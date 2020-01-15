Главные задачи для органов власти Кировской области в наступившем году

Их обозначил губернатор Игорь Васильев в ходе совещания с членами правительства.

На состоявшейся встрече присутствовали председатель правительства Кировской области Александр Чурин, первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя правительства Александр Царегородцев, зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, а также председатель областного Законодательного собрания Владимир Бакин и глава города Кирова Елена Ковалёва.

«Нештатные ситуации устранялись оперативно»

Губернатор обсудил с участниками встречи работу органов власти и служб жизнеобеспечения в прошедшие праздничные выходные дни. Как было отмечено, в целом в области не зафиксировано значительных происшествий, а также сбоев в системах жизнеобеспечения.

По словам зампреда правительства Александра Царегородцева, к новогодним праздникам провели серьёзную подготовку. Все аварийно-диспетчерские службы перевели на усиленный режим, все системы электро- и теплоснабжения проверили. В министерстве энергетики и ЖКХ был создан оперативный штаб, который контролировал все проблемные места.

– В итоге новогодние праздники в Кировской области прошли без серьёзных аварий на системах жизнеобеспечения. Все нештатные ситуации оперативно устранялись. На особом контроле находился посёлок Лесной Верхнекамского района. Ситуация с системами жизнеобеспечения в этом населённом пункте – одна из самых сложных в регионе. Здесь несколько котельных, часть из них работает на дровах, часть – на угле. Во время праздников аварий допущено не было, – сказал Александр Царегородцев.

Юбилей Победы и связь поколений

Говоря о главных задачах для органов власти региона в наступившем году, Игорь Васильев подчеркнул, что 2020-й – это год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Достойно встретить юбилей Победы означает не только провести сам праздник. Это прежде всего колоссальная подготовительная работа. Она касается и благоустройства населённых пунктов, и приведения в достойный вид воинских захоронений, мемориальных зон, памятников, и поддержки ветеранов, – отметил губернатор.

Глава региона поручил руководителям ведомств разработать детальные планы мероприятий по подготовке к юбилею Победы. Такая же рекомендация дана руководству областного центра.

– 75-летний юбилей Великой Победы – это серьёзный шанс дать подросткам и молодёжи почувствовать связь поколений, сохранить достойную память о предках, не допустить искажения истории Второй мировой войны, – акцентировал внимание участников встречи Игорь Васильев.

В работе – 50 региональных проектов

Второе приоритетное направление работы правительства области, всех органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти – реализация в области национальных проектов.

Как отметил губернатор Игорь Васильев, в Кировской области ведётся активная работа по осуществлению задач, обозначенных в «майском указе» президента России Владимира Путина. Утверждено 50 региональных проектов, направленных на реализацию 11 направлений: демография, здравоохранение, образование, жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда и поддержка занятости, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, цифровая экономика. Наибольшее число проектов сформировано в рамках здравоохранения и образования: 7 и 8 проектов соответственно.