Для учителей — вебинары, для мам и пап — «Родительский час»

В регионе продолжается работа по подготовке к переходу школьников на дистанционное обучение.

В течение прошлой недели в школах проводился опрос родителей с целью выявить технические возможности для подключения к дистанционному формату работы каждого из учеников.

В министерстве образования региона отметили, что особое внимание будет уделено тем семьям, у которых нет технической возможности получать задания через интернет-платформы. Директорам школ рекомендовано рассмотреть возможность временной передачи школьных компьютеров в семьи обучающихся на время дистанционного обучения.

— С 6 апреля на базе Института развития образования региона стартовала серия обучающих вебинаров для учителей по организации дистанционного обучения. На них педагоги могут узнать полезную информацию о том, как выстроить учебный процесс для школьников разных классов, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья, — отметила министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Кроме того, в субботу, 11 апреля, на базе Института развития образования с 10 часов состоится областной «Родительский час». В формате видеоконференцсвязи родители школьников смогут получить консультации специалистов и ответы на вопросы об организации дальнейшего учебного процесса.

Переход на дистанционный формат обучения школьников и студентов находится на особом контроле правительства Кировской области. Первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов напомнил, что у каждого школьника должна быть возможность получить знания в полном объёме вне зависимости от того, в каком районе он проживает.

В тех населённых пунктах, где отсутствует качественное интернет-соединение, возможна организация дистанционного обучения с использованием учебников и дополнительных материалов, разработанных педагогом. Кроме того, задания могут передаваться родителям посредством телефонной связи.