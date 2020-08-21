Грин. Вятское…

Александр Степанович Грин (Гриневский) — один из знаковых писателей ХХ века, его творчество — достояние не только российской, но и мировой культуры. Родина А.С. Грина — вятская земля. Здесь прошли его детские и юношеские годы.

Жизнь, полная противоречий

Город Вятка, расположенный на высоком крутом берегу, на рубеже ХIХ-ХХ веков был очень красив: перед взором путешественника открывалась панорама с многочисленными куполами церквей и монастырей. Среди населения преобладали купцы и мещане. Немалую лепту в развитие культуры края вносили ссыльные, которых проживало в городе ежегодно 250-300 человек. В Вятке после амнистии обосновался и ссыльный поляк Стефан Евзебиевич Гриневский, отец писателя.

Полна противоречий жизнь Александра Грина в Вятке. Об этом говорят документальные материалы. Это звучит в его литературном завещании — «Автобиографической повести». Существует общепринятое мнение, что Грин не любил Вятку. Об этом писали исследователи его творчества. Об этом говорила и жена Александра Степановича Нина Николаевна. По её словам, Грин вспоминал Вятку редко и с грустью. «Тяжело ему там жилось», — считала она.

Но мы знаем и другое. Став писателем, он неоднократно обращался в своих произведениях к вятским реалиям, особенно в ранних реалистических рассказах.

Грин родился 23 августа 1880 г. в городе Слободском Вятской губернии, а в Вятку семья переехала вскоре после его рождения. Отец служил бухгалтером в губернской земской больнице. Мать, дочь мелкого чиновника, окончила курсы повитух. Восьми лет мальчик поступил в реальное училище, но проучился только два года и был исключён за сочинённые им сатирические стихи на учителей. В гимназию Гриневского не приняли, образование пришлось продолжать в городском четырёхклассном училище.

Любимое занятие детства — безудержное чтение произведений Майн Рида, Густава Эмара, Жюля Верна, Луи Жаколио. «Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка», — вспоминал позже писатель. В Вятке зародилась у юноши мечта о море и путешествиях. Этому способствовали книги, которые Гриневский брал в публичной библиотеке с 11 лет, и городской театр, где он подрабатывал перепиской ролей для труппы.

«Меня потянуло домой»

Романтически настроенный юноша рвался «искать счастья на стороне — подальше от унылой Вятки с её догматом: быть как все». После окончания училища Гриневский едет в Одессу учиться в мореходных классах. «Грезилось мне море, покрытое парусами», — писал Александр Грин в «Автобиографической повести». Но жизнь распорядилась по-своему. Вместо учёбы пришлось искать работу. Так начались скитания Грина по России в поисках своего места в жизни. Годы эти были для Александра очень тяжёлыми: работа моряка на пароходах оказалась не по силам. В Баку его преследовали голод, болезни, безработица. На Урале пришлось испытать изнурительный труд лесоруба и сплавщика леса. После каждого неудачного скитания, не найдя работу по душе, А. Гриневский возвращался в родной город, чтобы перед новой дальней дорогой набраться сил из живительного родника — отчего дома.

Примечателен мотив возвращения: «Меня потянуло домой». Так не скажешь о том, что ненавидишь. И потому нельзя согласиться с нередким утверждением, что в Вятке Александр Гриневский не знал ничего хорошего.

Став писателем, Грин приезжал в Вятку в 1913 и 1916 годах. Навестил отца, лежавшего в больнице (С.Е. Гриневский умер в 1914 году, похоронен на Богословском кладбище), встретился с приятелями, побывал в окрестностях Вятки и в городе Слободском. В советское время Александр Грин в Вятку

не приезжал. Но в письме к сестре Антонине в январе 1923 года заметил: «Интересно мне узнать побольше о «вячком».

Вятская тема нашла отклик и в творчестве писателя. Во многих реалистических рассказах А.С. Грина звучат мотивы родной Вятки. Так, действие рассказа «Игрушка» происходит в городском парке, напоминающем Александровский сад, а в основу рассказа «Третий этаж» лёг эпизод революционной борьбы, описывающий бой у дома Мышкина на Кикиморской улице между эсерами и правительственными частями 18 декабря 1905 года. Рассказы «Наказание» и «На реке» выросли из личного опыта работы молодого Грина в вятских железнодорожных мастерских и на барже вятского судовладельца Т.Ф. Булычёва.

В число произведений, в которых Грин описывает вятскую природу, входит рассказ «Телеграфист из Медянского бора». Герой рассказа, эсер, после неудачного налёта на почтовый вагон для экспроприации денег на нужды партии бежит в лес, где мысль о том, что операция не удалась, не вызывает у него «ни сожаления, ни досады». Зато сколько любви к природе звучит в этом рассказе, который уже своим названием переносит нас в окрестности вятской станции Медяны!

Из «Автобиографической повести» известно, что Александр Грин был страстным охотником и рыболовом. В детстве он исходил вдоль и поперёк близлежащие к Вятке леса. Однажды в школе он написал сочинение на тему «Мой любимый уголок», которое учитель читал вслух всему классу как образец. В нём Саша Гриневский «описал камышовый островок мельничного пруда, где любил сидеть с книгой, ружьём и хлебом». Этот «любимый уголок» упомянут писателем в рассказе «Лебедь».

В рассказах «Ерошка», «История одного убийства», «Гранька и его сын» звучит колоритная вятская речь.

По законам романтизма

Многие произведения Грина 1910-1920-х годов написаны по законам романтизма. В том числе и рассказ «Горные пастухи в Андах». Герой рассказа, русский эмигрант Пётр Шильдеров, так вспоминает о жизни в российском городе, очень похожем на Вятку: «Город, в котором я жил: был страшен и тих. Он состоял из длинного ряда домов мертвенной, унылой наружности — казённых учреждений, тянувшихся по берегу реки от… монастыря до губернской тюрьмы. Два собора стояли в центре базарных площадей, замкнутых четырёхугольниками старинных торговых рядов… Деревянные дома, выкрашенные в серую и жёлтую краску, напоминали бараки умалишённых. Осенью мы тонули в грязи, зимой — в сугробах, летом — в пыли…»

Эта характеристика трактовалась исследователями как неприятие Грином вятской действительности, однако отношение Грина к Вятке, обнаруженное в ранних реалистических рассказах, не позволяет нам согласиться с таким мнением. Писатель, соблюдая законы романтизма, выдерживал конфликт между высотой идеалов героя и житейской прозой, оканчивающийся бегством из дома. Так что Грин выражал враждебное отношение не к городу, а к обывательскому укладу жизни.

Эта двойственность отношения особенно остро проявилась на последнем этапе творчества Александра Грина, когда он вновь обратился к реализму.

Уже будучи взрослым человеком, Грин прочел рассказ Чехова «Моя жизнь», который произвёл на него неизгладимое впечатление: «Я увидел свою жизнь в молодости, свои стремления вырваться из плена предрассудков, лжи, ханжества и фальши, окружавших меня. Я всегда их чувствовал, но это было во мне смутно, неясно, я не умел это оформить словами. «Моя жизнь» дала мне мгновение остановки в самом себе, после чего какая-то внутренняя черта как бы проведена над пережитым и по-новому, что-то прощая, стал я смотреть на настоящее и будущее», — вспоминал Грин.

В ноябре 1930-го Грин переехал в небольшой городок Старый Крым, где начал писать «Автобиографическую повесть». Её нельзя считать документальным произведением, хотя в содержании множество ценных биографических и психологических свидетельств о детстве и юности писателя.

Главный герой повести — сам автор, вятский юноша, мечтатель, романтик. Он покидает родной город, скитается по России в поисках безграничной свободы и Прекрасного.

Описание вятской жизни, семьи, школы дано Грином в чёрном цвете: «Я не знал нормального детства:Отец сильно и часто пил:»

Через много лет после того, как Грин опубликовал «Автобиографическую повесть», его сёстры вступились за отца, обвинив писателя в клевете. «…Не помню, чтобы рука отца поднялась для битья кого-либо из нас, ни издевательства над нами, ни угроз выгнать из дому… Жили по-тогдашнему времени хорошо… И отец не был алкоголиком, он был чудесной души человек, и неправда, что он спился, и неправда, что он умер в нищете, неправда!» — писала Екатерина Степановна Маловечкина, сестра Грина.

В «Повести» автор показал, как формировался в нём «тип рыцаря причудливых впечатлений», мечтатель и романтик.

Авторские экземпляры книги Александр Степанович получил за несколько дней до смерти.

8 июля 1932 г. писателя не стало. Похоронили его на Старокрымском кладбище.

На родине писателя чтут его память. В г. Слободском именем Грина названа бывшая Кузнечная улица и городская библиотека, в г. Кирове — набережная, областная детская библиотека и гимназия. Кроме того, на набережной поставлен бронзовый бюст писателя. А на прудах у диорамы «поселились» герои романтических произведений — скульптуры «Бегущая по волнам» Фрези Грант и Ассоль из «Алых парусов».

Ежегодно в день рождения знаменитого земляка в Кирове по инициативе правительства региона, администрации гг. Кирова и Слободского вручается Российская литературная премия имени А.С. Грина за произведения для детей и юношества, проникнутые духом романтики. На разных площадках проходит День романтики на Вятке. А 23 августа 1980 года в Кирове был открыт музей, посвящённый А.С. Грину, — отдел Кировского областного краеведческого музея.

Маргарита МАХНЁВА,

заведующая музеем А.С. Грина в Кирове в 1991-2010 гг.