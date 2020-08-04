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Диагностические службы – в шаговой доступности

За первый месяц работы пациентами Центра амбулаторной онкологической помощи стали более 1000 человек.

Михаил Смирнов Общество, Слайдер

Первый из шести центров амбулаторной онкологической помощи нашего региона начал работу 1 июля на базе Кировского клинико-­диагностического центра.

Как рассказала заместитель главного врача ККДЦ Софья Войтко, в центр обращаются пациенты не только из города Кирова, но и из семи прикреплённых районов Кировской области: Унинского, Кильмезского, Нолинского, Сунского, Кумёнского, Немского и Богородского.

Итоги работы за первый месяц

– Наша цель – максимально приблизить онкологическую помощь к населению, – отметила Софья Войтко. – Сюда активно направляются пациенты с подозрением на онкологическую патологию и нуждающиеся в дообследовании, а также уже с установленным диагнозом для проведения курсов химиотерапии в рамках дневного стационара и диспансерного наблюдения.

В центре работает кабинет УЗИ, в шаговой доступности имеются диагностические службы: кабинеты компьютерной и магнитно-­резонансной томографии, отделение эндоскопической диагностики, рентгенологической и функциональной диагностики – всё для того, чтобы быстро и грамотно поставить диагноз.

Диагностические службы – в шаговой доступности

За первый месяц врачи Центра амбулаторной онкологической помощи приняли 1017 пациентов, в том числе 234 принял гинеколог­онколог. Компьютерную томографию прошёл 71 человек, маммографию – 258, УЗИ – 784. В дневном стационаре пролечено 17 человек.

Штат врачей будет увеличен

Сейчас в центре ведут приём пять врачей, но в дальнейшем штат планируется увеличить.
Заведующая центром Алина Михеева работает в медицине 5 лет. Всё это время – в Кировском клинико-­диагностическом центре: сначала в должности участкового терапевта, затем – врача-­онколога.

Диагностические службы – в шаговой доступности

– Онкологом я хотела стать всегда, – поделилась Алина Михеева. – Наши больные – это та группа пациентов, которые особенно нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи, внимании и участии.

В рамках нацпроекта

Активное развитие онкологической службы в Кировской области происходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». До 2024 года запланировано открытие 6 ЦАОП.

– Оказание онкологической помощи пациентам находится на особом контроле, – отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. – В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» ведётся расширение лечебно­-диагностического потенциала Центра онкологии и медицинской радиологии. В 2020 году в центр поступит порядка 80 единиц оборудования. В частности, лечебно-­диагностическая база учреждения будет оснащена линейным ускорителем, компьютерными томографами, гамма­камерой, аппаратом брахитерапии, аппаратами ИВЛ, лабораторным оборудованием. А маршрутизация пациентов, которая постоянно совершенствуется, и повышение квалификации врачей позволят сделать медицинскую помощь для населения качественнее и доступнее.

Фото kirovreg.ru

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Михаил Смирнов

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