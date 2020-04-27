Губернатор представил новые региональные меры поддержки бизнеса

В конце минувшей недели в городе Кирове был открыт самый большой по коечной мощности инфекционный госпиталь в регионе. Он расположился в отдельно стоящем трёхэтажном здании на базе Кировской областной клинической больницы имени Бехтерева в посёлке Ганино и рассчитан на 270 мест.

На передовых позициях в ПФО по уровню тестирования

В открытии госпиталя принял участие губернатор Игорь Васильев.

– Это уже не первое клиническое учреждение, которое готовится к борьбе с коронавирусом. Здесь всё сделано на высшем уровне, – отметил в ходе мероприятия Игорь Владимирович. – Просторные светлые палаты, современное оборудование, прекрасный ремонт в кратчайшие сроки – всего за 20 дней. Улучшения, которые здесь сделаны, останутся навсегда. Пандемия уйдёт, а качество оказания помощи в медучреждениях Кировской области должно неуклонно расти. Надеемся, что это оборудование как можно дольше не понадобится нашим землякам. Мы проводим огромное количество тестов. Сегодня было сделано уже больше двух тысяч. По уровню тестирования регион находится на передовых позициях в ПФО и РФ. Это позволяет на ранней стадии выявлять заболевание, прерывать цепочки передачи вируса друг от друга, получать качественное лечение.

Губернатор отметил, что в новый корпус уже прибыли медики, которые будут здесь работать. При этом после смен доктора не поедут домой, а останутся жить в соседнем со зданием корпусе. Это удобно и для самих медиков – не нужно тратить время на дорогу, исключается риск внебольничных заражений.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, открытый в пятницу госпиталь – уже четвёртый в регионе. Первый на 166 коек начал работу на базе инфекционной клинической больницы города Кирова, второй – на базе стационара кожно-венерологического диспансера на 80 мест, третий – в Талице на базе детского санатория на 120 коек. Теперь инфекционный коечный фонд Кировской области насчитывает 636 коек, что соответствует нормативу для региона и даже превышает его.

Выписаны с выздоровлением 38 человек

По информации на утро понедельника, в Кировской области было выявлено ещё 39 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 465.

В региональном министерстве здравоохранения отметили, что все пациенты с COVID-19 взяты под медицинское наблюдение в условиях инфекционных госпиталей. Для них организовано лечение в полном объёме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное.

При этом за сутки в области был взят на исследование 1971 тест, обследованы 1711 человек. Всего же за период тестирования лабораториями региона проведено 40463 исследования. Обследование на COVID-19 прошли 32611 человек.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4508 взрослых и 530 детей. Сняты с карантина 4856 человек, в том числе 563 ребёнка. Выписаны из инфекционных госпиталей с выздоровлением 38 человек.

«Не допустить экономического коллапса»

Особое внимание в сегодняшних условиях направлено не только на медицину, но и на региональный бизнес, которому необходима поддержка. О том, какую помощь получат вятские предприниматели, губернатор Игорь Васильев сообщил в рамках рабочего совещания.

Игорь Владимирович подчеркнул, что главной задачей областного правительства является сохранение жизни и здоровья граждан. При этом нельзя допустить экономического коллапса.

Для стабилизации ситуации в сфере предпринимательства принято решение по разработке и внедрению новых дополнительных мер. Так, по словам Игоря Васильева, предлагается установить на налоговый период 2020 года минимальные налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения: 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы и 5% в случае, если объект налогообложения – доходы минус расходы. Мера будет распространяться на предприятия и субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили среднесписочную численность наёмных работников на уровне не менее 90% и средняя зарплата в которых в расчёте на одного работника составляет не менее 1,5 МРОТ (18200 рублей). Список пострадавших отраслей определён на федеральном уровне.

– Во-вторых, в целях снижения налоговой нагрузки в 2020 году на индивидуальных предпринимателей – плательщиков патентной системы налогообложения по действующим приобретённым патентам предлагаем снизить в два раза размер потенциально возможного к получению предпринимателями годового дохода, – сказал Игорь Васильев. – Изменения в законах по упрощённой и патентной системам налогообложения будут распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 января 2020 года.

Также планируется ввести в Кировской области специальный налоговый режим – «Налог на профессиональный доход» (так называемый «режим самозанятых»). Он должен быть введён в регионе с 1 июля 2020 года. Это поддержка для физических лиц, которые решили заняться предпринимательской деятельностью. «Режим самозанятых» позволяет платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% или 6%, а также освобождает от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс.

Для поддержки торговых центров, владельцы которых предоставили своим арендаторам отсрочку по уплате аренды, предлагается снизить налог на имущество пропорционально времени, в течение которого не осуществлялась деятельность торгового центра в связи с введением ограничительных мер.

Кто может вернуться к работе

Число предприятий, которые могут вернуться к работе, расширено. Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подписал постановление о внесении изменений в документ от 25 марта 2020 года «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области».

С 25 апреля при условии строгого соблюдения санитарных норм можно осуществлять ремонт одежды и обуви, компьютеров и коммуникационного оборудования, оказывать услуги химчистки, изготовления ключей. Также могут приступить к работе салоны, в которых делают фото на документы, и ортопедические салоны.

При предварительной записи и с соблюдением всех санитарных норм могут оказываться риэлторские услуги и услуги страхования. Кроме того, могут начать работу магазины по продаже саженцев, семян и садового инвентаря – без открытия торговых залов и при условии соблюдения всех санитарных норм и организации работы на выдачу либо на улице, либо на огороженной территории.

Возобновить работу могут и обрабатывающие производства, но только в тех районах, где эпидемиологическая ситуация спокойна. Исключением являются Вятскополянский, Малмыжский, Нолинский, Омутнинский, Пижанский, Уржумский и Яранский районы и город Вятские Поляны.

Сроки карантина в Кировской области остались без изменений – до 30 апреля. Ограничения на деятельность распространяются на салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, торговые центры и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина и скопление людей.

Также в эту категорию входят ночные клубы, кинотеатры, бассейны, детские игровые комнаты, торгово-развлекательные комплексы (центры), моллы, рынки. Объекты розничной торговли продолжат работу в прежнем режиме.

Фото Александра ПАПЫРИНА