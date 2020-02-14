«Главная кинобабушка СССР»: вятская страница

Актрису Татьяну Барышеву нередко называют «главной бабушкой советского кино». Многие запомнили её по подобным ролям в фильмах «Королевство кривых зеркал» и «Первоклассница». В другой известной картине – «Подкидыш» – Татьяна Семёновна создала яркий образ зубного врача.

Не многие знают, что актёрская карьера Татьяны Барышевой (родилась в Москве в декабре 1896 года) начиналась на Вятке. Некоторое время юная актриса состояла в труппе нашего драматического театра и набиралась опыта перед первыми киноролями (датированы серединой 1920-х) и работой на столичных подмостках. Больших ролей в ту пору у актрисы ещё не было.

После Вятки Татьяна Барышева перешла в труппу драматического театра города Владимира, где тоже постигала азы сценического искусства. А затем начала активно сниматься. Кстати, в юности её приглашали на роли крестьянок, нэпманш, монахинь, учительниц. Впрочем, среди образов также были и… иностранки: пару раз Татьяну выбирали на роли немок и француженок.

Актриса работала до самых последних дней – работала на дубляже картин и озвучивании мультфильмов.