Для переоснащения первичных сосудистых отделений приобретено новое медоборудование

В регионе продолжается реализация нацпроекта «Здравоохранение». В 2020 и 2021 годах запланировано приобретение нового современного оборудования, в том числе высокотехнологичного.

ПРОЕКТ. Как напоминает пресс-центр правительства региона, Кировская область приступила к реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году. На территории региона реализуется семь федеральных проектов. Они предусматривают программы борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, расширение кадрового потенциала сферы и дальнейшую цифровизацию отрасли. Ключевой задачей всех мероприятий нацпроекта является снижение уровня смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения региона.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Как рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» проводятся мероприятия по оснащению современным оборудованием сети сосудистых центров.

Так, в течение 2020 года идёт приобретение 74 единиц медицинского оборудования для переоснащения первичных сосудистых отделений на базе Центра кардиологии и неврологии, больницы скорой медицинской помощи и Слободской ЦРБ. 55 единиц из этого числа уже поступили и активно используются в работе, в том числе три компьютерных томографа, аппараты ИВЛ и оборудование для реабилитации.

– В 2021 году запланировано приобретение 29 единиц медицинского оборудования для регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения на базе Советской ЦРБ, – отметил Андрей Черняев.

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» проводится оснащение Центра онкологии и медицинской радиологии. В течение 2020 года приобретаются 80 единиц медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного, 57 единиц уже поступили. Это два компьютерных томографа, линейный ускоритель, гамма-камера, рентген-диагностические комплексы, эндоскопическое и лабораторное оборудование. В 2021 году планируется приобретение 14 единиц оборудования, в том числе аппарата МРТ и линейного ускорителя.

ДЕТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В рамках реализации федерального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» проводится масштабная работа по оснащению современным оборудованием детских поликлиник. До конца 2020 года было запланировано приобретение 31 единицы медицинского оборудования, 29 уже поступило. Это компьютерный томограф и цифровые стационарные рентгеновские аппараты.