«Главная задача – завершить работы качественно и в срок»

Кировскую область посетила заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Маргарита Жаркова. Она провела мониторинг территорий, благоустроенных в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018–2020 годах, а также объектов – победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В областном центре были осмотрены дворовые и общественные территории, которые благоустраивались в 2018 и в 2019 годах, а также первые завершённые объекты 2020 года.

По результатам мониторинга Маргарита Жаркова отметила положительную динамику реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кировской области.

– Замечаний по реализации проекта в области у нас не возникло. Регион стремится к успешным субъектам Российской Федерации по его реализации. Главная задача, которая сейчас стоит перед региональным министерством, – завершить работы качественно и в срок, – отметила замдиректора Проектной дирекции Минстроя России.

Кроме этого, в рамках мониторинга состоялся визит в Советск и Омутнинск. Города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 и 2020 году соответственно.

В Советске Маргарита Жаркова посетила историческую Кукарскую слободу, где работы по благоустройству начались в мае 2020 года. Согласно проекту «Советск. Кукарка. ПРО: Явление» на месте бывшей пристани смонтируют лодочную станцию, реконструируют выставочный центр, проведут капитальный ремонт Успенской площади и входящих в территорию проектирования улиц Энгельса и Малькова. Также планируется построить кафе и создать тропу здоровья.

В Омутнинске были осмотрены территории, где работы находятся на начальной стадии. Проект

«ЗАВОДной Омутнинск» предполагает благоустройство городской набережной. Появятся новый сквер, лодочная станция с территорией шезлонгов, парк искусств, территория газонов и лавочек, планируются работы по благоустройству примыкающих улиц.

Как напоминает пресс-­центр правительства региона, всего в 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить не менее 97 дворов и 99 общественных пространств в 32 муниципалитетах. Реализация работ в рамках проекта находится на контроле у заместителя председателя правительства Кировской области Александра Царегородцева.