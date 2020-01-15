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Главные задачи для органов власти Кировской области в наступившем году

Их обозначил губернатор Игорь Васильев в ходе совещания с членами правительства.

Николай Тимохин Власть, Слайдер

На состоявшейся встрече присутствовали председатель правительства Кировской области Александр Чурин, первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя правительства Александр Царегородцев, зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, а также председатель областного Законодательного собрания Владимир Бакин и глава города Кирова Елена Ковалёва.

«Нештатные ситуации устранялись оперативно»

Губернатор обсудил с участниками встречи работу органов власти и служб жизнеобеспечения в прошедшие праздничные выходные дни. Как было отмечено, в целом в области не зафиксировано значительных происшествий, а также сбоев в системах жизнеобеспечения.

По словам зампреда правительства Александра Царегородцева, к новогодним праздникам провели серьёзную подготовку. Все аварийно-диспетчерские службы перевели на усиленный режим, все системы электро- и теплоснабжения проверили. В министерстве энергетики и ЖКХ был создан оперативный штаб, который контролировал все проблемные места.

– В итоге новогодние праздники в Кировской области прошли без серьёзных аварий на системах жизнеобеспечения. Все нештатные ситуации оперативно устранялись. На особом контроле находился посёлок Лесной Верхнекамского района. Ситуация с системами жизнеобеспечения в этом населённом пункте – одна из самых сложных в регионе. Здесь несколько котельных, часть из них работает на дровах, часть – на угле. Во время праздников аварий допущено не было, – сказал Александр Царегородцев.

Юбилей Победы и связь поколений

Говоря о главных задачах для органов власти региона в наступившем году, Игорь Васильев подчеркнул, что 2020-й – это год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Достойно встретить юбилей Победы означает не только провести сам праздник. Это прежде всего колоссальная подготовительная работа. Она касается и благоустройства населённых пунктов, и приведения в достойный вид воинских захоронений, мемориальных зон, памятников, и поддержки ветеранов, – отметил губернатор.

Глава региона поручил руководителям ведомств разработать детальные планы мероприятий по подготовке к юбилею Победы. Такая же рекомендация дана руководству областного центра.

– 75-летний юбилей Великой Победы – это серьёзный шанс дать подросткам и молодёжи почувствовать связь поколений, сохранить достойную память о предках, не допустить искажения истории Второй мировой войны, – акцентировал внимание участников встречи Игорь Васильев.

В работе – 50 региональных проектов

Второе приоритетное направление работы правительства области, всех органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти – реализация в области национальных проектов.

Как отметил губернатор Игорь Васильев, в Кировской области ведётся активная работа по осуществлению задач, обозначенных в «майском указе» президента России Владимира Путина. Утверждено 50 региональных проектов, направленных на реализацию 11 направлений: демография, здравоохранение, образование, жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда и поддержка занятости, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, цифровая экономика. Наибольшее число проектов сформировано в рамках здравоохранения и образования: 7 и 8 проектов соответственно.

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Николай Тимохин

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