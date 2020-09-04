«Город трудовой доблести»: сбор подписей стартовал

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 28 августа по 3 сентября

Вчера Кировская область отметила День воинской славы России, приуроченный к дате окончания Второй мировой войны. Ранее памятное событие праздновалось накануне. Но в апреле 2020 года законом, подписанным Президентом России Владимиром Путиным, в качестве дня окончания Второй мировой войны установлено

3 сентября.

В память о тех, кто отдал свои жизни за мирное будущее

Вчера мероприятия в Кировской области начались с благодарственного молебна. Службу в Преображенском женском монастыре возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Вместе с ним почтили память павших воинов губернатор Кировской области Игорь Васильев и члены областного правительства. Продолжились памятные мероприятия возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь».

– Самая значительная в истории человечества война продолжалась шесть лет и охватила территории 40 стран Евразии и Африки, четыре океана. В мировой конфликт было втянуто 62 государства, около 2 млрд человек, – напомнил Игорь Васильев. – С каждым годом остаётся всё меньше ветеранов, живых свидетелей героических сражений. Но в сердцах потомков живёт память о тех, кто не вернулся с полей великой битвы, кто отдал свою жизнь ради счастья других людей. Мы всегда будем гордиться их преданностью Родине, мужеством, силой духа. Наш долг – быть достойными и хранить память о великом подвиге героев-земляков.

Минутой молчания собравшиеся почтили всех, кто погиб в годы войны. Кроме того, в день окончания Второй мировой войны в Кирове был дан старт сбору подписей за присвоение областному центру в 2021 году почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Первой площадкой, где кировчане могут поддержать инициативу, стала выставка «Эвакуация оборонных предприятий в город Киров в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» в Вятской торгово-промышленной палате.

«Диктант Победы»: на ответы – 45 минут

Ещё одним значимым событием 3 сентября стал «Диктант Победы», посвящённый событиям Великой Отечественной войны. С его помощью любой желающий может проверить, насколько хорошо он знает историю.

В Кировской области акция прошла во всех муниципальных образованиях. Были задействованы 44 площадки, расположенные на базе пунктов проведения ЕГЭ в муниципалитетах. В областном центре диктант состоялся на площадке ВятГУ. В дополнение к этому было организовано восемь закрытых площадок на территории воинских частей. Участникам «Диктанта» предстояло за 45 минут ответить на 25 различных вопросов о Великой Отечественной войне. 15 вопросов предполагали выбор варианта ответа, а на 10 заданий был нужен краткий ответ.

Подведение итогов и размещение результатов диктанта на сайте акции «Диктант Победы» ожидается в октябре 2020 года. Лучшие участники будут отмечены, победителей акции определят на федеральном и региональном уровнях. С результатами теста можно будет ознакомиться в «личном кабинете» на сайте «Диктанта». Для этого нужно ввести индивидуальный идентификационный номер (уникальный номер участника), который каждый участник получил на площадке перед выполнением заданий.

В числе лидеров ПФО по реализации нацпроектов

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провёл совещание в режиме видеоконференции по вопросам социально-экономического развития регионов Приволжского федерального округа. В работе совещания приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев и председатель правительства Александр Чурин.

Основными темами встречи стали выполнение показателей национальных проектов «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также программы расселения из аварийного жилья.

В целом по темпам реализации всех нацпроектов (кассовое исполнение) Кировская область занимает лидирующую позицию по ПФО. Этот показатель у нас составляет 52,1%. При этом по ПФО он равен 39,9%, а по России – 41,5%.

Кроме того, хорошие показатели у нашего региона и в реализации нацпроектов «Демография» (Кировская область – 55,4%, ПФО – 47,9%, РФ – 47,9%), а также «Здравоохранение» (Кировская область – 57,1%, ПФО – 28,5%, РФ – 33,2%). Выше средних по Приволжью и по Российской Федерации наши результаты выполнения проектов «Образование» и «Культура». А по мероприятиям «Цифровой экономики» регион располагается на четвёртом месте в ПФО.

Один из важнейших аспектов вятской экономики

Губернатор Игорь Васильев обсудил развитие лесопромышленного комплекса региона с представителями отрасли. В ходе встречи в лесопромышленном колледже (её участниками также стали представители областного правительства, профсоюзов и депутатского корпуса) было отмечено: лес – один из важнейших секторов вятской экономики.

– Вопросы, связанные с освоением и переработкой лесных ресурсов, развитием лесопромышленного комплекса, будут актуальны в нашем регионе всегда, – подчеркнул Игорь Владимирович. – Для этого мы должны совместно выстроить работу таким образом, чтобы достичь конкретных результатов в отрасли и найти пути решения проблемных вопросов.

Так, одна из важных тем – подготовка новых кадров. Она ведётся в вятском крае уже семь десятилетий. Ежегодно в Кировский лесопромышленный колледж на специальности деревообработка и лесозаготовка поступают 75 человек. Они могут проходить как очное, так и заочное обучение. Кроме того, специалистов лесной отрасли сегодня готовит и Вятский государственный университет.

Не менее актуален вопрос заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности. Кировская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации, который начал проводить соответствующие конкурсные процедуры. Проведено девять открытых конкурсов для заготовки древесины, по результатам которых передано лесных участков с общим ежегодным объёмом 151 тыс. куб. м. Величина платы за использование лесов составила свыше 40 млн рублей.

«Вересники» – новая детская спортшкола

И о новостях спорта. Новая детская спортивная школа на базе кировского спорткомплекса «Вересники» начала свою работу. Распоряжение о создании учреждения подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Мальчишек и девчонок здесь будут тренировать по четырём олимпийским видам спорта: лёгкой атлетике, плаванию, триатлону и современному пятиборью. Всего в школе будут обучаться по программам спортивной подготовки более 1100 детей, а количество тренеров по всем направлениям составит около 60 человек.

Уже открыт набор школьников на бюджетные места в спортивные секции. Приступить к тренировкам по лёгкой атлетике можно детям с 8 лет, плаванию – от 8 до 9 лет, современному пятиборью и триатлону – с 8 до 10 лет.

Кстати, уже запущен и специальный проект для детей помладше – «Вересники Mini». Программа рассчитана на дошколят от 3 до 7 лет. Причём занятия с малышами проводят те же самые тренеры, которые занимаются подготовкой профессиональных спортсменов.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, создание самого спортивного комплекса практически завершено. Строительство бассейна подошло к финальному этапу – на объекте продолжается внутренняя отделка помещения и укладка плитки в чаши бассейна. На сегодняшний день полностью готовы все системы коммуникаций и водоподготовки. В скором времени начнутся работы по благоустройству территории и объединению зданий.

Фото Александра ПАПЫРИНА