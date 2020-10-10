Глава региона Игорь Васильев поздравил кировских аграриев

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!Сегодня нам есть чем гордиться: в этом году мы открывали новые молочные фермы, птицеводческие комплексы, первую в области козоводческую ферму.

Благодаря вашему труду и преданности профессии область собрала хороший урожай зерновых, мы опережаем многие регионы по техническому перевооружению отрасли, в том числе и с государственной поддержкой. Мы сохранили свои передовые позиции по производству молока, увеличили поголовье стада.

Год от года растёт престиж вашей профессии среди молодого поколения. Наш главный аграрный вуз полностью закрыл приёмную кампанию 2020 года. Новые факультеты появились и в аграрных техникумах. Большой спрос был на целевое обучение в ведущих хозяйствах области. Студенты становятся активными участниками научных опытов на полях сельхозпредприятий, будущие ветеринары и животноводы проходят практику на передовых производствах. Решается и жилищный вопрос для молодых специалистов на селе.

В 2020 году Кировская область вступила в реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий». В наших небольших селах появляются новые спортивные и многофункциональные объекты, строятся тротуары, проводится реконструкция мемориалов Великой Отечественной войны. Поддержку проектам оказали и главы наших хозяйств.

Впервые в этом году мы провели конкурс среди наших молокопереработчиков.

«Вятский молочник» показал уровень доверия потребителя к качеству нашего продукта, это подтверждает и ежегодный конкурс «Сто лучших товаров», где наши переработчики получают высокое признание. Качество вятской пищевой продукции славится далеко за пределами области.

Благодарю вас за ваш большой вклад в престиж региона, за преданность отрасли! Желаю вам и вашим близким здоровья, неиссякаемой энергии в нелегком труде, взаимопонимания в коллективах, больших урожаев, надоев, привесов и продаж.

Игорь ВАСИЛЬЕВ.

Губернатор Кировской области.