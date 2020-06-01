Уважаемые жители Кировской области! От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей!

Дети — это наше будущее, это то, что заставляет каждого из нас двигаться вперёд, добиваться качественной и комфортной жизни для подрастающего поколения.

Защита жизни, здоровья и прав детей, обеспечение их полноценного развития — безусловный приоритет работы правительства Кировской области. У каждого ребёнка независимо от места проживания и достатка родителей должна быть возможность реализовать свои способности, получить достойное образование, медицинское обслуживание, стать всесторонне развитой личностью.

От того, какими вырастут наши дети, зависит будущее региона и страны в целом. За последние годы государством и обществом сделано немало для того, чтобы наши дети росли здоровыми, чтобы они могли реализовать себя в творчестве и спорте, добивались успехов в учёбе.

В нашем регионе живут умные и талантливые дети. Они достойно представляют Кировскую область на соревнованиях, показывают самый высокий уровень знаний на олимпиадах, успешно сдают итоговые экзамены и проявляют себя в творчестве. И сегодня наша задача — поддержать лучшие стремления наших детей, дать им основу для дальнейшего роста и развития.

Отдельные слова благодарности тем, кто вкладывает силы и время в воспитание наших детей, работает с ребятами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, дарит счастливое детство, заботу и семейное тепло приёмным детям.

В этот день желаю, чтобы каждый ребёнок был здоров и счастлив! Чтобы взрослые помогали детям воплощать в жизнь их мечты и планы, поддерживали их начинания, чтобы у каждого нашего ребёнка было счастливое и беззаботное детство!

Игорь ВАСИЛЬЕВ,

губернатор Кировской области