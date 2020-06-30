Губернатор стал участником «Диалога на равных»

Диалог получился живым и непринуждённым. «Вы активные, талантливые, решительные и креативные», – такими словами начал губернатор своё обращение к кировской молодёжи в рамках проекта «Диалог на равных».

– Молодёжь – самая динамичная часть общества, способная сделать регион процветающим и конкурентоспособным, – подчеркнул глава региона. – Вы способны сделать мир вокруг себя лучше и добрее. В этом году наша область проявила себя в общероссийской добровольческой акции взаимопомощи «Мы вместе», в том числе и вашими усилиями. В регионе продолжается народное голосование по поправкам в Основной закон страны. В них будет пункт, закрепляющий государственную молодёжную политику, волонтёрство и молодёжное движение.

По словам губернатора, это уникальные и значимые темы для нашей страны, актуальность которых возрастает с каждым годом. И среди молодых кировчан уже есть те, кто заслужил признание на региональном и федеральном уровне. Им в День молодёжи вручил награды Игорь Васильев. Среди них было благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодёжи, которое за организацию и проведение патриотических акций в Год памяти и славы адресовали начальнику отдела городской администрации Алексею Андрееву.

– Без связи поколений, без сочетания опыта, мудрости и нашей энергии невозможно достичь хорошего результата. В год 75­летия Победы для нас важно было принять участие во всех региональных и федеральных инициативах, в поддержке ветеранов. Видеть их улыбки, слышать их слова благодарности. Год памяти и славы продолжается, нас ждёт ещё много мероприятий и много добрых дел, – отметил Алексей Андреев.

Встреча с молодёжью продолжилась «Диалогом на равных». Беседа впервые в этом году объединила онлайн­ и офлайн-­форматы. Вопросы смогли задать гости в студии и те, кто вышел на прямую связь с губернатором через интернет.

Темы разговора были самые разные: от серьёзных – о грантовых федеральных конкурсах, волонтёрских проектах, создании мирового научно-­образовательного центра «Биополис» – до личных вопросов к главе региона.

Игорь Васильев поделился с молодыми кировчанами своими увлечениями в нерабочее время – глава региона ежедневно рано утром преодолевает на беговой дорожке 10­15 км. По словам губернатора, он сочетает это с чтением документов. Губернатор также призвал кировчан ходить в библиотеку, тем более, что в регионе они одни из самых лучших в стране. Ещё много интересных и необычных вопросов прозвучало в ходе праздничного диалога.

– Невозможно ответить на все вопросы за одну встречу, но я всегда открыт для диалога, в том числе на страницах всех своих социальных сетей, – резюмировал глава региона. – Ещё раз поздравляю вас с праздником, желаю всем удачи и успехов.

Праздничные мероприятия в Доме Витберга продолжились областной онлайн-­игрой. Интеллектуальная «Кеда­квиZ» прошла в группе Дворца молодёжи во «ВКонтакте». Участие в ней приняли более 35 команд. Молодым людям предстояло ответить на вопросы, посвящённые государственной молодёжной политике, и не только. Команды, занявшие призовые места, получили подарки от организаторов игры: министерства спорта и молодежной политики Кировской области и областного Дворца молодёжи.