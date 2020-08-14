«Дворянское чудо» из деревни Дворяне

77-летняя мастерица из Яранского района Нина Колчина получила в дар книги о самой себе и о дворянской глиняной игрушке, которую делает уже больше 20 лет.

Известными автор этих игрушек и сам промысел стали чуть более десяти лет назад — после того, как на яранской земле в честь них стали проводить межрегиональный праздник народного творчества и ремёсел «Дворянское гнездо».

«Очень вами гордимся!»

И праздник, и книгу затеяла большая поклонница творчества Нины Колчиной, журналист, много лет проработавшая в яранской газете «Отечество» Мария Саурова. Она протоптала тропинку к дому Нины Михайловны в деревне Дворяне, а потом привела сюда многих людей, загоревшихся, как и она, желанием узнать, что же за игрушку делает местная мастерица.

— Мне хотелось всех в Кировской области познакомить с настоящим дворянским чудом. И ещё хотелось, чтобы возрождённый Ниной Михайловной Колчиной промысел жил и развивался, — признаётся автор книги «Дворянское чудо» Мария Саурова. — Мне тепло на душе, что на протяжении уже 13 лет праздник «Дворянское гнездо» собирает друзей со всей России. Жители нашей большой страны едут в маленькую деревушку Яранского района, чтобы познакомиться с живописным уголком вятского края, удивительно красивым промыслом и с прекрасной мастерицей. Пусть вышедшая книга будет способствовать развитию деревни Дворяне и сохранению её глиняной игрушки. Пусть люди узнают, что есть рукотворное бело-голубое чудо родом с яранской земли.

Воплотить идею книги в жизнь помогла администрация Яранского района. Передавая мастерице пачку экземпляров, ещё пахнущих типографской краской, замглавы Алёна Трушкова от лица жителей района поблагодарила её за огромный вклад в развитие этого самобытного искусства. «Очень вами гордимся», — подчеркнула она.

Вручили Нине Колчиной и благодарственное письмо районного управления культуры за значительный вклад в развитие народных художественных промыслов в Яранском районе. Та же в свою очередь рассказала, что многие люди поддержали её в начинании, и поблагодарила тех, кто помогает ей «на всём жизненном пути».

Глину месили всей семьёй

По словам Нины Михайловны, деревня, в которой она родилась в 1942 году, изначально называлась Малые Щеглы. Однажды дворянин из соседнего поселения Пётр Колчин организовал здесь пруд и построил для деревни мельницу. Отсюда и пошло новое название поселения — Дворяне.

Ещё здесь когда-то давно делали игрушки из глины, со временем промысел заглох. Нина Михайловна в детстве лепила такие игрушки, даром что многие поколения в её родословной занимались гончарным, кирпичным ремеслом. Всей семьёй месили глину, топтали, потом обжигали в лесу на краю деревни.

Маленькая Нина стала лепить себе разноцветные игрушки. Потом выросла и стала самодеятельным художником, уехала из Кировской области, окончила заочный народный университет имени Н.К. Крупской.

Однажды Нина Колчина отправила на IV международную выставку глиняных игрушек-свистулек в итальянский город Канов свои работы. Событие приурочили к 2000-летию христианской веры, и мастерица изготовила бело-голубую глиняную игрушку — в цветах Богородицы. А позже узнала, что её малая родина, деревня Дворяне, была построена и освящена в честь Успения Пресвятой Богородицы. Более того, здесь игрушки покрывали белой глиной и расписывали, используя синьку. Так Нина Михайловна вернулась к родному краю, а заодно вернула ему забытый промысел. Уже вскоре благодаря её стараниям и таланту в Дворянах появилась воздушная бело-голубая глиняная игрушка.

Промысел будет жить

Большинство произведений Нины Колчиной связано с религиозными сюжетами: храмы, часовни, ангелы. Особое место занимает образ местночтимого святого преподобного Матфея Яранского. Ежегодно в мае сотни паломников приезжают на яранскую землю помолиться этому святому.

Так же, как привлекает многих и праздник «Дворянское гнездо», главная задача которого — возрождение деревень при помощи популяризации народного творчества.

— Оказавшись в Яранском районе, обязательно посетите деревню Дворяне. На въезде вас встретят расписные ворота, чуть дальше ваше внимание привлечёт живописный пруд, а искусная мастерица Нина Михайловна с радостью угостит вас чаем и познакомит с коллекцией уникальных игрушек в музее, — рассказывают в Центре развития туризма Кировской области. — Кроме того, в музее представлены отобранные автором работы, старинная утварь, различные инструменты, которыми когда-то работали местные мастера.

Ну а теперь в музее появились ещё и книги о дворянской игрушке. Принимая гостей, приехавших по такому случаю из Яранска и Кирова, Нина Колчина угощала их пирожками с капустой, а на прощание вручила сувениры — глиняных бело-голубых ангелочков, которые изготовила вместе со своей ученицей Алиной. И это даёт надежду, что старинный промысел будет жить.

Фото: Мария Саурова