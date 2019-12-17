Глава региона Игорь Васильев посетил 6-й корпус больницы скорой помощи

Работа на передовом крае. Так можно смело сказать об областной клинической больнице скорой медицинской помощи, которая круглосуточно принимает экстренных хирургических пациентов со всей области.

Для этого здесь есть всё – и квалифицированные кадры, и необходимое оснащение. А с объединением под одну юрисдикцию двух больниц – Северной и горбольницы №6, больше известной в народе как Лепсенская, возможности учреждения значительно увеличились.

В единый «кулак»

На днях 6-й корпус больницы скорой помощи (Октябрьский пр., 47), где оперируют и лечат пациентов по трём основным профилям — урологии, проктологии и гинекологии, посетил глава региона Игорь Васильев, чтобы в очередной раз оценить успехи областного здравоохранения. В предновогодний декабрь поводов для этого было уже немало.

Напомним, что единая больница скорой медицинской помощи была организована 1 октября прошлого года. В результате создано уникальное, по словам первого заместителя председателя правительства области Дмитрия Курдюмова, многопрофильное учреждение, круглосуточно оказывающее специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь как в плановом, так и экстренном режиме по урологии, колопроктологии, гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, абдоминальной хирургии, кардиологии, неврологии, терапии и профпатологии. Что и отличает её от всех медучреждений области. Сотрудники больницы всегда на передовой, в любой момент либо по земле, либо по воздуху к ним могут доставить экстренного больного, и единственно верное решение по его спасению нужно принимать в считанные минуты. Недаром, как подчёркивает Дмитрий Курдюмов, больница всегда славилась своим профессиональным коллективом, где много кандидатов и докторов наук.

Создание единого медицинского учреждение позволило больше средств направлять на его реконструкцию. Это касается и масштабных преобразований 6-го корпуса больницы, с которыми ознакомился глава региона.

Без задержки на маршруте

В корпусе реконструировали приёмное отделение – в связи с сосредоточенностью здесь экстренной хирургии, потребность в нём вышла на первый план. Прежде всего, разделили потоки пациентов, отделив плановых от поступающих на госпитализацию в экстренном порядке. Последние через отдельный вход со «скорой» без промедления попадают прямо в кабинет доктора. Дмитрий Александрович ещё раз заострил внимание на том, что экстренную хирургическую помощь здесь оказывают пациентам со всей области: только в день посещения больницы здешние хирурги провели 15 операций.

В обновлённом приёмном отделении усовершенствована информационная база, организованы удобные рабочие места в трёх смотровых кабинетах и кабинетах медицинской регистрации, отремонтированы подъездные пути и входные группы. Одним словом, сделано всё, чтобы пациент на этапе маршрутизации нигде не задержался.

Как отметил главный врач больницы Вадим Ральников, в структуре шестого корпуса работают уникальные для города и области отделения. Здесь, к примеру, самая передовая на сегодня гинекологическая служба, мощное урологическое отделение, способное закрыть всю потребность по области, единственное проктологическое отделение. В корпусе развёрнуто 246 круглосуточных коек и 30 – дневного стационара.

Ближайшие перспективы

В планах – открытие сердечно-сосудистого центра. Как пояснил Вадим Владиславович, в бывшей Лепсенской больнице (корпус №:6) для него уже готовятся площади, в том числе и для установки компьютерного томографа. Его доставка планируется к концу первого квартала будущего года. Как дополнил региональный министр здравоохранения Андрей Черняев, в учреждении будет развиваться мощная диагностическая база для оказания помощи как пациентам хирургического профиля, так и сердечно-сосудистого.

– У кировских лечебных учреждений появился свой узнаваемый стиль. Уже по тем масштабным изменениям, которые происходят, человек, попав в больницу, понимает, что ему помогут. Эту уверенность вселяют отношение врачей, внешнее обустройство, высококлассное оснащение. Преображённый больничный корпус – ещё один новогодний подарок кировчанам в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется в стране по Указу Президента, – сказал глава региона Игорь Васильев.

Игорь Владимирович проинформировал, что значительные преобразования продолжатся и в следующем году. И не только в этой больнице, но и во всех лечебных учреждениях города и области. Кроме того, со следующего года планируется приступить к реализации новой схемы организации первичного звена – в поликлиниках появится больше врачей общей практики.

В цифрах

Всего в больнице скорой медицинской помощи имеется:

700 круглосуточных коек по девяти профилям;

51 койка по шести профилям в условиях дневного стационара;

работают 262 врача и 426 человек среднего медицинского персонала;

за 2019 год 27 тысяч пациентов получили помощь в условиях стационара;

выполнено 12 тысяч операций, 50 из которых высокотехнологичные;

280 тысяч человек пролечено амбулаторно;

оказана помощь 500 пациентам из других регионов.

Цитата

Дмитрий Курдюмов: