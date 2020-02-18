Губернатор поздравил работников СПК с рекордными показателями

Сельхозпредприятие Кумёнского района преодолело областную планку надоя от коровы в 11 тысяч кг. В среднем по региону этот показатель составляет 7335 кг в год.

Губернатор Игорь Васильев с рабочим визитом посетил кумёнское сельхозпредприятие «Красное знамя» и поздравил его коллектив с рекордным показателем в животноводстве области. В прошлом году СПК удалось выйти на надой от одной коровы чёрно­пёстрой породы в 11000 килограммов.

Рост показателей за год – на 1000 кг

– Поздравляю всех работников «Красного знамени» с достижением лидирующей позиции по производству молока и надою молока на одну корову среди сельхозорганизаций Кировской области, – обратился к коллективу Игорь Васильев. – Желаю труженикам СПК здоровья, счастья и дальнейших достижений в сельхозпроизводстве.

Молочное животноводство – ведущая отрасль хозяйства. По словам руководителя хозяйства Владимира Шулаева, в 2019 году поголовье КРС составило 8510 голов, из которых почти 2900 – дойное стадо.

В связи с ростом поголовья крупного рогатого скота ежегодно реконструируют и строят животноводческие объекты. Они оснащены современным оборудованием, что позволяет реализовать почти сто процентов молока высшего сорта.

– Валовой надой молока в 2019 году в сельхозпредприятии составил 30059 тонн, – отметил зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. – В дойном стаде хозяйства коровы чёрно-пестрой породы и айрширской. При этом надой от коровы чёрно-пёстрой породы в прошлом году составил более 11000 кг в год, в 2018 году этот показатель был на уровне 10000 кг в год.

Что влияет на показатели

В целом по области надой на одну корову составил 7335 кг в год. Семь хозяйств региона впервые преодолели планку в 9000 кг.

– На достижение высоких показателей повлияло развитие всех отраслей хозяйства с участием учёных Вятской сельскохозяйственной академии и НИИ Северо-Востока, а также с применением опыта зарубежных стран и стран ближнего зарубежья, – отметил Игорь Васильев.

По словам главы региона, «Красное знамя» является базой по изучению и внедрению аграрной науки, новых технологий в сельскохозяйственном производстве.

– Сегодня ваше хозяйство – единственное предприятие в регионе, которое за последние годы присоединило семь слабых хозяйств и подняло их на высокий уровень производства, – подчеркнул губернатор.

Наряду с молочным животноводством «Красное знамя» занимается козоводством. Сельхозпредприятию принадлежит единственная в регионе козоферма. Глава региона посетил хозяйство и ознакомился с особенностями производства.

Планы предприятия до конца 2022 года

– Сегодня на ферме содержатся 1027 голов мелкого рогатого скота, из них 258 коз, – рассказал Владимир Шулаев. – За минувший год мы не только увеличили поголовье, но и существенно прибавили в производстве козьего молока за это время благодаря особому вниманию к породам животных.

На ферме живут козы зааненской породы, которых завезли из Ленинградской области. Кроме того, в конце прошлого года на ферме появилось ещё около сотни животных из Австрии. Коз кормят вручную кормами высокого качества, это позволяет производить и перерабатывать козье молоко, выпуская продукцию порядка десяти наименований, в том числе – высококачественные сыры.