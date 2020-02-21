Даровской будет развиваться

Губернатор Игорь Васильев посетил ключевые социальные и промышленные объекты посёлка, встретился с жителями Даровского района и ответил на их вопросы.

Делегация из областного центра вместе с губернатором прибыла представительная: министры здравоохранения, образования, транспорта, лесного хозяйства, энергетики и ЖКХ… Зал, разумеется, был полон: встречи с главой региона местные жители ждали давно, а тем для разговора накопилось немало.

Лекарства со скидкой

Одними из первых традиционно прозвучали «медицинские» вопросы. Как рассказал министр здравоохранения Андрей Черняев, в настоящее время в Даровской ЦРБ проводятся ремонтные работы и делается всё возможное для привлечения медицинских кадров. В ближайшей перспективе к работе приступят хирург, акушёр-гинеколог и «дополнительный» стоматолог. Кроме того, в Кировском медуниверситете на лечебном факультете по целевому направлению сейчас обучаются четыре студента, которые после окончания вуза также приедут работать в даровскую больницу.

Ещё одна хорошая новость — в связи с многочисленными просьбами жителей район будет включён в проект по лекарственному возмещению, по которому пациенты с болезнями системы кровообращения смогут покупать лекарства со скидкой.

— Соответствующее постановление правительства выйдет в скором времени. При выборе лекарственного препарата российского производства пациент будет платить за него сумму за вычетом 60 процентов от предельной цены данного лекарства. На импортные препараты скидка составит 50 процентов, — сказал Игорь Васильев.

Дороги надо беречь

Могут даровляне рассчитывать и на ремонт дорог. Самая проблемная из них — участок опаринской трассы на промежутке Щегоричи — Новый Мир, «убитый» лесовозами. Он может быть передан на баланс области.

— У нас есть участки, которые мы готовим к передаче в федеральную собственность. А высвобождающиеся средства планируем направлять на содержание и ремонт дорог, которые будем принимать в областную собственность из муниципальной. Транзитный участок в Даровском — один из них, — отметил замминистра транспорта Юрий Шевелёв.

Область поможет, однако, чтобы дорога не «прогибалась» под тяжестью большегрузов и служила дольше, жителям стоит проявить сознательность.

— Вопрос по сверхнормативным нагрузкам касается и местных предпринимателей, которые возят лес. Надо уважать друг друга и не грузить сверх нормы, — подчеркнул губернатор.

«Нам бы работу…

…да такую, чтобы где родился, там и пригодился», — высказали ещё одно пожелание собравшиеся в зале.

Работа будет — развитие промышленности в Даровском идёт хоть и не семимильными, но вполне уверенными шагами. В 2019 году после переоснащения и почти трёхлетнего перерыва вновь открылся маслодельный завод. Сегодня предприятие работает на новом оборудовании российского и итальянского производства и выпускает молоко, масло и кефир, соответствующие самым строгим ГОСТам. Качество подтверждено: продукция маслозавода прошла испытания в государственной лаборатории и получила уникальный QR-код.

— Пока что здесь 20 рабочих мест, зато зарплаты выросли в два раза, — отметил Игорь Васильев.

Ещё один заметный работодатель района — компания «Хольц Хаус», одно из крупнейших предприятий по производству конструкций из клеёного бруса. Вся продукция изготавливается по современным технологиям и отвечает европейским стандартам. По словам гендиректора компании Николая Юферева, сегодня на предприятии работают 230 сотрудников. С восстановлением пострадавшего при пожаре пеллетного производства и с получением конкурсных заказов количество работников планируется увеличить до трёхсот.

Из цехов «Хольц Хауса» в Даровском деревянные дома отправляются не только в российские города, но и за рубеж — например, в Китай. «В этом мы пионеры», — говорит Николай Юферев.

Здесь же реализуется один из приоритетных инвестпроектов региона — «социальное» деревянное домостроение. В рамках данного проекта изготовлены три деревянных ФАПа. Два из них — в Лузском и Котельничском районах — уже принимают пациентов, а в ближайшее время начнёт работу ещё один — в Унинском районе. Будут создаваться здесь и экологичные школы нового типа для небольших населённых пунктов: спортивно-культурно-образовательные центры, где по утрам станут учиться дети, а по вечерам смогут проводить досуг взрослые. Первая подобная школа на 250 учеников появится в селе Пасегово Кирово-Чепецкого района. Даровского «в очереди» пока нет, однако списки районов, нуждающихся в учебных заведениях, формируются.

— Мы с минпросвещения сейчас формируем дополнительную потребность в строительстве школ на федеральные деньги. Давайте подумаем, как включить сюда Даровской район, — сказал Игорь Васильев, отвечая на вопросы жителей.

АТП не закроют

Обеспокоены жители Даровского и возможным закрытием местной автостанции. По их словам, она уже не первый месяц «работает на грани»: автобусы ходят полупустые, и средств на содержание маршрутов не хватает. Тем не менее ждать автобус под открытым небом не придётся. По словам представителей местной власти, на сегодня все долги выплачены, решения судов исполнены, и Даровское АТП готовится к конкурсу на оставшееся до конца года время. Что останется — билетная касса или станция, решится в рабочем порядке. Этот вопрос губернатор взял под свой личный контроль.

Лес в тени

Особое место заняли вопросы, касающиеся лесопользования. Так, одна из жительниц района пожаловалась, что «даровлян лишили законных 10 кубометров леса на ремонт домов». Да и, получив лес, вырубить его могут не все — пенсионерам это не под силу. Однако в ходе беседы выяснилось, что лесобилеты далеко не всегда используются по назначению, и заветные брёвна — шесть на четыре — могут уйти не на строительство, а с молотка — в руки теневых лесозаготовителей.

Как прокомментировал министр лесного хозяйства Алексей Шургин, древесина на ремонт домов выделяется в районах, где нет арендаторов, а продажа «целевого» леса — дело незаконное.

— Если вы хотите лес перепродать, я не рекомендую вам это делать. Кто продаст — подвергнется административным санкциям, — сказал министр.

Теневая заготовка — минус не только лесным насаждениям, но и отрасли: от этого страдают легальные заготовители, утверждает Николай Юферев. Помочь же тем, кто использует лес по назначению, в районе готовы: и дровами, и бензопилами.

Не забыли и про грядущий 75-летний юбилей Победы. Как заверил губернатор, в честь великого праздника будет сделано всё возможное, чтобы оказать материальную помощь «детям войны» — поколению, которое пережило все тяготы военного времени, но фактически осталось непризнанным в законодательстве.

После встречи собравшиеся разошлись не сразу, жители района успели задать ещё и личные вопросы. «Я хочу, чтоб даровляне жили хорошо», — такими словами завершил встречу губернатор, пообещав проконтролировать исполнение всех моментов, которые обсуждались на встрече, уже весной, когда состоится очередной рабочий визит.