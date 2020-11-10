Глава региона Игорь Васильев поздравил кировских сотрудников органов внутренних дел РФ

Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали сложную, но благородную и нужную профессию. На ваших плечах лежит колоссальная ответственность за исполнение своих полномочий, потому что именно от качества вашей работы напрямую зависит безопасность людей, их вера в силу закона. Ваш ежедневный труд — надежная гарантия стабильности и порядка в обществе!

В Кировской области всегда с особым уважением относились к сотрудникам полиции, к тем, кто честно и добросовестно исполняет свой долг. Традиции органов внутренних дел складывались десятилетиями, и лучшие из них были заложены ветеранами, посвятившими свою жизнь службе в правоохранительных органах. Ваш практический опыт, знания и сила духа стали фундаментом правоохранительной системы, способствуют успешному решению задач по обеспечению общественной безопасности, защите граждан от преступных посягательств.

Сегодня перед сотрудниками органов внутренних дел стоят серьезные и ответственные задачи: борьба с криминальными угрозами, экстремизмом и коррупцией, организация эффективной профилактики правонарушений и воспитательная работа. Уверен, что добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, профессионализм, честность и верность долгу помогут вам добиться достойных результатов.

Благодарю вас за стойкость, выдержку, самоотдачу, готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейших успехов в служении Отечеству!

Губернатор Кировской области

Игорь ВАСИЛЬЕВ.