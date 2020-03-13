«Два серебряных крыла» Галины Зоновой

14 марта у Галины Зоновой (Чайкиной) – издателя, редактора, журналиста и просто обаятельной женщины с лирической душой, юбилей. Но, несмотря на довольно приличный возраст, у неё до сих пор в шкафу «два серебряных крыла», на которых она в любой момент может взмыть в небо, сбежав от житейских неурядиц и суеты.

«Не набор страниц, а царство непокоя»

Четверть века Галина Зонова отработала в Кировском отделении Волго-Вятского книжного издательства, сначала редактором, а затем и заведующей. И всегда преданно служила книге, потому как не представляет жизни без этого «величайшего достижения человечества».

Для Галины Петровны книга – это «не набор страниц, а царство непокоя», где мысли складываются «сквозь бессонницу ночей».

За четверть века ею отредактировано более 200 книг краеведческого характера, поскольку, по её собственному признанию, «она влюблена в свой край, в нашего вятского человека». Есть серии о знаменитых людях и об истории предприятий; сувенирные издания, в числе которых самой выстраданной, пожалуй, стала книга «Сыновний поклон», выпущенная к 600-летию города Кирова. В этот «миниатюрный сувенир» вошли слова благодарности и признательности городу людей, которые были вынуждены жить здесь не по своей воле, и тех, кого приютили кировчане в годы войны, наших знаменитых современников. Ей хотелось сделать книгу более тёплой, эмоциональной и поэтичной, поскольку читать её нашим потомкам в 2074 году – книга помещена в капсулу времени, что хранится на берегу реки Вятки. И поэтому так радовалась, когда удалось убедить партийные органы отказаться от пафосного вступления, как это планировалось, и доверить написать предисловие к ней историка Василия Клюкина, обладавшего даром эмоционального рассказчика. В результате книга, составителями которой были сотрудники библиотеки имени А.И. Герцена, стала хорошим подарком к юбилею и получила диплом на Всероссийском конкурсе искусства книги.

Многие издания, редактированные Галиной Петровной, награждены дипломами разных уровней, получив высокую оценку и читателей, и критиков. И как считают её коллеги, отчасти потому, что в них была вложена частица ума, вкуса и интеллекта редактора.

«Не причёсывать» под свой вкус

В редакторской работе часто приходилось разрешать различные противоречия, бывать между «молотом и наковальней».

Взять, к примеру, работу над книгой «Витберг в Вятке», где два её автора не находили общих точек соприкосновения по многим вопросам биографии архитектора и были не настроены на общение друг с другом.

«Искусство редактирования в том и заключается, чтобы «не причёсывать» автора под свой вкус, не править самому, а уметь убедить его в необходимости правки» – этому напутствию мэтров издательского дела Галина Зонова старалась следовать в своей профессии. Она умела работать с авторами, бережно ведя их через все препоны писательского и издательского процессов, деликатно и аргументированно указывала на недочёты и промахи.

Известный журналист Владимир Шишкин писал в своё время в «Кировской правде»: «Атмосфера издательства тех лет была наполнена «высоким духом писательства» и преклонением перед Книгой, в сложнейшем процессе рождения которой самое непосредственное участие принимала Галина Зонова».

Роскошь общения

«Как писал Экзюпери, единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения, и мы просто купались в этой роскоши, – вспоминает Галина Петровна.– Книжное издательство было единственное на всю область, и именно к нам приходили писатели, художники, учёные, краеведы, журналисты – интереснейшие, образованные люди, представители ещё той старой настоящей интеллигенции. Мы говорили о жизни, о том, чем живёт душа, как работается над книгой или статьёй. Я, естественно, стремилась впитать все эти разговоры, расти до уровня этих людей, и моя судьба во многом прошла через их судьбы».

К примеру, по просьбе Евгения Дмитриевича Петряева Зонова съездила в Москву на Фёдоровские чтения. Темой доклада выбрала «Книжное дело вятского земства», рассказав об энтузиастах, издававших дешёвые книги для народа. «Это был новый творческий подъём для меня, – рассказывает Галина Петровна. – Выступление получило хорошие отзывы, что вызвало желание развиваться дальше».

С восторгом вспоминает она и о старой плеяде «кирправдовцев» – Владимире Ситникове, Константине Верхотине, Юрии Карачарове, Геннадии Фокине Михаиле Ардашеве, Овидии Любовикове , Валентине Домрачеве и многих других, порядочных, чутких, остроумных, которые, по словам Галины Петровны, формировали её ум и душу. Она до сих пор со смехом вспоминает шутки того же Владимира Арсентьевича Ситникова, который проходя мимо издательства, расположенного на перовом этаже редакционного здания (К. Маркса, 84) советовал закрывать окна, чтобы ошибки не залетали.

«Кремлёвская таблетка»

Галина Петровна по натуре оптимист, человек эмоциональный, любящий шутку, представитель, как и все её многочисленные друзья, последнего поколения романтиков, любит организовывать всякие клубы и сообщества.

Вспоминает, как на встречу с журналистами приезжала лётчик Марина Попович. Эта героическая, умная и красивая женщина привела её в такой восторг, что Галина Зонова решила создать клуб «Полёт». Его основная цель – постоянное духовное совершенствование. Попросила художницу Татьяну Дедову нарисовать эмблему клуба – «Вместо швабры светлых два крыла». Получилась женщина, парящая на крыльях над чашками с поварёшками. И хотя сейчас, судя по посвящённым ей стихам, эта дама сложила крылья в угол кладовки, она всё же оставила за собой возможность снова воспарить над буднями. И я уверена, что такие крылья припасены и у Галины Петровны, настолько светлый и поэтичный она человек.

Члены клуба собираются до сих пор, а так как его организатор является ещё и летописцем всех дружеских посиделок, она выпустила для друзей книжку «Ёшкины балдёжки». «Все мы уже в возрасте, и когда кому-то взгрустнётся, открываем книгу, и опять возвращаемся в молодость», – говорит Галина Петровна. Недаром её подруги назвали эту книгу «кремлёвской таблеткой».

Для Галины Петровны общение с друзьями – самые светлые минуты жизни. «Все мы сохранили чувство юмора, что и держит нас на плаву, заряжает энергией, любовью к жизни. Друзья – это опора и поддержка. Дружба – «понятие круглосуточное … и нерассудочное», – улыбается Галина Петровна.

Занимать душу

Круг общения и увлечений у Галины Петровны обширный. Надо же, как она говорит, занимать душу. Занимается вместе с друзьями флористикой, даря вторую жизнь цветам, которых у неё в саду было великое множество.

Увлеклась рукописной авторской книгой. Сама в минуты отчаяния, находя утешение в природе, поняла, насколько важно рассказывать о ней детям, чтобы и они понимали, что природа в самое трудное для человека время и вдохновляет и выручает. Выпустила рукописную книгу «Художница осень» и представила её в библиотеке имени Дьяконова.

Сделала тематическую книгу к 100-летию комсомола, где рассказала о судьбе своего поколения. К 140-летию Грина выпустила книгу по его рассказу «Зелёная лампа», как гимн книге и мечте, которая должна реализовываться.

Друзья-краеведы натолкнули Галину Петровну на мысль выпустить книгу с автографами писателей. Пришла и идея создать подборку писем талантливых людей. «Эта переписка ценна тем, что в ней видна культура эпистолярного жанра, которая в наши дни уступила место коротким эсэмэсочкам. А здесь видно, как жили люди, чем болела душа, какие проблемы решали», – говорит Галина Петровна.

Будучи ответственным секретарём областной журналистской организации, она убеждала журналистов сдавать в архивы свой духовный багаж, наработанный всей жизнью. И всегда поддерживала газету «Я расту», понимая уникальность этого издания. До сих пор с болью говорит о её закрытии.

О Галине Петровне можно писать много, настолько всесторонний она человек. И в свои годы ей некогда думать о возрасте. Она общается с молодёжью, по-прежнему участвует в создании книг, в том числе и к юбилею Победы, рассказывает о книгах вятских писателях в различных аудиториях, пишет о людях, с которыми дружна, которые её восхищают. «Есть люди, судьбы которых просто потрясают, особенно в наш век, когда забывают о нравственности, когда порой не понимают даже сути любви, того состояния, на котором мы были воспитаны», – сокрушается Галина Петровна. И стремится на встречах с молодёжью восполнить эту пустоту. Как написано в одной из Почётных грамот, которыми награждена Зонова.

«Ваша воля и оптимизм, мастерства и целеустремлённость достойны восхищения и уважения. Ваша жизнь, ваши успехи являются ярким примером преданности делу».

Наград у Галины Петровны много, но самой, пожалуй, ценной она считает почётный знак Российского союза журналистов «Честь, достоинство, профессионализм», который как раз и определяет суть нашей героини.