Диагностические службы – в шаговой доступности

За первый месяц работы пациентами Центра амбулаторной онкологической помощи стали более 1000 человек.

Первый из шести центров амбулаторной онкологической помощи нашего региона начал работу 1 июля на базе Кировского клинико-­диагностического центра.

Как рассказала заместитель главного врача ККДЦ Софья Войтко, в центр обращаются пациенты не только из города Кирова, но и из семи прикреплённых районов Кировской области: Унинского, Кильмезского, Нолинского, Сунского, Кумёнского, Немского и Богородского.

Итоги работы за первый месяц

– Наша цель – максимально приблизить онкологическую помощь к населению, – отметила Софья Войтко. – Сюда активно направляются пациенты с подозрением на онкологическую патологию и нуждающиеся в дообследовании, а также уже с установленным диагнозом для проведения курсов химиотерапии в рамках дневного стационара и диспансерного наблюдения.

В центре работает кабинет УЗИ, в шаговой доступности имеются диагностические службы: кабинеты компьютерной и магнитно-­резонансной томографии, отделение эндоскопической диагностики, рентгенологической и функциональной диагностики – всё для того, чтобы быстро и грамотно поставить диагноз.

За первый месяц врачи Центра амбулаторной онкологической помощи приняли 1017 пациентов, в том числе 234 принял гинеколог­онколог. Компьютерную томографию прошёл 71 человек, маммографию – 258, УЗИ – 784. В дневном стационаре пролечено 17 человек.

Штат врачей будет увеличен

Сейчас в центре ведут приём пять врачей, но в дальнейшем штат планируется увеличить.

Заведующая центром Алина Михеева работает в медицине 5 лет. Всё это время – в Кировском клинико-­диагностическом центре: сначала в должности участкового терапевта, затем – врача-­онколога.

– Онкологом я хотела стать всегда, – поделилась Алина Михеева. – Наши больные – это та группа пациентов, которые особенно нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи, внимании и участии.

В рамках нацпроекта

Активное развитие онкологической службы в Кировской области происходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». До 2024 года запланировано открытие 6 ЦАОП.