Губернатор Кировской области поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества

С праздником тех, для кого честь и Родина — не просто слова

Уважаемые кировчане и жители области! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля — это день, когда мы чествуем всех, кто преданно защищает интересы нашей страны и её граждан, служит Родине, обеспечивая её безопасность и мирную жизнь.

День защитника Отечества — это ещё одна возможность прославить подвиги наших ветеранов, заслуги российского воинства, выразить глубокое уважение к людям в погонах.

В год 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне хотелось бы выразить искренние слова благодарности нашим дорогим ветеранам. Своим примером вы показываете новым поколениям защитников, как нужно служить Родине! Светлая память тем, кто ценой собственной жизни защищал своё Отечество от нападений врага и не вернулся с поля боя. И каждый из нас должен помнить и гордиться доблестью и мужеством наших отцов, дедов и прадедов!

Кировская область славится именами участников Великой Отечественной войны и тех, кто отдал и отдаёт сегодня свой патриотический долг, для которых честь и Родина — не просто слова. И современное поколение защитников достойно продолжает ратные традиции своих предков, надёжно стоит на защите родных рубежей. Примите слова глубокой признательности за ваш нелёгкий труд, стойкость и мужество, за вашу надёжность и большой вклад в безопасность нашей страны!

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Игорь ВАСИЛЬЕВ,

губернатор Кировской области