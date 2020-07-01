Депутаты и представители региональных отделений политических партий приняли участие в общероссийском голосовании

Сегодня, 1 июля, по всей стране проходит общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Свой гражданский долг исполнили депутаты Законодательного Собрания Кировской области и представители региональных отделений политических партий.

Так, сегодня высказал свою позицию заместитель председателя Законодательного Собрания Кировской области Роман Титов, который отметил активность людей, пришедших на избирательные участки.

— Сегодня заметно больше людей идут голосовать, активность видна. Процедура проста и понятна, в полном объеме соблюдены все меры безопасности (выдаются защитные маски, перчатки и одноразовые ручки), максимально исключены контакты с членами избирательных комиссий. Хорошо, что голосование организовано в несколько дней, это позволило избежать столпотворений на избирательных участках. Безусловно, голосование по поправкам в Основной закон страны — важное событие. Призываю всех принять в нем участие, — сказал Роман Титов.

Координатор регионального отделения ЛДПР Владимир Понарьев отметил важность участия в общероссийском голосовании.

— Это основополагающий закон, на основании которого строятся все принципы жизнедеятельности нашего общества и государства. Поэтому изменения или не изменения к Конституции так или иначе коснутся каждого гражданина нашей страны. Прийти и изъявить свою волю — это не просто право, а святая обязанность каждого члена нашего общества. Я считаю, что на нас лежит большая ответственность, так как по этой Конституции будем дальше жить не только мы, но и наши потомки, — сказал Владимир Понарьев.

Депутат Законодательного Собрания Кировской области Леонид Сандалов подчеркнул, что каждый должен принять участие в голосовании.

— Уже несколько месяцев ведется обсуждение поправок. У всех разное мнение, есть окончательный документ. Я считаю, что дело каждого гражданина выполнить свой гражданский долг – прийти и отдать голос. Нам дальше жить в этой стране, жить по этому Основному закону, — отметил Леонид Сандалов.

Депутат Законодательного Собрания Кировской области, член партии «Справедливая Россия» Павел Дорофеев оценил процедуру голосования и соблюдение мер безопасности на избирательном участке.

— Процедура голосования, действительно, очень простая, а самое главное, безопасная. Голосующим на участке измеряют температуру бесконтактным способом, обрабатывают руки антисептиком, выдают перчатки, маски и индивидуальные ручки. Все сотрудники избиркома и наблюдатели в средствах индивидуальной защиты, — отметил депутат. — Считаю гражданским долгом и обязанностью каждого участвовать во всех выборах и голосованиях, только таким образом мы можем влиять на будущее нашей страны!

Как ранее отмечал глава региона Игорь Васильев, при подготовке к голосованию регион учел весь комплекс необходимых санитарных мер для того, чтобы каждый смог проголосовать в максимально безопасных условиях.

Избирательные участки сегодня, 1 июля, будут открыты до 20:00.

Найти свой избирательный участок можно на сайте центральной избирательной комиссии РФ.

На снимке: Роман Альбертович Титов

Фото: ты-в-центре.рф