Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил жителей региона с Днём народного единства

Уважаемые жители Кировской области!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Наши предки не раз доказывали свою силу и способность к объединению – во имя защиты своей Родины. В этом году мы отметили важную дату: 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Наши ветераны – те, кто сражался с врагом, кто сутками работал на заводах и в полях, обеспечивая фронт всем необходимым, – совершили великий подвиг. Они смогли выстоять благодаря сплоченности, и эта Победа стала неоспоримым доказательством единства, героизма и доблести нашего народа. Убежден, что и сегодня объединившись, мы способны совершить много мирных побед.

Традиции единства, межнационального согласия – основа нашего государства. Только сообща мы можем реализовать наши планы по улучшению качества жизни людей и добиться движения вперед, от каждого из нас сегодня зависит будущее нашей страны!

Жители Кировской области вписали много ярких страниц в летопись нашей Родины, передавая из поколения в поколение гордость за свою страну и ее историю, духовные, трудовые и культурные традиции. И сегодня перед нами стоит общая задача – объединить усилия и работать на развитие всех сфер жизни нашего региона.

В этом году в привычное течение жизни россиян свои коррективы внесла пандемия. Но нам удалось еще раз доказать, что даже в самых сложных ситуациях наш народ способен объединиться в борьбе за здоровье и будущее своего Отечества! И только совместными усилиями мы сможем преодолеть этот непростой этап в жизни нашей страны.

Дорогие жители Кировской области! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на благо родной земли! Оставаться едиными, хранить и умножать свои традиции, беречь родную культуру и гордиться славным прошлым и настоящим нашей великой страны!

Губернатор Кировской области

Игорь ВАСИЛЬЕВ.