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Благополучие России зависит от успехов каждого из нас

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил жителей региона с Днём Государственного флага РФ, который отмечается 22 августа.

Кировская Правда Власть, Слайдер

Уважаемые жители Кировской области!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Этот праздник наполняет нас чувством гордости за нашу страну, напоминает о её величии, многовековой истории, о подвигах наших предков. Государственный флаг объединяет весь наш многонациональный народ, помогает почувствовать, что от успехов и достижений каждого из нас зависит дальнейшее развитие и благополучие России.

Уважение к главному символу государства — это уважение к истории нашей страны, её традициям, культуре и духовным ценностям, залог сохранения гражданского мира. Именно с бережного отношения к государственной символике, которое родители прививают своим детям, начинается воспитание достойных граждан страны, любящих свою Родину.

В Кировской области живут неравнодушные, трудолюбивые люди, преданные своей Родине. Сегодня мы вместе создаём историю своей страны под флагом, цвета которого символизируют силу, веру, любовь к России. Уверен, что впереди нас ждёт много свершений на благо нашего региона и страны в целом! Желаю вам и вашим близким здоровья, успехов и благополучия, реализации всех намеченных планов!

Игорь ВАСИЛЬЕВ,
губернатор Кировской области

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