Да здравствует юбилей, в который я не верю!

Сблизили и подружили меня с Виктором Городиловым сельские дороги. Легче перечислить районы, где мы с ним не побывали, чем те, куда приглашали нас мои читатели и почитатели творчества Виктора Александровича. Вот родное мне село Березник Кумёнского района. Туда по два раза в год, а то и чаще, езжу, чтобы отчитаться перед земляками о том, что написал. Да ещё возложить цветы к памятнику землякам, погибшим в Великую Отечественную. Там значится и имя моего отца Арсения Васильевича, пропавшего без вести в 1941 году в Подпорожье Ленинградской области. И ему иду поклониться.

Имя для фотографии

Виктор Александрович на встречах устраивает выставки своих фотографий-картин, на которых — родная вятская природа. При этом автор даёт право зрителям самим придумывать названия к работам и тем самым участвовать в сотворчестве, глубже вникать в содержание.

Как назвать букетик луговой земляники, или тихий омуток на маленькой речке, или ржаные снопы, составленные в бабки? Вроде бы просто, а не у всех получается красиво и поэтично. За лучшие названия автор устанавливает призы — вручает любую понравившуюся на выставке картину. Ещё один характерный момент на выставках — практически всегда находятся зрители, которые узнают в выставленных пейзажах свои родные места и готовы их реально показать, хотя автор: там никогда не бывал. Что же, наша вятская природа, не особо щедрая на краски, неброская, но такая милая, ещё больше нас сближает своей похожестью.

Вот и я, глядя на фотографии Виктора Городилова, вспоминаю свою родную деревню Мало-Кабаново, деревенское утро, ещё не разбуженное звоном лемеха от плуга, подвешенного на суку, неторопливые дымы из труб: Тем более, что на выставках есть и снимки с моей малой родины.

Виктору Александровичу тоже есть что вспомнить, ведь и он деревенский. Родился и до школы рос в деревне Городилы Ошетского сельсовета Сунского района. Так получилось, что он много поведал мне о простых жителях этой округи. И жители деревни Грамотушка стали прототипами героев моего романа «Три сестры и Васька». К примеру, его дядя, деревенский продавец Василий Фёдорович, который, встревая в споры, авторитетно заявлял: «Я, конечно, не маршал Жуков, но, думаю, надо было вот как использовать резервы…» В зависимости от темы разговора неожиданно сообщал, что он, конечно, не Тимирязев, или не Сталин, или не Иван Грозный, но думает так…

А однажды в Герценке состоялась выставка пейзажа, описанного в моих романах «Откровения влюблённого матроса», «Золотой час эскулапа», «Взятие Крутогорска». Пейзаж был представлен фотографиями Виктора Александровича, ибо он утверждал, что природа именно так описана в моих книгах, причём изображения сопровождались цитатами из этих произведений.

Надо сказать, что Виктору Городилову близка не только тема природы, но и люди сельской глубинки. Возможно, это исходит из его основной профессиональной деятельности: он много лет проработал в электросвязи и побывал во всех уголках области, а потому его выставки проходят чаще не в городе, а в районах области.

Ошеть – любовь на всю жизнь

К сожалению, Виктор Городилов не стремится широко афишировать свою фотодеятельность, мало участвует в фотоконкурсах и больших выставках. Однако есть тема в его творчестве, которая, мелькнув первым делом на областном уровне, проявилась на всероссийском. Тема называется «Ошеть — медвежий угол». Дело в том, что родное для фотографа село Ошеть — это его любовь на всю жизнь. Здесь живёт его друг, краевед Леонид Иванович Зворыгин, с которым они совместно содержат пасеку. Это село является родовым местом священников Васнецовых, которые были предками знаменитых художников В.М. и А.М. Васнецовых. Этому селу два друга посвятили несколько книг с иллюстрациями Виктора Городилова. Цикл фоторабот «Ошеть — медвежий угол» занял первое место на Всероссийском творческом конкурсе «Русский лад». На вручении премии в Москве Виктор Александрович произнёс слова о том, что такое вятская земля, село Ошеть и российский символ — картина «Богатыри» Виктора Васнецова, которые, как считается, изображены на фоне вятского пейзажа:

Многогранна любовь В. Городилова к родным местам. Зародилась в его голове мысль создать историко-краеведческую карту родного Сунского района как памятник малой родине. Совместно с Л.И. Зворыгиным и директором Сунского районного музея Галиной Николаевной Яговкиной долго ломали головы, как информативно представить все когда-либо существовавшие и существующие деревни и сёла вместе с церквами, кузницами, мельницами, школами, библиотеками и прочими достопримечательностями. Нашли выход, создали карту большого размера с условными обозначениями объектов. Земляки, собравшиеся в музее, во все глаза смотрели на эту карту, где были представлены деревни дедовских времён. Лились воспоминания одно трогательнее другого, их тоже сохранят в музее. А Городилов считает, что нельзя ограничиваться одним его районом, надо по всей области создать такие карты, чтобы не выросли наши дети Иванами, не помнящими родства. И фотохудожник пошел по инстанциям: в областной крае-ведческий музей, в областной совет ветеранов, выступил по кировскому радио. В наших поездках по области он всегда пытается внедрить эту идею в головы земляков. Замечательная идея. Нет подобных карт ни в одном регионе страны, а в Суне есть. И энтузиасты других районов подхватили эту идею.

Грани таланта

Как-то позвал меня Городилов в открытую замечательным энтузиастом краеведения Валерием Ивановичем Федяевым творческую гостиную «У Никитских ворот» на свою фотовыставку. И опять удивил. На сей раз предстал фотограф-художник в жанре юмористическом. Там были показаны курьёзные ситуации, всего 50 работ. Например: мужик переводит стадо гусей через дорогу, а водители с почтением ждут. Или ребёнок удивляется тому утверждению, что он найден был в капусте. И я на старости лет угодил в юморную ситуацию. Дело в том, что три сына Виктора Городилова, Павел, Андрей, Сергей, тоже творцы да ещё умелые технари, соорудили возле библиотеки имени А.И. Герцена могутный велосипед с «велосипедёнком». Виктор Александрович, памятуя о том, что наш кабановский кузнец Андрей Колесников обещал сковать мне не только «ероплан», а ещё и «лисапед», на эту диковину меня и посадил, и увековечил. Забавно, когда далеко не юноша с лысой головой катится на допотопном велосипеде.

И эта выставка Городилову удалась, тем более, что он проявил на ней ещё один дар — стихосложения. Каждый снимок сопровождает рифмованная подпись.

Не так давно энергичный, деятельный Виктор Александрович открылся ещё с одной неожиданной стороны. Он подарил мне книгу, точнее, прекрасный иллюстрированный альбом о кировских конькобежцах. Оказывается, поселившись в городе, он в школьные годы, да и учась в политехническом институте, занимался беговыми коньками. В «политехе» же увлёкся фотографией и снимал кировских конькобежцев. И вот группой ветеранов спорта в библиотеке имени замечательной нашей конькобежки, трёхкратной чемпионки мира Марии Григорьевны Исаковой был создан клуб «Звенящие коньки Вятки», в котором Городилов является председателем. Итогом пятилетней работы клуба и явилось издание уникальной даже для России книги «Конькобежный спорт. Вятка — Киров».

Но самое удивительное случилось на днях. Заглянул я в памятную книжку, где записаны дни рождения друзей. 22 мая родился Виктор Городилов. А год — 1950-й.

Батюшки-светы! 70 лет выходит ему. А какие 70, коли он тянет на чуть больше 40! Не верю я этому юбилейному числу. Никакой он не семидесятилетний. На пятьдесят ещё как-то соглашусь, тем более, что ему многое предстоит сделать. Нам вместе ещё много надо дорог изъездить, да и по-прежнему ждут нас дорогие читатели и зрители. Вот спадёт коронавирусный карантин — и опять в путь-дорогу. А пока поздравляю дорогого друга, желаю ему здоровья и удачи, дивлюсь его неувядаемой молодости.

Владимир СИТНИКОВ,

писатель, почётный гражданин Кировской области