Голосование: в приоритете – вопросы безопасности

Общим числом 1147 участков для голосования в Кировской области готовы встретить кировчан и жителей региона. Плюс к этому в местах временного пребывания граждан оборудованы временные участки. И все они в полном объеме приступили к работе 25 июня.

— Существует три варианта голосования по поправкам в Конституцию, — напомнил на недавней встрече с журналистами заместитель председателя правительства Кировской области Роман Береснев. — Первый – традиционный: голосование непосредственно на участках голосования. Вторая возможность – это голосование на дому. Но если ранее участником голосования на дому мог стать исключительно маломобильный человек, инвалид или тот гражданин, кто ещё по какой-либо значимой причине не мог самостоятельно прийти на участок для голосования, то сейчас такая возможность есть практически у любого человека, который находится в самоизоляции и считает, что для него опасно выходить на улицу. Достаточно пригласить соответствующую комиссию на квартиру. И, наконец, по согласованию с конкретным жилым домом или садоводческим товариществом комиссия по голосованию может выехать на место и организовать переносную урну для голосования, чтобы высказать своё мнение могла целая группа людей. Для чего же необходимы эти три формы голосования? Главное – безопасность граждан. Это требование подчёркивается на всех уровнях, и мы намерены обеспечить максимальную безопасность, чтобы позже не возникло никаких последствий, связанных со вспышками заболевания… Каждый член участковой комиссии будет иметь все средства индивидуальной защиты для того, чтобы общаться с участниками для голосования. И каждому участнику голосования тоже будут выданы средства индивидуальной защиты, чтобы он мог безопасно прийти и проголосовать.

О приоритете вопросов безопасности говорил на встрече и председатель избирательной комиссии Кировской области Алексей Круглов:

— Роспотребнадзором разработана подробная инструкция, как обеспечивать безопасное прохождение голосования. Членов комиссий у нас насчитывается около 10 тысяч человек, все они прошли достаточно серьёзную подготовку. Понятно, что работа проведена колоссальная в силу того, что сроки были короткие. Я не буду перечислять все позиции, которые требует Роспотребнадзор – поверьте: все участки голосования готовы. Напомню только алгоритм голосования. Вы приходите на избирательный участок и проходите через коврик, специально обработанный дезинфицирующей жидкостью. Далее вам измеряется температура, выдаются маска, одноразовые перчатки и авторучка. Затем вы показываете в раскрытом виде свой паспорт, чтобы член комиссии мог сличить данные – все члены комиссии для голосования будут находиться в средствах защиты. Вам будет выдан бюллетень, вы распишетесь – потом проходите в кабинку, делаете отметку в выданном бюллетене и опускаете его в специальный ящик. И после этого покидаете участок для голосования. Если же у вас будет температура, то проходите в отдельное помещение, где вам предлагается провести голосование уже отдельно от всех иных граждан…

Один из вопросов, который постоянно задается кировчанами: как найти свой участок для голосования? Всё просто: все участки привязаны к избирательной системе. И если человек прежде голосовал – на этом же участке он и будет голосовать. Ничего не меняется. Достаточно просто найти свой участок и в системе Яндекс: вводишь свой адрес и делаешь запрос. И сразу появляется название места, где расположен ваш участок для голосования.

Кстати…

Волонтёрами Конституции стали более 700 человек

КИРОВ. Кировская область активно поддержала всероссийскую акцию, организованную общественным корпусом «Волонтеры Конституции». С 18 июня, в преддверии общероссийского голосования по внесению изменений в главный документ страны, начали работать добровольцы во всех районах региона. Волонтёрами Конституции в области стали более 700 человек.

— Каждый из них прошёл онлайн-инструктажи. Всем муниципалитетам министерство спорта и молодежной политики предоставило оборудование: стенды и стойки, раздаточные материалы, экипировка для добровольцев. С момента начала всероссийской акции кировские волонтёры приступили к работе в общественных местах города и муниципалитетах. Эту важную миссию они будут выполнять до 1 июля, — сообщила министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

Координатором проекта выступил региональный ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области, созданный при министерстве спорта и молодёжной политики Кировской области.

— Волонтеры информируют жителей населённых пунктов о том, когда и как проходит голосование. Также они рассказывают о добровольческих проектах, в которых люди могут проявить себя и помочь тем, кто нуждается в помощи, — рассказала руководитель центра Наталья Новикова.

Важно!

267 участков оснастят металлодетекторами

В правительстве Кировской области под председательством губернатора Игоря Васильева прошло заседание координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе. Ключевым вопросом для обсуждения стало обеспечение общественной безопасности при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Игорь Васильев отметил, что одним из приоритетных направлений работы во время предстоящего общероссийского голосования является не только соблюдение всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора, но и обеспечение правопорядка на всех участках для голосования.

Начальник управления обеспечения охраны общественного порядка УМВД России по Кировской области Михаил Никулин сообщил, что с учётом эпидемиологической обстановки личный состав ОВД, задействованный в охране общественного порядка, обеспечен средствами индивидуальной защиты. В УМВД централизованно поставлено 262 тысячи медицинских масок и 68 тысяч перчаток.

— Совместно с правительством Кировской области, областной избирательной комиссией, Управлением Росгвардии по Кировской области согласован план по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Так, организовано функционирование рабочих групп для взаимодействия с органами власти, администрациями муниципальных образований, избирательными комиссиями и правоохранительными органами, — сообщил докладчик.

Личный состав УМВД командирован в районы Кировской области для обеспечения правопорядка. В районах области с 23 июня по 1 июля дополнительно работают 286 сотрудников. В областном центре для обеспечения общественного правопорядка будут оказывать помощь 156 сотрудников областного аппарата УМВД, Росгвардии и линейного отдела.