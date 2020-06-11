Губернатор Кировской области Игорь Васильев оценил новый свинокомплекс «Дороничей»

8 июня новый свинокомплекс «Широковцы» в Кирово-Чепецком районе посетил губернатор Кировской области Игорь Васильев. В поездке его сопровождали председатель регионального правительства Александр Чурин и его заместитель — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

«Широковцы» — серьёзный инвестиционный проект, реализованный на территории Кировской области агропромышленным холдингом «Дороничи». Высоким гостям здесь была предоставлена возможность познакомиться с самыми современными технологиями, оценить уровень автоматизации и управления всеми производственными процессами, словом, увидеть современное, организованное в соответствии с последними достижениями науки и техники сельскохозяйственное производство.

Ещё до начала строительства в соответствии с установленным порядком были проведены необходимые экологические изыскания. На их основе были разработаны документы по оценке потенциального воздействия объекта на окружающую среду. Также был разработан и прошёл экспертизу проект санитарно-защитной зоны. По итогам проведённых общественных слушаний вся «экологическая» документация была должным образом утверждена. Кроме того, объект прошёл государственную экологическую экспертизу федерального уровня и получил положительное заключение в Западно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Площадь земельного участка, на котором построен свиноводческий комплекс — 66 гектаров. На нём возведены производственные помещения общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. В структуру свиноводческого комплекса входят семь корпусов по выращиванию и откорму свиней, сооружения по обработке производственных стоков, склад, гараж и ряд других вспомогательных зданий и сооружений.

В ходе реализации проекта агропромышленный холдинг «Дороничи» обеспечил также обустройство подъездной дороги к новому свинокомплексу протяжённостью более двух километров. Строительство дороги проводилось методом укладки железобетонных плит. Общая стоимость данных работ вместе с устройством освещения составила 35 млн рублей.