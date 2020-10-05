Глава региона Игорь Васильев поздравил учителей Кировской области

«В ваших руках — будущее нашего региона»

Дорогие педагоги и ветераны педагогической профессии!

От всей души поздравляю вас с Днём учителя!

Этот праздник — ещё один прекрасный повод выразить слова искренней благодарности нашим педагогам, тем, кто дарит нам знания и опыт, кто влияет на выбор нашей будущей профессии и жизненного пути.

Все мы родом из детства, из школы. У каждого из нас были любимые учителя, которые навсегда останутся в нашей памяти. Наша школа всегда давала не только достойное образование, но и формировала мировоззрение. И каждый ученик — это частица терпения и любви педагога.

Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда. Многие из вас участвовали в становлении системы образования Кировской области, достигли высоких профессиональных результатов. Мы можем с гордостью говорить о том, что в Кировской области 135 учителей являются обладателями почётного звания «Заслуженный учитель РФ». Многие из вас принимают участие в престижных всероссийских конкурсах, регулярно повышают свою квалификацию, осваивают новые методики и программы обучения.

Отрадно, что ежегодно число молодых преподавателей в наших образовательных организациях растёт. Это говорит о том, что профессия учителя остается почётной и престижной.

С уверенностью могу сказать, что никакое современное оснащение и инновации не смогут заменить педагогического таланта, а дистанционный формат обучения — живого общения с педагогом. Нашим учителям нет равных в отзывчивости, неравнодушии и мастерстве. Именно поэтому наши дети растут амбициозными, активными и любознательными.

Уважаемые педагоги! Сегодня в ваших руках будущее нашего региона, его потенциал. Благодарю вас за преданность своему делу, отзывчивость и постоянную заботу о подрастающем поколении. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и благодарных учеников.

Игорь ВАСИЛЬЕВ,

губернатор Кировской области