 октября обучат переписчиков. Работа предстоит большая. Важно обеспечить качественную подготовку и проведение переписи населения.

– Зачем каждому человеку участвовать во Всероссийской переписи?

– Сообщая сведения о себе, каждый человек делает вклад в развитие нашей страны. На основании Всероссийской переписи населения формируются важные государственные программы. Мы будем знать, сколько нужно детских садов, школ, как развивать экономику и так далее. То есть, получая сведения от одного человека и объединяя их потом, мы получаем сведения обо всей России.