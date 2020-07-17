Губернатор Игорь Васильев отчитался перед депутатами Законодательного собрания о работе за год.

Глава региона выступил перед депутатами Законодательного собрания с докладом о работе правительства за прошедший год. Игорь Васильев подчеркнул, что 2019 год ознаменовался началом реализации национальных проектов и внедрением проектного управления в регионе, поступательным развитием экономики, ростом промышленного и сельскохозяйственного производства.

О доходах

– Удалось выполнить обязательства по обеспечению роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кировской области. За три последних года собственные доходы областного бюджета возросли более чем на 20%. Самый значительный рост доходов обеспечен в 2019 году, – отметил губернатор.

Наращивание доходов областного бюджета позволяет решать вопросы с государственным долгом. Если в 2016 году его объём составлял почти 95% от объёма собственных доходов региона, то на 1 января 2020 года – 72%. Доходы областного бюджета в 2020 году к уровню 2016 года выросли на 8 млрд рублей, или 22%.

О решении новых задач

Игорь Владимирович обратил внимание депутатов на то, что ситуация с эпидемией коронавируса поставила перед областным правительством новые задачи, которые удалось оперативно решить.

– Активная работа по развитию здравоохранения в предыдущие годы и принятие непростых решений, направленных на сдерживание распространения заболевания в Кировской области, дают результаты, – сказал глава региона. – Мы с вами должны понимать, что главный приоритет сейчас – это жизнь и здоровье наших граждан.

Так, в Кировской области в кратчайшие сроки был развёрнут инфекционный госпиталь, а с увеличением числа пациентов вводились дополнительные инфекционные места. Сейчас коечный фонд для пациентов с COVID-19 в регионе составляет 1640 мест, что значительно превышает методические рекомендации федерального минздрава.

Все инфекционные госпитали были в кратчайшие сроки оснащены всем необходимым. Для этого из федерального бюджета было выделено более 500 млн рублей.

О кадрах для медицины

Инфекционные госпитали региона укомплектованы медицинскими кадрами. Сейчас в отделениях для оказания помощи пациентам с COVID-19 работают 192 врача и порядка 470 человек среднего медицинского персонала. Создан резерв медицинских работников, готовых немедленно приступить к оказанию медицинской помощи пациентам. Благодаря профессиональной работе медработников уже удалось вылечить от инфекции более 3 000 жителей Кировской области.

– Для нас крайне важно, чтобы труд медиков был по достоинству оценён. Почётными грамотами Президента РФ награждены 26 сотрудников здравоохранения региона, 13 медицинских работников области удостоены орденов Пирогова и медалей Луки Крымского. По поручению президента все медицинские работники, находящиеся на передовой борьбы с инфекцией, получили стимулирующие выплаты. Также нас поддерживают и общественные организации, и представители социально ответственного бизнеса. Например, врачу инфекционного госпиталя Алексею Протасову, который отработал наибольшее количество часов, предприниматели подарили автомобиль. Партия «Единая Россия» передала два автомобиля в инфекционные госпитали города Кирова, – отметил Игорь Васильев.

О проведении исследований

Также в регионе сформирована мощная лабораторная сеть, которая позволяет проводить необходимые исследования на коронавирус. Ежедневно проводится более трех тысяч тестов. По данным федерального Роспотребнадзора, Кировская область вошла в ТОП-15 субъектов Российской Федерации по количеству проведенных исследований на коронавирус на 100 тысяч населения. Также кировские лаборатории помогают проводить исследования и другим регионам.

Кроме того, Кировская область стала одной из первых в стране, куда поступил новый лекарственный препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции. Это стало возможным благодаря чётким и скоординированным действиям правительства области и компаний-дистрибьюторов.

– Все меры, которые принимаются, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понимание сложности текущей ситуации. Я прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти по соблюдению особого санитарного режима, – обратился Игорь Васильев ко всем жителям области.

Об организации эффективной работы

Глава региона напомнил, что в 2019 году было принято важное политическое решение: разделение должностей губернатора и председателя правительства Кировской области.

– За истекший год мы смогли убедиться в правильности принятого решения, в его эффективности. В правительстве региона произошли определённые кадровые изменения, что позволило выстроить эффективную работу на местах, обеспечить конструктивный диалог с федеральным центром и достойно встретить вызовы 2020 года, – подчеркнул Игорь Васильев.

Экономика в цифрах

Доклад главы региона продолжил председатель правительства Кировской области Александр Чурин, который рассказал депутатам о социально-экономических показателях, которых удалось достичь.

* За последние три года доходы областного бюджета возросли на 16,2 млрд рублей, из которых собственные доходы составили 5,9 млрд рублей. Темп роста поступлений собственных доходов за прошлый год составил 108,9%.

* С 2018 года отмечается снижение недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в областной бюджет. За 2019 год недоимка снизилась на 7%.

* По итогам 2019 года объём расходов бюджета составил 57,8 млрд рублей. За последние три года расходы бюджета возросли на 12 млрд рублей, в том числе за счёт собственных доходов (на 7,4 млрд рублей) и за счёт целевых средств (на 4,6 млрд рублей).

* За период с 2017-го по 2019 год госдолг снизился почти на 2 млрд рублей и составил на конец 2019 года 24,3 млрд рублей, или 72,2% от объёма налоговых, неналоговых доходов областного бюджета. Показатель долговой нагрузки снизился за три года на 22,5%.

* Сейчас в Кировской области частные инвесторы реализуют свыше 300 проектов, в том числе в социально значимых сферах. По итогам 2019 года общий объём инвестиций в экономику Кировской области превысил 72 млрд рублей, прирост инвестиций составил порядка 12%.

Прямая речь

Александр Чурин о…

…муниципальный округах

– В 2019 году в регионе образовано шесть муниципальных округов (Богородский, Санчурский, Арбажский, Кикнурский, Фалёнский и Свечинский). Укрупнение муниципальных образований позволяет сконцентрировать все ресурсы и определить приоритеты расходов для решения наиболее значимых проблем. Кроме того, передача полномочий по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению и водоотведению повышает эффективность системы управления муниципального образования.

…точках роста

– Основными драйверами роста доходов стали налог на прибыль, акцизы, налог по упрощённой системе налогообложения и платежи за использование лесов. Отмечается улучшение финансового состояния и налоговой дисциплины налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения. Это подтверждается ростом поступлений по этому налогу. За три последних года он составил по бюджету области 44,7%.

…мерах поддержки для инвесторов

– В настоящее время мы прорабатываем вопрос замены низкоэффективных налоговых льгот на востребованные у частных инвесторов меры поддержки. В частности, рассматривается возможность внедрения инвестиционного налогового вычета. Эта работа ведётся при непосредственном участии бизнес-сообщества. Также разрабатывается проект плана инвестиционного развития Кировской области, который должен обобщить и систематизировать комплекс мероприятий по повышению инвестиционной активности на территории региона.

Фото Александра ПАПЫРИНА