Глава региона Игорь Васильев встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В рамках круглого стола вместе с финалистами «Большой перемены» они обсудили вопросы развития современного школьного образования.

В Международном детском центре «Артек» проводится Всероссийский конкурс для школьников 8 ‒ 10 классов «Большая перемена». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В числе почётных гостей мероприятия, которое проходит с 1 по 3 ноября, — губернатор Кировской области Игорь Васильев и первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Ребята рассказали о том, как они представляют дальнейшее развитие образования в стране. И предложили идеи его модернизации. Также был проведён мозговой штурм по подготовке заседания Государственного совета по вопросам развития общего образования.

— Обсудили с ребятами их видение дальнейшего развития образования в стране, также школьники поделились своими мыслями и предложениями. Считаю эту практику достаточно эффективной, ведь именно за сегодняшними учениками будущее нашей страны. Именно они ежедневно оценивают качество современного обучения и могут поделиться свежими идеями, — написал на своей официальной странице «ВКонтакте» губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Игорь Владимирович отметил, что идеи ребят будут учтены при подготовке итогового доклада, который будет представлен главе государства в декабре текущего года.

Кстати, накануне президент РФ Владимир Путин лично поддержал школьников по видеоконференции и показал, насколько важны они для будущего страны.

Ребята смогли задать главе государства свои вопросы и продемонстрировать свои таланты. Владимир Путин подчеркнул, что все участники конкурса сделали важный шаг навстречу своей мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и трудолюбию. Также глава государства высказал предложение сделать Всероссийский конкурс «Большая перемена» ежегодным.

Отметим, что 5 ребят из Кировской области сейчас находятся в Артеке и представляют наш регион в финале.