Глава региона Игорь Васильев поздравил жителей Кировской области с Днём России

Уважаемые жители Кировской области!

Примите искренние поздравления с Днем России!

Этот праздник еще раз напоминает нам о величии нашей страны, о ее многовековой истории, богатом культурном и духовном наследии, о таких незыблемых ценностях как патриотизм, гордость за свое Отечество.

Нас всех объединяет любовь к Родине и каждый из нас несет ответственность за ее настоящее и будущее. Развитие России – в наших руках! Уверен, что только совместными усилиями мы сделаем наше государство современным, процветающим, сильным и благополучным.

Честь и достоинство государства начинаются с малой родины, с нашей любви и заботы о ней. Сегодня правительство Кировской области прилагает максимум усилий для того, чтобы укрепить потенциал нашего региона, повысить его престиж в масштабах страны. Выражаю слова искренней благодарности тем, кто своим эффективным трудом и гражданской инициативой помогает нам выполнять эту задачу. Ваше неравнодушное отношение к будущему Отчизны – залог успешного развития страны.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, новых побед и свершений на благо нашей великой державы!

Игорь Васильев,

губернатор Кировской области