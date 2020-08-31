Губернатор Игорь Васильев поздравил школьников региона с Днём знаний

Дорогие школьники и студенты Кировской области! Уважаемые родители!

Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

1 сентября — это начало большого пути к новым знаниям, достижениям, возможностям и перспективам. От того, насколько прилежно и добросовестно вы будете подходить к учёбе, во многом зависит не только ваше будущее, но и будущее нашего региона, страны в целом.

Мир меняется, и современная жизнь предъявляет к каждому из нас самые высокие требования. Хорошее образование сегодня — основа для успешной карьеры, важное условие для самореализации в той профессии, которой вы посвятите свою жизнь.

Сегодня правительство Кировской области создаёт все возможные условия для того, чтобы каждый ребёнок в нашем регионе смог получить достойное образование. Мы открываем новые школы, оснащённые самым современным оборудованием, кванториумы, развиваем систему дополнительного образования, помогаем с выбором будущей профессии.

Особые слова благодарности сегодня — нашим учителям за преданность своему делу, за умение выслушать и поддержать ребят, привить им тягу к знаниям.

Прошлый учебный год для педагогов, школьников, студентов и их родителей выдался непростым: дистанционное обучение — было вынужденной мерой для сохранения здоровья наших детей. Отрадно, что новый учебный год мы начинаем в очном формате и наши школьники вновь смогут сесть за парты, встретиться с любимыми учителями, друзьями.

Впереди у вас множество новых открытий и достижений. Желаю всем вам отличного настроения, энергии, здоровья. Пусть в дневниках и зачётках всегда будут только хорошие и отличные оценки! В добрый путь!

Игорь ВАСИЛЬЕВ,

губернатор Кировской области