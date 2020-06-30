«Дело сохранения памяти – большое и великое дело»

311­я дивизия была сформирована в Кировской области в июле 1941 года. Она прошла всю войну, участвовала в обороне и прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Белоруссии, Прибалтики и Польши, во взятии Берлина. За 4 года войны через неё прошло более 200 тысяч человек. Сотни бойцов погибли, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Но до настоящего времени на территории Кировской области не было ни одного памятного места, куда потомки воинов 311-й дивизии могли бы прийти поклониться и отдать дань памяти своим предкам. Мемориал в Слободском стал первым.

– Для меня огромная честь участвовать в открытии памятника, который олицетворяет подвиг бойцов 311-й дивизии, кировчан, которые отдали свои жизни ради Победы, – сказал губернатор Игорь Васильев. – 600 тысяч человек ушли на фронт из Кировской области, почти половина из них не вернулась с войны. Страшные цифры… Но жизнь не прекращалась ни на минуту. И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в создании этого мемориала.

Мемориальный комплекс установили в живописном уголке города Слободского на аллее Памяти и Славы. На пяти памятных плитах барельефа кратко изложен боевой путь 311-й дивизии. А рядом – два бронзовых бюста её командиров – Героев Советского Союза комдива Бориса Владимирова и командира 1069-го стрелкового полка, сформированного в Слободском, Заки Хабибуллина.

Борис Владимиров стал командиром дивизии в 1943-м, а в 1945-м был удостоен звания Героя за дерзкую операцию по форсированию реки Вислы (в январе, по тонкому льду), дошёл до Берлина и после войны не однажды приезжал в Кировскую область, чтобы встретиться с боевыми товарищами. Подполковник Заки Хабибуллин, уроженец Татарстана и «один из лучших командиров», по воспоминаниям сослуживцев, погиб 2 мая 1945 года во время штурма моста у города Альтруппина, сбежав из госпиталя в свой последний бой. Как писал в своей книге «Комдив. От Синявинских высот до Эльбы» Борис Владимиров, огонь немцев был настолько плотным, что невозможно было поднять головы, но Хабибуллин с криком «За мной!» бросился к мосту и был сражён автоматной очередью. Он упал замертво, но его бойцы овладели мостом и открыли путь на запад.

Биографией своего знаменитого земляка поделился президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, ставший гостем торжественной церемонии.

– Заки Хабибуллин родился в Сабинском районе Татарстана. Там мои родители, там школа, где я учился. Мы все воспитывались на героизме этих людей, поэтому я хотел бы поблагодарить тех, кто нашёл возможность сделать такой прекрасный памятник. Сейчас роль Красной Армии и Советского Союза в войне пытаются занизить, и только такие шаги по воспитанию молодого поколения позволят нам не забывать историю, – подчеркнул Рустам Нургалиевич.

Инициаторами установки мемориала выступили жители города Слободского, среди которых внуки и правнуки погибших бойцов. Как рассказала председатель Слободской районной организации ветеранов Наталья Черных, идея по созданию памятника появилась в 2018 году и была реализована благодаря поддержке депутата Госдумы Рахима Азимова, а также предпринимателей Кировской области и Республики Татарстан. Но на этом работа по увековечению памяти воинов-земляков не закончилась.

– На днях мы узнали, что стали победителями президентского гранта за проект «Эстафета памяти». В рамках этого проекта мы хотим обустроить комнату боевой славы 311-й дивизии. А в 2021 году, когда исполнится 80 лет со дня её первых боёв, установим ещё один памятник – в Чудове, – рассказала Наталья Аркадьевна.

«Станция Чудово Новгородской области стала местом боевого крещения 311-й дивизии. Здесь эшелоны с кировчанами, идущие на фронт, подверглись немецкой бомбёжке с воздуха. Многие новобранцы погибли на железнодорожных путях, не сделав ни одного выстрела. Под Чудовом была расстреляна практически вся артиллерия дивизии, но знамя было спасено, и подразделение сохранило свою нумерацию. Оставшиеся в живых бойцы вместе с отступающими частями Красной Армии отошли на север и организовали оборону в районе Киришей – небольшого посёлка в 50 километрах от Волхова.

Осенью 1941 года кировчане сдерживали наступление немцев на Ладогу и обороняли Волховскую гидроэлектростанцию, питавшую энергией Ленинград. У немцев была задача выйти к берегу Ладожского озера и лишить ленинградцев знаменитой «дороги жизни». Если бы это произошло, Ленинград был бы обречён. Волхов удалось отстоять. Но какой ценой! Западный берег реки Волхов превратился в сплошную братскую могилу, а место битвы под Киришами с тех пор называют «костяное поле»…

(из книги Д. Онохина «От Кирова до Берлина»)

Чудово, Кириши и Волхов – три первые и самые «горячие» точки на карте боевого пути 311-й дивизии. Капсулы с землёй с полей сражений, привезённые поисковиками из тех мест, были заложены в барельеф, под пятую памятную плиту, после чего собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

…А для некоторых гостей этого значимого мероприятия история «кировской дивизии», как называли её на фронте, стала историей их семьи. Внучка фронтового фотографа Даниила Онохина, прошагавшего всю войну от Кирова до Берлина и создавшего фотолетопись 311-й дивизии, продолжила дело своего деда.

– Мой дедушка до последних дней работал над материалами по истории 311-й дивизии. И спустя почти 15 лет после его смерти мы с мужем осознали, что материалы о подвиге бойцов не могут находиться под спудом, и решили продолжить работу. Изучая архив Даниила Фёдоровича, мы стали открывать адреса уже потомков его однополчан в России и за рубежом. Благодаря этому мы получили много новых снимков, которые дедушка делал во время войны и которые сохранились в личных архивах его однополчан. Мы погрузились в этот поток исторической памяти, нашли единомышленников в Кирове и Слободском, – рассказала Ольга Онохина. – Как победа на войне возможна благодаря взаимодействию всех сил и средств, так и установка этого мемориала стала возможна благодаря усилиям всех нас, простых граждан, общественных организаций и представителей власти. Это большое и великое дело – дело сохранения памяти. И пусть этот мемориал станет священным местом для всех потомков бойцов легендарной дивизии.

Кстати

Боевой путь 311-й дивизии

900 дней и ночей её бойцы защищали подступы к Ленинграду и способствовали прорыву его блокады, затем 200 суток дивизия освобождала Псковскую и Новгородскую области, 150 дней – Белоруссию, Латвию и Литву, 60 дней – Польшу и 90 дней продвигалась с боями по Германии до реки Эльбы. Она прошла боевой путь от Кирова через станцию Чудово Новгородской области – Кириши – Волховстрой – Войбокало – Погостье – Макарьевскую пустынь – Малиновку – Смердыню – Мгу – Новгород – Уторгош – Порхов – реку Дриссу – Полоцк – Даугавпилс (Двинск) – реку Западную Двину – Яунелгаву – реку Вислу – Варшаву – Шнайдемюль – Штаргард – Альтдам – реку Одер – реку Эльбу – Берлин.