Благополучие России зависит от успехов каждого из нас

Уважаемые жители Кировской области!

Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Этот праздник наполняет нас чувством гордости за нашу страну, напоминает о её величии, многовековой истории, о подвигах наших предков. Государственный флаг объединяет весь наш многонациональный народ, помогает почувствовать, что от успехов и достижений каждого из нас зависит дальнейшее развитие и благополучие России.

Уважение к главному символу государства — это уважение к истории нашей страны, её традициям, культуре и духовным ценностям, залог сохранения гражданского мира. Именно с бережного отношения к государственной символике, которое родители прививают своим детям, начинается воспитание достойных граждан страны, любящих свою Родину.

В Кировской области живут неравнодушные, трудолюбивые люди, преданные своей Родине. Сегодня мы вместе создаём историю своей страны под флагом, цвета которого символизируют силу, веру, любовь к России. Уверен, что впереди нас ждёт много свершений на благо нашего региона и страны в целом! Желаю вам и вашим близким здоровья, успехов и благополучия, реализации всех намеченных планов!

Игорь ВАСИЛЬЕВ,

губернатор Кировской области