День физкультурника — в режиме онлайн, открытие кинотеатров — с соблюдением мер безопасности

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 31 июля по 6 августа.

«Пойдём в кино!» Эту фразу жители областного центра смогут произнести уже в понедельник, 10 августа. С этого дня в регионе снимается ряд действующих ограничений на работу организаций сферы культуры и развлечений.

Главное условие — соблюдение норм безопасности зрителей. Работникам кинотеатров необходимо учесть рекомендации Роспотребнадзора по количеству посетителей и по рассадке публики.

— Также необходимо исключить скопление людей у зрительных залов. Будем проверять, как соблюдаются данные требования, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев на встрече с представителями вятских бизнес-компаний, занимающихся организацией культурно-массовых и развлекательных мероприятий.

Разговор состоялся в правительстве. В ходе встречи глава региона отметил, что на сегодняшний день кировская медицина справляется с количеством заболевших.

— Наша задача — не допустить новых вспышек заболевания. Для этого все отрасли бизнеса должны строго придерживаться всех санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора, — отметил Игорь Владимирович.

По итогам встречи было принято решение о том, что возобновить работу смогут организации, у которых имеются посадочные места в зрительных залах. Это кино, театры, концертные организации. Проведение дискотек и массовых мероприятий по-прежнему запрещено. Первых зрителей кинотеатры смогут принять уже на следующей неделе, а первые спектакли и концерты начнутся согласно привычному концертно-театральному сезону.

«Быстрее! Выше! Сильнее!»

Между тем ряд ограничений, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, продолжает действовать. Так, было принято решение о проведении нынешнего Дня физкультурника (8 августа) в дистанционном режиме. Трансляция мероприятий Всероссийского олимпийского дня запланирована в официальной группе регионального министерства спорта и молодёжной политики.

При этом, как отмечают в ведомстве, у нового формата можно найти и свой плюс — он позволит увеличить охват праздника и привлечь участников из всех районов области.

Организаторы проведут интеллектуальную онлайн-игру «КвиZ — «Быстрее! Выше! Сильнее!» (0+). Её участникам предстоит ответить на вопросы об Олимпиадах, олимпийском движении, о физической культуре и спорте.

«Работа по привлечению инвестора продолжается»

Кстати, одной из обсуждаемых спортивных новостей в регионе на этой неделе стало решение правления молодёжного хоккейного клуба «Олимпия» города Кирово-Чепецка о приостановке его деятельности в предстоящем сезоне 2020/2021 в связи с временным отсутствием внебюджетного источника финансирования.

С комментарием ситуации выступила региональный министр спорта и молодёжной политики Анна Альминова. Она отметила, что инвестор для команды был найден. Однако из-за пандемии коронавируса и сокращения доходов потенциальному спонсору пришлось отказаться от финансовой поддержки команды. В связи с этим и было решено временно приостановить деятельность клуба в этом сезоне.

— Но работа по привлечению инвестора продолжается, правительство активно ведёт поиски внебюджетных источников для молодёжной хоккейной команды. Нам очень хочется сохранить эту команду, ведь развитию хоккея в регионе уделяется большое внимание, — подчеркнула Анна Александровна.

Сегодня этот вид спорта активно развивается, в том числе и на территории Кирово-Чепецкого района. В частности, по госзаданию спортшколе «Дымка» (её структурным подразделением является «Олимп-Арена») на развитие хоккея в 2020 году выделено 52 млн рублей. Кроме того, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» на региональную спортшколу определено ещё 25 млн рублей — для закупки инвентаря и оборудования по виду спорта хоккей. Средства направят на улучшение материально-технической базы «Олимп-Арены».

1 сентября отделение хоккея муниципальной школы «Олимпия» г. Кирово-Чепецка присоединят к подразделению «Олимп-Арена» областной спортивной школы. Перевод «Олимпии» позволит юным хоккеистам Кирово-Чепецка тренироваться на собственной ледовой площадке, а не арендовать её, как это происходило ранее. На это направят 6 млн рублей.

Перечень бесплатных лекарств увеличится в два раза

И ещё — о финансах. Вернее, о том, что лучше — федеральная льгота на получение лекарств или её денежный эквивалент? Эту тему подняла и.о. министра здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с главными врачами лечебных учреждений региона. Она напомнила: в 2021 году перечень лекарств, которые федеральные льготники смогут получать бесплатно, увеличится в два раза.

По информации пресс-центра правительства, в области проживает более 146 тыс. человек, имеющих право на государственную социальную помощь. При этом большинство федеральных льготников предпочли получать денежную компенсацию вместо набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения. И только 29 тысяч человек оставили за собой право на бесплатные лекарства.

— Граждане ошибочно считают, что, отказавшись от положенного социального пакета в части бесплатного лекарственного обеспечения, они оказываются в выигрышном положении. Но денежная компенсация не покрывает всех расходов, затрачиваемых пациентами на лечение, — отметила Екатерина Видякина. — С 1 января 2021 года вступает в силу важное изменение: обеспечение федеральных льготников будет проходить по всему перечню жизненно важных и необходимых лекарств. Это означает почти двукратное увеличение списка препаратов по сравнению с текущим годом. Поэтому я настоятельно рекомендую жителям региона не отказываться от этой льготы.

Модельные библиотеки: интересно и взрослым, и детям

Среди других новшеств, которые ждут жителей региона, — появление новых модельных библиотек. Ими в скором будущем станут Искровская библиотека в Котельничском районе и Октябрьская библиотека в Мурашинском.

Учреждения вошли в число победителей конкурсного отбора — 110 российских библиотек, которые будут модернизированы и станут современными интеллектуально-образовательными центрами в 2021 году.

Напомним, современный модельный стандарт библиотек подразумевает, что в них интересно находиться как самым юным читателям, так и людям старшего возраста. В 2020 году в регионе уже начали работу две модельные библиотеки: в Афанасьевском и Мурашинском районах. Их торжественно презентовали с участием губернатора Игоря Васильева. Скоро, в сентябре, встретит первых читателей обновлённая библиотека в селе Филиппово Кирово-Чепецкого района.

Стартовал проект по дуальному обучению

Также в сентябре в регионе стартует проект по дуальному обу-чению. Такая форма получения знаний сочетает традиционные занятия в образовательном учреждении с серьёзной практикой в условиях реального производства.

При этом практика для студентов будет оплачиваемой, а после окончания учёбы студенты смогут получить гарантированные рабочие места. Как отмечают в министерстве промышленной политики, данная форма работы интересна не только для юношей и девушек, но и для предприятий — они получат готовых специалистов, знакомых с особенностями конкретного производства.

Первый договор дуального обучения подписан между Вятскополянским механическим техникумом и предприятием «Молот-Оружие». В группе студентов, которые придут на завод, — 12 человек. Они будут осваивать направление «Наладчики станков и оборудования в механообработке».

В министерстве отмечают, что в случае успешной реализации пилотного проекта в 2020/2021 учебном году программа будет внедрена и в других учебных заведениях области.

Фото Александра ПАПЫРИНА