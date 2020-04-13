Дистанционное обучение: вопросы и ответы

Областной «Родительский час» прошёл в формате видеоконференцсвязи на базе Института развития образования. На вопросы об учёбе в дистанционном формате ответила министр образования региона Ольга Рысева.

С понедельника, 13 апреля, для школьников Кировской области началось дистанционное обучение. В преддверии начала занятий в министерстве образования региона проанализировали вопросы, поступающие от родителей. Ответы на самые актуальные из них мамы и папы ребят получили в ходе областного родительского собрания, которое провела министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Она отметила, что многие вопросы, которые поступают от родителей, касаются объёма заданий, который предстоит выполнять учащимся. Взрослые обеспокоены, что школьники будут перегружены и не смогут делать всё вовремя.

— Сегодня мы провели первый региональный педсовет, в ходе которого директора нескольких школ поделились с коллегами опытом перехода на дистанционное обучение. В каждую школу направлены рекомендации как для педагогов, так и для родителей по организации дальнейшей работы. Они будут размещены на сайтах образовательных организаций. Сейчас педагогам необходимо определить, какие темы из оставшегося учебного плана нужно изучить в первую очередь, продумать систему оценивания. Важно, чтобы при переходе на дистанционное обучение не было перегибов ни в объёмах выдаваемых ученикам заданий, ни в их оценивании, — подчеркнула Ольга Рысева.

Большое количество вопросов было посвящено взаимодействию учеников с педагогами и тому, каким образом ребята будут изучать новые темы. Каждая школа должна выбрать для себя наиболее удобный вариант работы. Передавать задания педагоги могут через официальную электронную почту или сайт школы, а также посредством электронного журнала и электронного дневника.

Дистанционное образование — это не только «онлайн»

— Родителям нужно понимать, что дистанционное образование — это не только онлайн-уроки за компьютером. Оно подразумевает в том числе и работу с учебниками и дидактическими материалами, выполнение заданий в тетрадях. Школам даны рекомендации по пересмотру старого и составлению нового расписания, чтобы онлайн-уроки в разных параллелях проводились в разное время, и у ребят была возможность подключиться. Также директорам рекомендовано предусмотреть возможность вечерних трансляций для ребят начальной школы, когда родители находятся дома и могут помочь детям, — отметила ректор Института развития образования региона Наталья Соколова.

Как мамам и папам организовать обучение детей

Многих родителей также волновал вопрос, как проконтролировать и выстроить процесс обучения, если сами они находятся в течение дня на работе. В этой ситуации взрослые должны не только осуществлять контроль, но и создать комфортную для занятий обстановку. Получая задания, родители должны понимать, что какую-то часть из них ребёнок может выполнить самостоятельно, пользуясь учебником. Директор Вятской гуманитарной гимназии Валерия Вологжанина отметила, что дистанционное обучение — это возможность для детей стать чуть самостоятельнее и ответственнее, а для педагогов — пересмотреть методы донесения новой информации.

А если интернет — не быстрый?

В тех районных школах, где нет качественного интернет-соединения, педагоги будут формировать для учащихся пакеты заданий, прилагая к ним подробную инструкцию по их выполнению, а также подсказки для родителей.

В случае если у родителей возникают вопросы по организации учебного процесса школьников, они всегда могут обратиться в образовательную организацию. Всем школам рекомендовано еженедельно проводить родительские собрания в формате видеоконференции, чтобы получить обратную связь. Также еженедельно министерством образования региона будут организовываться областные онлайн-педсоветы, на которых директора школ смогут получить ответы на возникающие в ходе работы вопросы.

Прямая речь

Дмитрий КУРДЮМОВ, первый заместитель председателя правительства региона:

— Перед всеми участниками учебного процесса стоит непростая задача — в каждом населённом пункте выстроить эффективно работающую систему дистанционного обучения, а самое главное — систему коммуникации педагогов с родителями, чтобы процесс был понятен и прозрачен и для педагогов, и для родителей.

Ценный опыт

Директор Вятской гуманитарной гимназии Валерия Вологжанина дала коллегам несколько полезных рекомендаций по организации дистанционного обучения. В частности, посоветовала использовать в школе только одну образовательную платформу, чтобы дети и родители не путались, где и когда будут проходить занятия.