Губернатор открыл памятные бюсты героев 6-й роты

В Орлове открывали бюст Василию Сокованову. Открывали около школы, где он учился. И пусть день выдался ветреный и весьма хмурый, и небо чернело тучами, на открытии было многолюдно.
– Этот день останется не только в нашей памяти, он останется и в истории, – говорил, обращаясь к собравшимся, губернатор Игорь Васильев. – Мы открываем бюст кавалеру ордена Мужества Василию Сокованову. Можно с уверенностью сказать, что это одно из важнейших событий региона. Гибель героически принявших бой десантников 6-й роты всколыхнула всю страну, не оставив равнодушными даже далёких от армии и войны людей. Подвиг крылатой пехоты стал символом воинской доблести в российской армии. И наш земляк выполнил свой воинский долг до конца. Он по праву занял место в едином строю с героями нашей страны. И наш долг сегодня – хранить память о нем… Слова особой признательности хочу высказать всем, кто участвовал в создании и установке бюста. Сегодня по стране открыто уже более 60 таких памятников, и открываются они, как правило, в местах, куда будут приходить дети – рядом со школами, где учились наши герои. И я уверен, что в сентябре, когда в школу придут дети, они увидят этот замечательный бюст и на примере подвига Василия будут учиться патриотизму. Мы должны помнить своих героев и гордиться ими. А молодое поколение – брать с них пример, чтобы подвиги стали основой для воспитания нового поколения патриотов.
– Мой сын окончил сельхозакадемию в 1998 году зимой, а в мае его призвали в армию, – выйдя к микрофону, сказала Людмила Аркадьевна, мать Василия Сокованова. – Получив повестку, он пришёл ко мне и стал успокаивать: «Мама, ты не волнуйся за меня. У меня уже есть профессия. Я отдам долг Родине, вернусь, и всё у меня будет – и работа, и семья. А тебе внуки…» Но этого не случилось. Не случилось и с другими ребятами, погибшими в Афганистане, в Чечне, в других горячих точках. Они отдали долг Родине. Отдали до конца. И теперь мы должны помнить их всех. Должны сделать всё, чтобы не было войны, не было этих горячих точек. Спасибо, что поддержали нас в трудную минуту. Спасибо за память о моём сыне…
А потом были другие выступающие: и представители власти, и ветераны боевых действий. Право открытия бюста было предоставлено родителям Василия Сокованова и его младшему брату. И долго, очень долго тянулась минута молчания. А потом легли к обелиску героя красные розы и красные гвоздики.
2000 год, 1 марта – героической бой с боевиками легендарной 6-й роты.
– Двадцать лет прошло и что… Говорят, время лечит… Не знаю, не знаю, – призналась после митинга мама Василия. – По-прежнему очень больно… Когда знакомый человек уходит – и то больно. А когда сын… Он хорошо учился, я с ним забот не знала. Не безобразничал. Рос добрым, трудолюбивым, любознательным… Предчувствие? Однажды мне приснился сон. Вот солнце и марево… И Василий идёт в гражданской одежде. В джинсах, в белой рубашке. Идет около пятиэтажки, а там женщины сидят. Много женщин, и все они в белом. И вот он говорит: «Мам, я пришел ненадолго…» А я сразу засуетилась: «Ой, сынок. Я сейчас тебя покормлю…» – «Да не беспокойся. Я скоро вернусь…» – бросил напоследок. И вот он вернулся. Но как… Двадцать лет прошло, и всё очень больно. Только б не было войны…