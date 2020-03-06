Гоголь из Питера

…На сцене удивительным образом переплелись пять «Петербургских повестей» Гоголя, «склеенные» между собой медитативной музыкой. Здесь, как и обещал Александр Янушкевич в недавнем интервью «КП», не было привычных кукол с ручками и ножками (ну почти не было), зато были два Гоголя, гигантские манекены, самостоятельный нос и даже Гофман и Шиллер (но не тот Гофман и не тот Шиллер). И, конечно, чёрно-белый Петербург, непарадный город маленьких улиц и домов-коробочек, где идёт какая-то своя потайная жизнь, в которую очень трудно проникнуть. Спектакль получился местами мистический, немного балаганный и – это отметили все зрители – очень смешной.

«Гоголь. СПб» не был готовой пьесой – сценарий создавался в процессе репетиций. По словам режиссёра, изначально с дирекцией театра договаривались на «Нос», но потом по гоголевским законам он начал расти и раздулся до невероятных размеров. Когда в спектакль попросились «Мёртвые души», пришлось остановиться. Но некоторая нестабильность всё же осталась и в готовом действе. Актёры на сцене импровизируют и даже слегка хулиганят, что не может не радовать зрителя.

Это не тот Гоголь

Этот спектакль совершенно не похож на традиционные кукольные постановки, знакомые всем с детства. Он состоит из символов и метафор, и разгадывать их – одно удовольствие. А осмысливать – совершенно другое. Зеркало-канал, девушки-копилки, селфи с каменными призраками, моль (а что, кстати, она символизирует?), художник, который мокрой тряпкой отмывает от копоти Невский проспект… По мнению собравшихся на предпоказ, единой трактовки здесь быть не может. То, что творится на сцене, каждый поймёт в меру своего опыта, потому что того Гоголя, которого преподают в школе, здесь точно нет. Привычного сюжета, в общем-то, тоже нет. Весь спектакль – это фантасмагория образов, причудливых и порой нелогичных, отдельный мир новых визуальных смыслов. И чтобы понять их, зрителю придётся не просто смотреть, но и «работать» вместе с актёрами, включив фантазию на максимум.

По мнению Екатерины Рябовой, театрального критика, эксперта фестиваля «Золотая маска» (сезон 2016-2017), постоянного участника командировок критиков от СТД РФ (Москва), это одна из главных примет сегодняшнего театра кукол – заставить человека вспомнить всё, что он знает о современном искусстве…

– … и подумать: вдруг я чего-то не знаю? В этом спектакле мы встречаемся с тем, чего не ожидали, и, мне кажется, это прекрасно!

Театр для всех

Ещё один момент, который заставил задуматься: почему спектакль, поставленный в театре кукол, «оценили» на 16+? Как серьёзный и «взрослый» Гоголь появился на «детской» сцене? Как утверждает Александр Янушкевич, возрастной ценз – не ограничение, а формальность («решили не рисковать»), и постановка адресована прежде всего молодёжи. Но не только.

На обсуждении из зала прозвучал вопрос: «Сможет ли не слишком искушённый кировский зритель понять столь неоднозначный спектакль?» Режиссёр уверен, что сможет, причём от возраста это не зависит.

– Попытки что-либо «разжевать» перед спектаклем будут лишними. Не всё можно объяснить, даже собственным детям. Я считаю, что нужно доверять зрителю. Что-то не поймут, где-то им будет странно, что-то сфотографируют… А что-то будут считывать на уровне собственного опыта, – говорит Александр Витальевич.

А глубинное понимание придёт потом. И ничего страшного в этом нет: ломка стереотипов – дело небыстрое (и неблагодарное – подсказывает кто-то, очень похожий на Гоголя). Но это уже проблема более широкого масштаба, касающаяся не только театра кукол.

– У нас мало разнообразия. Не только театрального – художественного, разнообразия впечатлений. Мы упорно пытаемся жить в XIX веке, восстанавливать историю, которая уже давно ушла под воду, как Атлантида. И, с одной стороны, нельзя помешать это делать, а с другой – это ощущение разрыва с современностью накатывает каждый раз… Понятно, что театр вне столиц обречён соответствовать определённому уровню ожиданий. Но, с другой стороны, так нельзя. Если мы всё время будем соответствовать уровню, мы никуда не продвинемся, – считает Екатерина Рябова.

В последнее время об этом довольно много говорят, в том числе и в стенах этого здания. И надо признать, что театр кукол уже давно перестал быть прежним. Актёры вышли из-за ширмы и стали активными действующими лицами, а культпоход в театр больше не ставит своей целью исключительно развлечение и увеселение. Сегодня это – история про воспитание зрителя, интеллектуального и понимающего, поэтому хочется надеяться, что «Гоголь. СПб» найдёт тёплый приём на Вятке.

Фото предоставлены Кировским театром кукол им. А.Н. Афанасьева

Мнение

Михаил Андрианов, актёр театра на Спасской:

Это совершенно замечательный спектакль! Это блестящая работа! Янушкевич и вся его команда – виртуозы! И поскольку есть сильное подозрение (как бы я хотел ошибиться!), что долгая жизнь ему суждена навряд ли – спешите видеть! Этот спектакль абсолютно невозможно пересказать словами, он воздействует сразу на все органы чувств, почти минуя голову, это настоящий праздник театра! Поздравляю Театр кукол!