Для ремонта дорог – более износостойкий материал

В правительстве Кировской области прошла пресс-конференция, посвящённая состоянию дорожной сети региона. О том, почему ям после нынешней зимы стало больше, и о планах на ремонт дорог в весенне-летнем сезоне – 2020 рассказали замминистра транспорта области Юрий Шевелёв, замдиректора областного дорожного комитета Сергей Троицкий и директор филиала Упрдор «Прикамье» Ришат Абдрашитов.

Теплее не значит лучше

Аномальная зима прошлась по кировским дорогам, оставив заметные следы: асфальт покрылся сетью трещин и начал разрушаться, а жалобы на ямы поступают из всех районов области. Между тем до начала сезона дорожных работ ещё как минимум месяц. Что в сложившихся условиях могут сделать подрядчики и во сколько это обойдётся?

Деньги есть. Объём дорожного фонда области в текущем году составит более 8 млрд рублей (для сравнения: в 2019 году – 7,4 млрд). Самые крупные ассигнования пойдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) – 2,5 млрд рублей. Миллиард из них выделен на ремонт региональной дорожной сети и ещё 1,5 получит Кировская городская агломерация. На эти деньги будет отремонтировано более 135 км дорог, а также ликвидированы 15 мест концентрации ДТП.

1,2 млрд из дорожного фонда будут потрачены на ремонт и содержание местных дорог, причём большая часть этих денег уже проторгована: аукционы состоялись, и подрядчики ждут наступления подходящих погодных условий. Ещё 312 млн на ремонт улично-дорожной сети получат городские поселения.

– На сегодняшний момент объекты ремонта формируются с учётом состояния дорожной сети. Разрабатываются сметы, проводятся экспертизы. И я полагаю, что мы выйдем на контракты в апреле с тем, чтобы своевременно выполнить все необходимые процедуры, – сказал Юрий Шевелёв.

По словам заместителя главного дорожника области, ликвидация ям с использованием литого асфальтобетона и щебня ведётся уже сейчас. Ремонт с заменой покрытия, а также устранение недочётов по гарантии традиционно начнётся в мае, когда дороги освободятся не только от снега, но и от влажности. Чуть раньше собираются подрядчики взяться за улицы, на которых состоятся мероприятия в честь 75-летия Великой Победы.

– Если позволят погодные условия, подрядные организации выполнят работы до этой даты. Но надо понимать, что могут быть различные ситуации. Мы прекрасно помним, как в 20-х числах апреля (в 2018 и 2019 годах. – М.Б.) нас засыпало снегом так, что до 10 мая мы не могли выйти на дорогу. Поэтому обещать нужно очень осторожно.

Стоит отметить, что ряд городских улиц в этом году будут отремонтированы с использованием более износостойкого материала – асфальтобетонной смеси ЩМА 16 (вместо традиционно применяемой в городах ЩМА 15). Чтобы провести все нужные расчёты и экспертизы, контракты по ряду улиц были сдвинуты на начало марта. На региональных и федеральных дорогах более упругая и стойкая ЩМА 16 успешно используется уже не первый год. Впрочем, с федеральными трассами все намного сложнее…

…почему?

В настоящее время на балансе области находятся участки двух федеральных автодорог: Р-176 «Вятка» и Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь – итого около 800 км. Ремонтировать их на областные деньги нельзя – это противоречит бюджетному законодательству.

Как уверяет Ришат Абдрашитов, по «Вятке» вопросов нет: когда подходят сроки, здесь проводится плановый ремонт. А вот на Р-243 зима, что называется, оторвалась. В течение 10 лет, пока трассу передавали на баланс области, ремонт на ней практически не производился. «Делать дорогу» начали только в 2018–2019 годах. На сегодня большая часть Р-243 соответствует нормативным требованиям. Однако есть два проблемных участка в Белохолуницком районе и на границе с Пермским краем. Дорожное покрытие здесь разрушается быстрее, чем подрядчик успевает его ремонтировать. Причин тому несколько: во-первых, уже упомянутые климатические неурядицы, во-вторых, человеческий фактор.

– За три года нагрузка на эту дорогу и интенсивность движения по ней увеличились в 2,5 раза. Водители большегрузов поняли, что проезд обеспечен и идёт очень хорошая экономия времени, сокращение пути, – говорит Ришат Раифович.

И трасса не выдержала – начала разваливаться. Два года назад здесь были положены защитные слои. Сегодня их гарантийный срок закончился, и дорога требует более основательного ремонта. Подрядчики работают, но видимого результата пока нет.

– Разрушению подверглось порядка 42 километров. Это 60-70 тысяч квадратных метров, которые требуют не ямочного ремонта, а полного. Две бригады подрядчика, которые ежедневно работают, делают в день максимум 150-180 метров. Разрушение идёт большими темпами, чем восстановление, – отмечает Ришат Абдрашитов.

Впрочем, подрядчик пообещал: в этом году на наиболее проблемных участках всё же будет проведён капитальный ремонт. Буквально на днях здесь начнётся фрезерование асфальта, а когда дорога высохнет, положат новое покрытие. По срокам пока тишина, но хочется надеяться, что работы будут завершены к началу нового зимнего сезона.

В планах – ремонт мостов и строительство постов

Важной мерой по улучшению дорожной сети региона станет установка постов весового контроля. Сегодня трассы, спроектированные больше 30 лет назад, не выдерживают возросшей нагрузки. И перегруженые фуры просто-напросто давят дорогу – «живой механизм».

Как рассказал Юрий Шевелёв, в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на въездах в Кировскую область планируется установить пять автоматизированных постов весового контроля. Столько же появится и на въездах в областной центр.

– Мы можем сколько угодно делать ремонт, использовать новую асфальтобетонную смесь, но, когда грузоперевозчики нарушают всё и вся, разрушая то, что мы делаем, результата мы не увидим. Поэтому в ближайшие два года мы закроем область и город от недобросовестных грузоперевозчиков, – подчеркнул Юрий Алексеевич.

Не забыли и про мосты. В Кировской области разрабатывается новый региональный проект «Аварийные мосты», который станет частью нацпроекта «БКАД». В настоящее время в области выявлено 97 аварийных объектов, и по 15 из них смета на ремонт уже составлена. Остальные – в процессе обследования. Время ещё есть, программа начнёт действовать ориентировочно с 2021 года.

Цифры

Более 8 млрд рублей составит дорожный фонд Кировской области в 2020 году.

79 объектов общей протяженностью 135,6 км будут отремонтированы в 2020 году в рамках проекта «БКАД». 55 км из них – дороги Кировской городском агломерации, 80,6 км – региональные и межмуниципальные дороги.

В 2016 году всего 15% дорог города Кирова соответствовали нормативным требованиям. В 2020 году нормативам отвечают 57% городских улиц.

Вопрос – ответ

Кто отвечает за поднятие колодцев и устранение ям рядом с ними?

Ришат Абдрашитов, директор филиала Упрдор «Прикамье»

– Поднятие колодцев не входит в программу «БКАД» и торгуется отдельным контрактом. Нередко аукцион выигрывают нерадивые подрядчики, которые, сделав работу некачественно, «растворяются». Весной во время объезда гарантийных участков мы обратим на это внимание. В случае обнаружения недочётов обяжем ГДМС выполнить работы и через суд предъявить счёт подрядчику.

Юрий Шевелёв, замминистра транспорта области