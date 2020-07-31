Детектив военного времени: как милиция боролась с бандами и расхитителями

В областном центре к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вышла книга о работе органов внутренних дел в 1941–1945 гг.

«Защищая Отечество. Милиция Кировской области в Великой Отечественной войне» (ответственный редактор – В.Т. Юнгблюд) – это исследование, основанное на архивных материалах, мемуарных и статистических источниках. О некоторых интересных фактах из книги «КП» рассказывала на прошлой неделе. Сегодня – ещё несколько военных и детективных историй, случившихся в Кировской области с 1941-го по 1945 год.

На фронт «ушли» 75% автомобилей

Специфической функцией кировской Госавтоинспекции в военные годы стало участие в отправке автомобилей на фронт. Поначалу от автохозяйств области поступали в основном исправные машины, требовавшие небольшого ремонта. Однако к 1943-1944 годам бездефектных авто практически не осталось: на приёмно-сдаточный пункт из районов стали доставлять (буксиром или на тракторах) разукомплектованные машины, которые нуждались в капитальном ремонте.

В гаражах Госавтоинспекции было создано 20 авторемонтных точек, а для работы в них мобилизовано 200 квалифицированных токарей, слесарей и электриков. За время работы технической комиссии (до 1944 года) на фронт было направлено 75% бывших в области к началу войны автомобилей.

К встрече немецких диверсантов были готовы

Также в задачи Госавтоинспекции Вятки входила постоянная готовность к возможной встрече высадившихся немецких диверсионных групп. Реальная угроза подобного существовала в 1942-1943 годах.

Сотрудники дорожной милиции совместно с военными частями в случае необходимости были обязаны перекрыть подступы к областному центру с помощью наружных постов и застав. Кроме того, по сигналу «воздушная тревога» немедленно должны были высылаться патрули для удаления прохожих с главных магистралей города Кирова (улицы Ленина, Карла Маркса и Коммуны), а также рассредоточения с этих улиц транспорта.

Для отражения налётов авиации в распоряжении городской милиции имелась передвижная установка пулемётов.

Трое немцев в советской военной форме

Область была в зоне доступа вражеских самолётов вплоть до 1944 года. В июне 44-го благодаря бдительности местных жителей и чёткой работе милиции в Бисеровском районе (административно-территориальная единица в составе области в 1935-1955 гг.) была задержана группа из трёх немецких диверсантов. Как оказалось, они по ошибке десантировались на территории Молотовской области (сейчас – Пермский край) ещё в феврале 1944 года.

Информацию о появлении подозрительных мужчин в советской военной форме в органы правопорядка передали жительницы деревни Кая. Участковый-уполномоченный Г.К. Сидоров, выполнявший оперативное задание, встретил трёх незнакомцев возле реки Чус и сопроводил их до райцентра. Там все трое были разоружены и начали давать признательные показания. За успешное выполнение операции участковый Сидоров был награждён премией в размере месячного оклада. Женщинам, заметившим диверсантов и сообщившим о них в милицию, была объявлена благодарность.

Как ученики ремесленного училища создали 11 банд

Большой проблемой в военные годы стала подростковая преступность. О её размахе свидетельствует статистика за 1943 год: в Слободском районе из 26 грабежей 10 было совершено несовершеннолетними, а из 609 краж 197 также было делом рук юных преступников. В Зуевском районе из 7 зарегистрированных грабежей все 7 были на совести несовершеннолетних, а в Вятскополянском районе из 20 грабежей подростками было устроено 6.

Благодаря принимаемым милицией мерам во второй половине 1943 года и в первой половине 1944 года в области было ликвидировано 11 преступных групп, в которые входило 53 ученика из областного ремесленного училища № 6. Подростки успели совершить 6 ограблений и 44 кражи.

В Лальском районе в декабре 1943 года стражи порядка ликвидировали две преступные группы численностью в 10 человек, возглавляемые несовершеннолетними Дорофеевым и Заманеевым, которые совершили 30 квалифицированных краж из магазинов, складов и квартир граждан.

Похищено 130 тонн муки и крупы

Ещё одним направлением работы милиции стала борьба с расхитителями продовольственных товаров. Чтобы выйти на таких преступников, требовалась хитрость – часто без вербовки агентуры было просто не обойтись. При этом масштабы деятельности расхитителей впечатляют. Только за январь–сентябрь 1943 года у преступников, привлечённых за хищения и спекуляцию по всей области, было изъято: деньгами – больше 2 миллионов рублей, золота – на 4343 рубля, муки и крупы – 130 тонн.

Часто преступники расхищали хлеб, предназначенный для снабжения населения, продукты для детских садов и яслей, для солдат, сражающихся на фронте.

Предметом хищений становилась не только продукция, но и топливо. На одной из МТС Кумёнского района милиции удалось выявить кладовщицу и её подругу – агента по снабжению, которые на пару под вымышленными фамилиями получали на кировской базе нефтепродукты. Затем горючее сбывалось по достаточно высоким ценам на «чёрном рынке».

Всего за время действия пары было похищено 7 тонн керосина и 2,8 тонны прочих нефтепродуктов. Материальный ущерб составил 1,032 млн рублей.

«Пустите на ночлег…»

В 1944 году кировским милиционерам пришлось вести поиск преступной группы, состоявшей из трёх женщин. Злоумышленницы действовали по нехитрому шаблону: появлялись в деревнях, входили в доверие к наиболее зажиточным колхозникам, просились на ночлег и ночью обкрадывали хозяев. Вскоре преступницы пошли на более тяжкое преступления – во время очередной кражи совершили убийство. В Малмыжский район, где это произошло, была срочно направлена оперативная группа. Милиционерам пришлось идти по следу грабительниц. Настигнуть их удалось уже в городе Сарапуле Удмуртской АССР. Все трое были задержаны.

Крупным успехом милиции стала и ликвидация в Опаринском районе организованной банды из 9 человек, которая состояла из бывших жителей Эстонии. По руководством некоего Р.Я. Лиймана «Нелегалы» (кодовое название группы) грабили местное население, похищали колхозное имущество. У бандитов имелось несколько охотничьих ружей. Но в планах у преступников было пополнение арсенала – они готовились совершить налёт на местное отделение НКВД.

При проведении операции по задержанию банды Лийман оказал вооружённое сопротивление, ранил проводника оперативной группы и скрылся в лесной чаще. Впрочем, уже через несколько дней милиционеры нашли тело мёртвого главаря банды в тайге. В землянках и схронах бандитов находилось большое количество похищенного продовольствия, боеприпасы… Остальные участники банды были привлечены к уголовной ответственности и понесли наказание за совершённые преступления.