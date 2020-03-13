Для ремонта дорог – более износостойкий материал

Теплее не значит лучше
Аномальная зима прошлась по кировским дорогам, оставив заметные следы: асфальт покрылся сетью трещин и начал разрушаться, а жалобы на ямы поступают из всех районов области. Между тем до начала сезона дорожных работ ещё как минимум месяц. Что в сложившихся условиях могут сделать подрядчики и во сколько это обойдётся?
Деньги есть. Объём дорожного фонда области в текущем году составит более 8 млрд рублей (для сравнения: в 2019 году – 7,4 млрд). Самые крупные ассигнования пойдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) – 2,5 млрд рублей. Миллиард из них выделен на ремонт региональной дорожной сети и ещё 1,5 получит Кировская городская агломерация. На эти деньги будет отремонтировано более 135 км дорог, а также ликвидированы 15 мест концентрации ДТП.
1,2 млрд из дорожного фонда будут потрачены на ремонт и содержание местных дорог, причём большая часть этих денег уже проторгована: аукционы состоялись, и подрядчики ждут наступления подходящих погодных условий. Ещё 312 млн на ремонт улично-дорожной сети получат городские поселения.
– На сегодняшний момент объекты ремонта формируются с учётом состояния дорожной сети. Разрабатываются сметы, проводятся экспертизы. И я полагаю, что мы выйдем на контракты в апреле с тем, чтобы своевременно выполнить все необходимые процедуры, – сказал Юрий Шевелёв.
По словам заместителя главного дорожника области, ликвидация ям с использованием литого асфальтобетона и щебня ведётся уже сейчас. Ремонт с заменой покрытия, а также устранение недочётов по гарантии традиционно начнётся в мае, когда дороги освободятся не только от снега, но и от влажности. Чуть раньше собираются подрядчики взяться за улицы, на которых состоятся мероприятия в честь 75-летия Великой Победы.
– Если позволят погодные условия, подрядные организации выполнят работы до этой даты. Но надо понимать, что могут быть различные ситуации. Мы прекрасно помним, как в 20-х числах апреля (в 2018 и 2019 годах. – М.Б.) нас засыпало снегом так, что до 10 мая мы не могли выйти на дорогу. Поэтому обещать нужно очень осторожно.
Стоит отметить, что ряд городских улиц в этом году будут отремонтированы с использованием более износостойкого материала – асфальтобетонной смеси ЩМА 16 (вместо традиционно применяемой в городах ЩМА 15). Чтобы провести все нужные расчёты и экспертизы, контракты по ряду улиц были сдвинуты на начало марта. На региональных и федеральных дорогах более упругая и стойкая ЩМА 16 успешно используется уже не первый год. Впрочем, с федеральными трассами все намного сложнее…
…почему?
В настоящее время на балансе области находятся участки двух федеральных автодорог: Р-176 «Вятка» и Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь – итого около 800 км. Ремонтировать их на областные деньги нельзя – это противоречит бюджетному законодательству.
Как уверяет Ришат Абдрашитов, по «Вятке» вопросов нет: когда подходят сроки, здесь проводится плановый ремонт. А вот на Р-243 зима, что называется, оторвалась. В течение 10 лет, пока трассу передавали на баланс области, ремонт на ней практически не производился. «Делать дорогу» начали только в 2018–2019 годах. На сегодня большая часть Р-243 соответствует нормативным требованиям. Однако есть два проблемных участка в Белохолуницком районе и на границе с Пермским краем. Дорожное покрытие здесь разрушается быстрее, чем подрядчик успевает его ремонтировать. Причин тому несколько: во-первых, уже упомянутые климатические неурядицы, во-вторых, человеческий фактор.
– За три года нагрузка на эту дорогу и интенсивность движения по ней увеличились в 2,5 раза. Водители большегрузов поняли, что проезд обеспечен и идёт очень хорошая экономия времени, сокращение пути, – говорит Ришат Раифович.
И трасса не выдержала – начала разваливаться. Два года назад здесь были положены защитные слои. Сегодня их гарантийный срок закончился, и дорога требует более основательного ремонта. Подрядчики работают, но видимого результата пока нет.
– Разрушению подверглось порядка 42 километров. Это 60-70 тысяч квадратных метров, которые требуют не ямочного ремонта, а полного. Две бригады подрядчика, которые ежедневно работают, делают в день максимум 150-180 метров. Разрушение идёт большими темпами, чем восстановление, – отмечает Ришат Абдрашитов.
Впрочем, подрядчик пообещал: в этом году на наиболее проблемных участках всё же будет проведён капитальный ремонт. Буквально на днях здесь начнётся фрезерование асфальта, а когда дорога высохнет, положат новое покрытие. По срокам пока тишина, но хочется надеяться, что работы будут завершены к началу нового зимнего сезона.
В планах – ремонт мостов и строительство постов
Важной мерой по улучшению дорожной сети региона станет установка постов весового контроля. Сегодня трассы, спроектированные больше 30 лет назад, не выдерживают возросшей нагрузки. И перегруженые фуры просто-напросто давят дорогу – «живой механизм».
Как рассказал Юрий Шевелёв, в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на въездах в Кировскую область планируется установить пять автоматизированных постов весового контроля. Столько же появится и на въездах в областной центр.
– Мы можем сколько угодно делать ремонт, использовать новую асфальтобетонную смесь, но, когда грузоперевозчики нарушают всё и вся, разрушая то, что мы делаем, результата мы не увидим. Поэтому в ближайшие два года мы закроем область и город от недобросовестных грузоперевозчиков, – подчеркнул Юрий Алексеевич.
Не забыли и про мосты. В Кировской области разрабатывается новый региональный проект «Аварийные мосты», который станет частью нацпроекта «БКАД». В настоящее время в области выявлено 97 аварийных объектов, и по 15 из них смета на ремонт уже составлена. Остальные – в процессе обследования. Время ещё есть, программа начнёт действовать ориентировочно с 2021 года.
Цифры
Более 8 млрд рублей составит дорожный фонд Кировской области в 2020 году.
79 объектов общей протяженностью 135,6 км будут отремонтированы в 2020 году в рамках проекта «БКАД». 55 км из них – дороги Кировской городском агломерации, 80,6 км – региональные и межмуниципальные дороги.
В 2016 году всего 15% дорог города Кирова соответствовали нормативным требованиям. В 2020 году нормативам отвечают 57% городских улиц.
Вопрос – ответ
Кто отвечает за поднятие колодцев и устранение ям рядом с ними?
Ришат Абдрашитов, директор филиала Упрдор «Прикамье»
– Поднятие колодцев не входит в программу «БКАД» и торгуется отдельным контрактом. Нередко аукцион выигрывают нерадивые подрядчики, которые, сделав работу некачественно, «растворяются». Весной во время объезда гарантийных участков мы обратим на это внимание. В случае обнаружения недочётов обяжем ГДМС выполнить работы и через суд предъявить счёт подрядчику.
Юрий Шевелёв, замминистра транспорта области
– Эта работа находится на стыке интересов разных ведомств и не является зоной ответственности подрядчика, который меняет покрытие. Владелец дороги – это одно, владелец техсетей, откуда выходит этот люк, это другое, мы все это понимаем. Нельзя требовать от подрядчика брать на себя обязательства за работу конструкций, которые он не создавал. Тем не менее могу сказать, что администрация города Кирова приобрела оборудование, которое вырезает в покрытии отверстия нужного диаметра. Надеюсь, результаты его работы мы увидим.