Где на Вятке водятся страусы

Есть в вятском крае места, где непременно стоит побывать каждому. Один из таких уголков – в Кумёнском районе, неподалеку от посёлка Нижнеивкино. Здесь, в небольшой деревеньке Ворсино за 40 с небольшим километров от областного центра, расположилась настоящая страусиная ферма. Заблудиться сложно – первая табличка «Страусы» встречает гостей уже на трассе. Несколько минут пути по указателям – и вы на месте, в небольшой усадьбе на краю леса (красивейшего, кстати). За символическую плату здесь можно прикоснуться к настоящей сельской жизни – миру, совершенно непривычному для городских жителей.

На ферме множество обитателей. Кроме страусов здесь есть кролики с крольчатами, куры, гуси, индюки, фазаны и – в отдельном загоне – 400-килограммовый чёрный кабанчик, которого язык не поворачивается назвать свиньёй, очень уж он очарователен.

«Зверьё» совершенно не боится людей. Птицы свободно разгуливают по усадьбе вместе с котами, вразнобой курлычут, кудахчут и гогочут, а кролики встают на задние лапы в своих клетках, даются погладить, умилительно выпрашивают еду и со смаком хрустят капустой и морковкой. Впрочем, не жадничают – чай, не голодные. А в уголке, за отдельной загородкой – страусы.

Хозяин фермы Володя Шишкин занимается разведением страусов уже больше 10 лет. И о своих питомцах рассказывает много и с удовольствием. Сегодня у Шишкиных четыре страуса, которые живут в загоне, отгороженном от основной части усадьбы глухим забором. Гостей встречает нарядная птица с ярким чёрно-белым оперением.

– Это самец. Сейчас я вам самочку выгоню, посмотрите, – говорит хозяйка.

Через минуту из сараюшки выбегает серенькая, невзрачная, как и все самки, страусиха, и «мальчик» тут же начинает гонять подругу по загону. (Вы когда-нибудь видели, как бегают страусы? Зрелище потрясающее! Очень живо представляется, как эти огромные птицы носятся по африканским степям.) Серенькая бегает изящно, как-то по-женски, самец же более агрессивен, и в конце концов ему удаётся загнать «девочку» в угол, где она скромно прячет голову – не в песок, просто утыкается в доски и изредка поглядывает на людей.

Ростом птички с человека, весят больше центнера и, несмотря на долгую жизнь рядом с людьми, совершенно не ручные. Поэтому, даже будучи отделённым от них забором, стоит соблюдать технику безопасности – не кричать (страусы не любят шум), не совать пальцы в клетку и не подходить слишком близко – ударом ноги эти птицы легко разбивают доску. Однажды досталось от них и хозяину фермы.

– Подошёл слишком близко, и он мне вломил так, что я четыре метра – вжух! – пролетел. Потом очнулся, смотрю – у меня каша во рту почему-то, – рассказывает Володя. – У страуса хороший удар, рёбра ломает, человека убить ему – как нечего делать. Поэтому мы поставили сетку для безопасности.

Особо хозяин просит птиц не кормить – неправильная пища может стоить им жизни. Из-за «добрых» посетителей, угощающих страусов травой, Шишкины потеряли около десятка питомцев.

– Птицы не слишком прихотливые, но на кормёжку на одного в месяц уходит около пяти тысяч рублей. Кормим резаным сеном и специальным кормом. Длинную траву им давать нельзя, только от 2 до 6 сантиметров, иначе они могут умереть.

Впрочем, Владимир тут же нарушает свой запрет, разрешая одному из ребят покормить страуса под своим строгим присмотром.

– Зажимай крепче, он отщипнет. У страуса клюв, чтобы траву отщипывать. У-уу, силы-то маловато! – смеётся хозяин.

Дети в восторге – и неудивительно, они здесь самые любимые посетители. Много и отдыхающих из соседствующих с Ворсино санаториев, в основном – семейные пары, большим (и особенно нетрезвым) группам Володя в посещении фермы отказывает.

– А покататься на страусах можно? – спрашивает кто-то из родителей. – Конечно, катание на страусах бесплатное! Только держитесь крепко! – шутит Володя.

Зимой африканским птицам тоже живётся неплохо. Вопреки распространённому мнению, морозы для страусов не помеха – они спокойно гуляют по нескольку часов по снегу и хорошо переносят холода благодаря густому и плотному оперению. Жара даётся им куда тяжелее.

В неволе (хотя можно ли назвать это неволей?) страусы размножаются. Страусиное яйцо весит до 1,5 кг, а его скорлупа очень лёгкая и при этом прочная. Чтобы сварить его вкрутую, понадобится около полутора часов. Одно из таких яиц лежит на крольчатнике, и дети и взрослые встают в очередь, чтобы сфотографироваться с ним.

– А куда страусят деваете? – спрашивают гости. – Раньше продавали, – говорит Володя. – Теперь не разводим.

Пока группа идёт дальше, заглядываю в интернет. Если верить профильным сайтам, «страусиный» бизнес – развлечение не из дешёвых, но уже в 3-5-летней перспективе – крайне прибыльное. На популярном сайте объявлений «Авито» взрослый страус обойдется покупателю в 20+ тысяч рублей, страусята – в 10+ тысяч. Но работы будет много, и кроме больших финансовых вложений, фермерам следует учесть – учиться страусоводству скорее всего придётся на практике, потому что на севере нашей страны страусиных ферм не так много. Но это так, размышления на ходу, заметки где-то на полях рассказа о том, как прошла эта осень…

…А на ферму приезжайте. Гостям здесь всегда рады.

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