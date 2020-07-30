Губернатор открыл памятные бюсты героев 6-й роты

В Орлове открывали бюст Василию Сокованову. Открывали около школы, где он учился. И пусть день выдался ветреный и весьма хмурый, и небо чернело тучами, на открытии было многолюдно.

– Этот день останется не только в нашей памяти, он останется и в истории, – говорил, обращаясь к собравшимся, губернатор Игорь Васильев. – Мы открываем бюст кавалеру ордена Мужества Василию Сокованову. Можно с уверенностью сказать, что это одно из важнейших событий региона. Гибель героически принявших бой десантников 6-й роты всколыхнула всю страну, не оставив равнодушными даже далёких от армии и войны людей. Подвиг крылатой пехоты стал символом воинской доблести в российской армии. И наш земляк выполнил свой воинский долг до конца. Он по праву занял место в едином строю с героями нашей страны. И наш долг сегодня – хранить память о нем… Слова особой признательности хочу высказать всем, кто участвовал в создании и установке бюста. Сегодня по стране открыто уже более 60 таких памятников, и открываются они, как правило, в местах, куда будут приходить дети – рядом со школами, где учились наши герои. И я уверен, что в сентябре, когда в школу придут дети, они увидят этот замечательный бюст и на примере подвига Василия будут учиться патриотизму. Мы должны помнить своих героев и гордиться ими. А молодое поколение – брать с них пример, чтобы подвиги стали основой для воспитания нового поколения патриотов.

– Мой сын окончил сельхозакадемию в 1998 году зимой, а в мае его призвали в армию, – выйдя к микрофону, сказала Людмила Аркадьевна, мать Василия Сокованова. – Получив повестку, он пришёл ко мне и стал успокаивать: «Мама, ты не волнуйся за меня. У меня уже есть профессия. Я отдам долг Родине, вернусь, и всё у меня будет – и работа, и семья. А тебе внуки…» Но этого не случилось. Не случилось и с другими ребятами, погибшими в Афганистане, в Чечне, в других горячих точках. Они отдали долг Родине. Отдали до конца. И теперь мы должны помнить их всех. Должны сделать всё, чтобы не было войны, не было этих горячих точек. Спасибо, что поддержали нас в трудную минуту. Спасибо за память о моём сыне…