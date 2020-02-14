Дарья Рогозина – номер один

Абсолютной победой кировчанки Дарьи Рогозиной завершился 22-й чемпионат мира по зимнему триатлону в Италии. Девушка выступала под номером один.

Состязания проходили в городе Азиаго, расположенном посреди горных вершин высотой свыше двух тысяч метров. Спортсмены соревновались в самом сердце Альп.

Зимний триатлон включает три этапа: бег, лыжную гонку и велосипед. Жительница Верхошижемского района Кировской области Дарья Рогозина преодолела дистанцию за 1.32.22 и поднялась на пьедестал почёта.

– Этот старт – самый ответственный в сезоне, поэтому к нему была достаточно серьёзная подготовка. Гонка проходила на высоте примерно 1500 м, и из-за нехватки кислорода очень трудно было предугадать, как поведёт себя организм, – поделилась Дарья. – После бегового сегмента я проигрывала своим соперницам около 30 секунд, бег для меня был достаточно сложный, но на велоэтапе смогла компенсировать это отставание, а на лыжах сделать отрыв. Соперницы были достойные, но, к счастью, мне удалось их опередить. В целом гонкой довольна, очень счастлива стать двукратной чемпионкой мира.

Добавим, что в Италии, кроме Дарьи, представителями Кировской области стали триатлеты Евгений Уляшев, Юрий Корчёмкин и Алексей Евдокимов, который, кстати, тоже из Верхошижемья. Он занял 15 место в категории «Elite Men», преодолев дистанцию за 01:23:02 и уступив победителю шесть минут.

В соцсетях горячо поздравляют кировских спортсменов.

– Спасибо всем, кто за меня болел. Для меня это был дебют, всё по-другому, не как в России, – поделился, тронутый поддержкой, Алексей в новостном паблике «Мой Верхошижемский район | Верхошижемье» в социальной сети ВКонтакте.

К слову, для Дарьи Рогозиной это уже второе мировое золото, она является чемпионкой мира по триатлону 2019 года, а в 2020-м стала победительницей этапа кубка мира в Харбине (Китай). Для Алексея Евдокимова успешное выступление в Италии стало первым мировым соревнованием по триатлону.

Фото: «Мой Верхошижемский район | Верхошижемье»