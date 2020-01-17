Где на карте Кировской области сказочный Тайник?

«Едешь до Нижнеивкина, 10 км от него, потом с трассы поворачивай налево, проедешь мимо указателя, увидишь второй дом по левой стороне». Тут и будет она – экоусадьба, которая раскинулась на гектаре земли в деревне Тайник Кировской области…

«Мастерская сказок»

Хозяин Сергей Саранский любовно называет свою территорию «наше имение». Ещё громче и звонче вывеска над входом: «Мастерская сказок». «Ого», – повторяешь вслед за мастером. Впрочем, Сергей весел, полон вдохновения и страшно гордится маленькими и большими творениями. Все, как он выражается, «наиручнейшая» работа.

Тут действительно есть на что посмотреть. Начиная с домиков (естественно, сказочных), «дремучей» баньки и заканчивая мебелью и предметами интерьера, сделанными исключительно из коряг, веток и пней. Другого материала автор не признаёт. Все его работы созданы с любовью в стиле «живое дерево».

– Творчество для меня всегда было любимым занятием. Я занимался скульптурой, керамикой, потом пришёл к работе с живым деревом. Постепенно появились заказчики: кому-то надо кровать в дом, качели на дачу, кому-то – стул или оригинальную люстру, – говорит Сергей.

В своё время он окончил Кировское художественное училище, работал дизайнером, проектировал и строил деревянные дома, изготовлял авторскую мебель. Но однажды большому художнику стало в городе тесно, и Саранский нашёл новую точку на карте – деревню Тайник в Верхошижемском районе. Практически заброшенное место начало обрастать домиками, причём не простыми – сказочными.

– Когда девять лет назад мы с женой поселились в деревне, она была нежилая. Купили старый дом с двадцатью сотками земли, сейчас у нас около гектара (часть в собственности, часть в аренде), – рассказывает Сергей.

Здесь можно увидеть гостевые домики с баней и бассейном. Внутри светло, уютно и, конечно, пахнет деревом. Из него сделано всё: стены, мебель, светильники. Найденные Сергеем корни деревьев и ветки превратились в его руках в перила, подставки, вазы и панно, а стулья, табуреты из пней уже стали, по оценке журналистов, визитной карточкой мастера. По его словам, в работе он всегда старается сохранить природную красоту древесины с её текстурой, сучками, наростами, поэтому каждое изделие неповторимо. В закромах у Саранского сушатся и хранятся заготовки самых различных пород деревьев. Он может любому вывороченному пню определить новое предназначение и дать новую жизнь.

Розарий, хвойный сад и «лестница в небо»

Кроме того, на своей усадьбе хозяин поставил творческую мастерскую, разбил розарий и сады – хвойный и плодовый, устроил в нём пруды, поставил качели и даже «лестницу в небо». Забравшись на неё, можно загадать желание, которое непременно сбудется, улыбается в усы Саранский.

У него лично желание есть, и большое: построить необычный дом-звездолёт. Восьмиугольная форма, каркас из брёвен, а вместо утеплителя – саманные кирпичи из смеси глины с соломой.

– Как-то раз привезли мне с пилорамы четыре огромных бревна, что в раму не входили, и пачку широченных досок. Так и зародилась идея поставить под сосной шатровый дом, – рассказывает Сергей Саранский. – Хотелось, чтобы дом был экологичным и необычным, чтобы энергетика – для медитаций и вид из пейзажных окон. Чтобы были спальня под куполом и самые разные развлечения в крыльях дома – верандах.

Сегодня работы в необычном двухэтажном доме близятся к завершению. Уже остеклены большие витринные окна и окна-иллюминаторы из дупла липы, устроены винтовая лестница и большой камин. Готовы и ждут новоселья трёхметровый стол и люстра из корней ели. Здесь же разместятся бассейн, баня. Будут и кострище, дровница и башня с горкой.

«Вот золотые руки, глаз не отвести!» – восхищаются гости. Их, кстати, приезжает немало. Нередко целыми группами, автобусами, уточняет мастер. Он проводит для туристов экскурсии, кто-то остаётся пожить в гостевых домиках и попариться в баньке с лечебным паром.

Домик для Кикиморы

Полтора года назад Сергей выполнил большую работу – спроектировал и с компанией строителей построил сказочный домик для вятской Кикиморы, который сейчас стоит в Заречном парке г. Кирова и полюбился тысячам детей.

Здесь, в Тайнике, посреди природной красоты и тишины Сергей наконец начал осуществлять свои давние мечты.

– В городе такая сутолока! Хочется от этого освободиться, чтобы остаться наедине с природой и творить один на один, получать информацию, знания и их перерабатывать и снова людям дарить через творчество, – говорит он.

Главное – делай любимое дело и будешь двигаться в правильном направлении, уверен Сергей Саранский. Спустя девять лет он на гектаре земли создал свой личный мир, в который приглашает каждого, кто умеет ценить красоту. Кстати, после того как Сергей с женой вдохнули жизнь в это место, в Тайник стали приезжать люди, несколько семей тоже решили здесь жить.

Фото предоставлены Сергеем САРАНСКИМ