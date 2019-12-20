Девятнадцатилетний. Навеки! В Котельниче открыт бюст Дениса Белых, кавалера ордена Мужества

Каким он парнем был?

Денис Белых…

– Он не был одним из толпы. Всегда имел своё мнение. А на уроках часто удивлял нас своими знаниями о тех вещах, о которых мы не имели ни малейшего представления. Всё это говорило о его увлекающейся натуре, – вспоминает одноклассница Дениса Лиана Татаринова. – Он вырос высоким статным парнем. Был добродушным, отзывчивым. И настоящим другом. Денис мечтал связать свою жизнь с медициной, хотел посвятить себя служению людям. Это ещё раз говорит о его неравнодушии.

– Мне помнится озорной мальчишка, для которого самыми главными были слова «мама, школа, рыбалка». При этом Денис не доставлял проблем ни маме Людмиле Леонидовне, ни мне, как классному руководителю. Мы с Денисом были друзьями, – дополняет Галина Николаевна Сыромукова, учитель русского языка и литературы. – В старших классах Денис был у нас бессменным Дедом Морозом. Веселил малышей, ребят среднего возраста, учителей. Помнятся мне и выездные лагеря актива в Вишкиле. Денис был членом совета старшеклассников, помогал мне организовывать и проводить разные мероприятия, всегда был рядом со мной… Не могу не вспомнить выпускной вечер, где Денис Белых был одним из самых элегантных мальчиков. А как он ухаживал за Леночкой Козловой. На последнем звонке я сознательно поставила их рядом… Помню, как Денис пришёл ко мне в школу попрощаться перед уходом в армию. Такой высокий, красивый, широкоплечий… Мы очень ждали его. Но улетел наш журавлик… Я очень хорошо помню то страшное утро. Я шла на работу. И о трагедии мне сообщил учитель технологии. Я не поверила. Но потом мне начали звонить ребята из бывшего 11 «г», и сомнений не осталось. Когда мы узнали, что нашей школе присвоено имя Дениса Белых, были необыкновенно рады. И, конечно, говорим спасибо членам правительства, которые приняли такое решение. Для нас это очень почётно! – Он рос нормальным парнем. Конечно, всё было, были и шалости. Но никакого особого горя я с ним не знала, – вспоминает мама Дениса, Людмила Леонидовна. – Он достойно вёл себя всегда. Даже не столько был для меня сыном, сколько другом. Так я его воспитывала. Рос отзывчивым, добрым. В Чечню их отправляли 4 февраля, в день моего рождения. И последнее письмо от него пришло именно с такими словами: «Мама, меня отправляют в Чечню в твой день рождения. К чему бы это?..» И в последних строчках – телефон доверия и телефон комитета солдатских матерей. Сегодня я хочу поблагодарить прежде всего Президента России за память о погибших ребятах. Поблагодарить губернатора Кировской области.

Поблагодарить всех, кто разделяет со мной такой торжественный момент – открытие бюста Дениса. Он действительно и торжественный, и печальный. И в то же время меня переполняет гордость за своего сына. Жизнь моя прожита не зря.

2000 год, 1 марта

Девятнадцать лет назад летопись российской военной истории пополнилась ещё одной героической и трагической строкой: 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Аргунском ущелье вступила в бой с многократно превосходящими силами террористов.

Продолжалась армейская фаза контртеррористической операции на территории Северного Кавказа. В конце февраля 2000 года федеральные силы завершали операцию по овладению селом Шатой – последним районным центром Чеченской Республики, остававшимся под контролем бандформирований. Решались две главные задачи – выбить боевиков из населённых пунктов и блокировать их в горной местности. Для решения второй задачи подразделения ВДВ должны были занять ключевые высоты, господствующие над Аргунским ущельем.

Усиленная рота, заблаговременно высадившаяся в нужной точке и окопавшаяся на удобных для обороны позициях, под прикрытием артиллерийского огня и авиации представляла из себя непреодолимый заслон для многочисленных боевиков, не имеющих тяжёлого вооружения. Однако реализовать все преимущества подобной тактики на практике не получилось. Лесистая и гористая местность у высоты Исты-Корд не позволила безопасно высадить десант и доставить снаряжение.

Было принято решение направить к высоте 6-ю роту с приданными ей средствами усиления в пешем порядке. Впереди шла разведгруппа, за ней по труднопроходимым горным тропам, растянувшись на сотни метров, – три взвода десантников. Они несли на себе оружие, боеприпасы, шанцевый инструмент, провиант, палатки, полевые печки – словом, всё то, без чего в холодное время года в горах просто не выжить.

Тем временем российский флаг взвился над Шатоем. Террористы в спешке отступали. Суммарно их группировка в Аргунском ущелье насчитывала более 2500 человек, вооруженных стрелковым оружием, гранатометами и минометами.

В полдень 29 февраля разведгруппа обнаружила головной дозор террористов из нескольких десятков боевиков. За счёт внезапности их удалось уничтожить, но практически сразу обнаружилось истинное соотношение сил, и разведчикам пришлось с боем отходить к высоте 776, где находились главные силы 6-й роты.

Ни времени, ни возможности окопаться на высоте 776 у десантников не было, обороняться пришлось практически с марша на неподготовленном склоне, используя в качестве укрытий деревья и складки местности. 3-й взвод не успел завершить восхождение, был обстрелян террористами, и бойцы погибли практически в полном составе.

Во второй половине дня 29 февраля боевики подтянули минометы и пристреляли их по ориентирам на высоте. Под прикрытием минометного огня отборные силы террористов раз за разом обрушивались на позиции гвардейцев. Дистанция боя в некоторых местах порой сокращалась до расстояния броска гранаты, кое-где доходило и до рукопашных схваток. Десантники несли потери убитыми и ранеными, но и боевикам приходилось под их прицельным огнём оттаскивать из передовых порядков своих многочисленных погибших. К ночи атаки террористов выдохлись.

Ночью 1 марта боевики под покровом темноты пошли на решающий штурм. Бой продолжался ещё несколько часов, у десантников заканчивались патроны, они погибали в неравных схватках с многочисленными врагами. Когда на высоте практически не осталось живых, гвардейцы вызвали огонь полковых орудий на себя.

Из 90 участвовавших в бою десантников 84 погибли, только шести удалось выйти позже на позиции федеральных войск. Потери террористов оцениваются в 400-500 боевиков.

Своим подвигом у высоты 776 десантники 6-й роты сломили волю боевиков к продолжению войны. По свидетельству генерал-полковника Г. Трошева, в то время командующего Объединённой группировкой федеральных сил на Северном Кавказе, именно после боя у высоты 776 в плен стали сдаваться целые подразделения боевиков, чего не было прежде за всю историю контртеррористической операции.

Это место будет святым!

– Сегодня у нас не самый простой день: он одновременно и торжественный, и скорбный, – выступая в Котельниче на торжественном митинге по случаю открытия бюста Денису Белых, сказал губернатор области Игорь Васильев. – И я думаю, практически все слова сегодня будут бессмысленны. Наверное, стоит сказать лишь о том, что и в мирной жизни есть место подвигу. Денис Белых выполнил свой воинский долг до конца. Он по праву занял место в едином строю с героями нашей страны. И наш долг сегодня – хранить память о подвигах, которые совершают наши с вами соотечественники — молодые ребята…

– В ближайшие месяцы по всей нашей стране всем солдатам и офицерам, погибшим в том бою, будут открыты памятные бюсты, – заметил главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов. – У нас на кировской земле четверо таких ребят. Вместе с Денисом погибли Лёша Некрасов из Кирово-Чепецка, Василий Сокованов из Орлова и Рома Ердяков, кировчанин, которого я знал. Эти ребята не дрогнули, противостояли бандитам, значительно превосходящим их по численности, и ушли в бессмертие… И хочется сказать большое человеческое спасибо всем, кто причастен к сегодняшнему событию, к установке бюста. Уверен, что все котельничане будут хранить память о героях 6-й роты, будут приходить к бюсту Дениса Белых. И это место действительно будет святым…

Закончились речи.

И спало с обелиска белое полотно, и гордо посмотрел на земляков с высокого пьедестала гвардеец-десантник Денис Белых. И легли к памятнику герою алые розы и красные гвоздики. И звучал Гимн России, которую защищал девятнадцатилетний котельничанин. Навеки теперь девятнадцатилетний…