Геннадий Мамаев: Вынесенные на всенародное голосование поправки отвечают интересам развития страны и общества

В Кировской области начался четвертый день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Увеличить время голосования было решено для того, чтобы разделить потоки людей и не создавать массового скопления их на избирательных участках.

Напомним, поправки касаются системы госуправления, развития научного потенциала страны, волонтерства, здравоохранения, защиты семьи и детства, сферы культуры.

Председатель Кировского регионального отделения союза машиностроителей России, генеральный директор АО «Лепсе» Геннадий Мамаев считает, что вынесенные на всенародное голосование поправки отвечают интересам развития страны и общества.

— Машиностроители Кировской области принимают активное участие в голосовании. Я проголосовал сегодня. Считаю, что особенно важной для человека является поправка о защите тех, кто честно трудится на благо страны и ее граждан, — сказал Геннадий Мамаев.

Кроме этого, атаман Кировского городского казачьего общества Виктор Рябенко отметил, что поправка о семейных ценностях и детях — это важнейший приоритет государственной политики России.

— Семья — это ячейка общества и фундамент государства. В семье воспитываются дети, а дети — будущее нашей страны, которые, когда подрастут, станут не только патриотами своей Родины, но и гражданами, понимающими свое место в государстве, уважающими свою историю и традиции, — подчеркнул Виктор Рябенко.

Также Виктор Рябенко добавил, что в России есть свои примеры построения семьи и воспитания детей.

— Мы вырастили великих поэтов и художников, ученых и полководцев, героев войны и труда, и нам есть кем гордиться и с кого брать пример. Через поправки в Конституции мы защитим наших детей, семейные ценности, наше будущее и наши традиции на юридическом уровне, — добавил избиратель.

При подготовке к голосованию регион учел весь комплекс санитарных мер для создания безопасных условий. На участках соблюдается масочно-перчаточный режим, социальная дистанция в 1,5-2 метра, применяются санитайзеры и дезинфекторы, измеряется температура тела. Места для выборов дезинфицируются с периодичностью в два часа и в конце каждого дня.

Пресс-центр Правительства Кировской области