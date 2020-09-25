Губернатор Игорь Васильев дал большое интервью «КП»: о стройках, хороших новостях, проектах и курсе на развитие

Губернатор Кировской области Игорь Васильев ответил на вопросы «Кировской правды». В большом интервью (его можно будет полностью прочесть в номере за пятницу, 2 октября) глава региона рассказал о:

позитивных событиях, которые произошли в регионе за год;

новых социальных объектах, которые сегодня строятся на Вятке;

сборе подписей за присвоение областному центру почётного звания «Город трудовой доблести»;

проекте «Вятский гектар»;

появлении в регионе школ нового типа – центров притяжения для населения…

Отдельной темой разговора стала жизнь в Кировской области в условиях пандемии. Губернатор подчеркнул: несмотря на непростые обстоятельства, связанные с распространением коронавирусной инфекции, регион берёт курс на развитие.

– В области не вводились «драконовские меры», как в других субъектах, жителям региона не выдавались пропуска, не закрывались границы области, практически не останавливались промышленные предприятия. Сегодня правительству Кировской области удалось выполнить две основные задачи: сохранить здоровье людей и экономику. При этом не остались в стороне и жители региона, страдающие другими заболеваниями: вся необходимая помощь им оказывалась в плановом порядке. К слову, Кировская область – один из немногих регионов, где смертность за 6 месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в абсолютных цифрах снизилась.

Подробнее об этих и других результатах работы, о которых рассказал Игорь Васильев, – читайте в следующем пятничном номере «КП».