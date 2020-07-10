День семьи, возвращение «Вятки» и помощь санавиации пострадавшему при ЧП в Зуевке

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 3 по 9 июля.

В областном центре уже в тринадцатый раз вручили общественные награды «За любовь и верность». Мероприятие приурочили к Дню любви, семьи и верности, который традиционно отмечается 8 июля. Всего памятные знаки в регионе получили 55 вятских пар. Многие из них прожили вместе более полувека.

Так, супруги Жолобовы из Опаринского района — Александра Васильевна и Николай Васильевич — сыграли свадьбу ещё в 1955 году. Познакомились они на лесозаготовках и с тех пор уже 65 лет живут вместе. Вырастили детей, сейчас приучают к труду своих правнуков. При этом самым главным в семейной жизни Жолобовы называют «поддержку друг друга во всём».

Ещё одна награждённая семья — Александра и Галины Олиных из Нагорского района — дала воспитание четырём детям. Сегодня супруги радуются успехам своих восьмерых внуков. Кстати, как отмечает пресс-центр правительства региона, в числе награждённых в этом году пар 10 — многодетные.

Церемония состоялась в Александровском саду областного центра, возле памятника святым благоверным Петру и Февронии. Как подчеркнули в министерстве социального развития Кировской области, мероприятие прошло в соответствии с противоэпидемическими требованиями Роспотребнадзора.

«Настоящая защита и опора»

Ранее глава региона Игорь Васильев поздравил с праздником любви, семьи и верности всех жителей области. Как отметил губернатор, «семья, в которой есть согласие, готовность вместе преодолевать трудности, это настоящая защита и опора для человека».

— Наше государство сегодня уделяет самое пристальное внимание демографической политике, пропаганде семейных ценностей, поддержке семей, — подчеркнул Игорь Владимирович. — Эта работа активно ведётся и в нашем регионе. Уже несколько лет в Кировской области растёт рождаемость, увеличивается число многодетных семей. Создать все необходимые условия для того, чтобы наши дети были обеспечены доступным, качественным образованием и медициной, дать им возможность реализовать свой творческий потенциал и возможность для саморазвития, помогать молодым семьям — сегодня приоритетное направление в работе правительства Кировской области.

Новорождённые Дня любви, семьи и верности

Как сообщили в региональном минздраве, самым первым ребёнком, родившимся в День семьи, любви и верности в областном центре, стала девочка. Она появилась на свет в 00.20 8 июля у жительницы города Кирова. Вес новорождённой — 2560 граммов, рост — 48 сантиметров. Для своих родителей дочка стала первенцем. Молодая мама и ребёнок чувствуют себя хорошо.

Первый малыш в городском перинатальном центре родился в 1.45. А в родильном отделении Кировской городской больницы №2 первые роды 8 июля приняли уже в 11.30. Как и в областном перинатальном центре, первыми малышами праздничного дня здесь также стали девочки.

Общее число выздоровевших приближается к 3 тысячам

Министерство здравоохранения Кировской области вчера утром проинформировало и о выявленных за прошедшие сутки новых случаях заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Их — 55. Как уточнили в ведомстве, за пациентами организовано медицинское наблюдение в соответствии с рекомендациями. Всего на сегодняшний день в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 829 человек c пневмонией.

При этом за сутки из инфекционных госпиталей были выписаны 38 человек, вылеченных от коронавируса, протекающего с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии. Общее количество выздоровевших от инфекции в регионе составило 2950 человек.

Под наблюдением медицинских работников на дому находятся 5025 человек. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина свыше 39 тыс. человек.

В «Мои документы» — по предварительной записи

Для противодействия инфекции в регионе продолжает действовать ряд ограничений. Так, с 7 июля все центры «Мои документы» Кировской области ведут приём заявителей исключительно по предварительной записи. Такие меры приняты правительством Кировской области в соответствии с постановлением № 356-П от 07.07.2020 года.

— Приём заявителей в МФЦ в режиме «живой» очереди осуществляться не будет. Гражданам необходимо заранее планировать посещение и предварительно записываться. Такая мера предотвратит пребывание большого количества людей в одном помещении, — сообщил и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.

Ранее в центрах «Мои документы» в формате «живой» очереди можно было получить готовые документы, а также зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить и восстановить пароль к учётной записи. Сейчас необходимость предварительной записи распространилась на все виды услуг.

«Вятка» возвращается

Ряд других ограничений тем временем стало возможно снять. В частности, фирменный поезд № 31/32 «Вятка» сообщением Киров — Москва возобновляет своё курсирование с сегодняшнего дня. Перевозка пассажиров будет осуществляться в привычное для кировчан время.

Ранее из-за снижения спроса на проезд в поездах дальнего следования, вызванного распространением коронавирусной инфекции, «РЖД» временно приостанавливало курсирование «Вятки». Перерыв в работе продлился почти три месяца.

Сейчас спрос на пассажирские перевозки вновь увеличился. Для стабилизации этого спроса и дальнейшего сохранения положительной динамики объёмов перевозок правительство Кировской области выступило с инициативой возобновить курсирование поезда.

В «РЖД» было направлено соответствующее письмо. Предприятие поддержало предложение и подготовило поэтапный план восстановления железнодорожных пассажирских перевозок, в том числе на маршруте Киров — Москва.

С 10 июля поезд «Вятка» возобновляет своё курсирование из Кирова, с 11 июля — из Москвы. Из Кирова «Вятка» отправится в 20.30 и прибудет в Москву на следующие сутки в 9.43. Из столицы России отправление запланировано на 20.05, прибытие в Киров на следующие сутки в 8.33.

На помощь пришла санавиация

Ещё одна обсуждаемая тема недели в регионе — ЧП в Зуевке. Здесь в прошлые выходные обрушилась стена строящегося торгового центра. Трое рабочих погибли на месте. Одного, 34-летнего уроженца Уржумского района, удалось спасти.

— Пострадавшего извлекли при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Сложность при этом заключалась в том, что присутствовала угроза повторного обрушения, — рассказали в МЧС.

Мужчину доставили в Зуевскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Там было установлено: необходимо как можно скорее госпитализировать пострадавшего в стационар кировского Центра травматологии для проведения операции.

Как сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи города Кирова Сергей Одношивкин, на место оперативно прибыла авиамедбригада в составе реаниматолога Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии и фельдшера Скорой медицинской помощи. Пострадавший был доставлен в Центр травматологии вертолётом санитарной авиации. Пациента сразу же осмотрел заведующий 3-м травматологическим отделением, травматолог-ортопед Александр Коврижных. Для консультации был приглашён ангиохирург. Оперативное вмешательство началось спустя 30 минут после посадки вертолёта.

По словам и.о. главного врача медучреждения Михаила Яговкина, на данный момент пациент находится на госпитализации в отделении клиники. Лечение получено в полном объёме, мужчина остаётся под наблюдением врачей.

Фото kirovreg.ru