Для школьников отдалённых сёл и деревень. 17 новых школьных автобусов поступили в Кировскую область

В ближайшее время они будут переданы в образовательные организации региона.

В областном центре состоялась торжественная передача новых школьных автобусов главам районов и руководителям муниципальных школ. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов и министр образования Кировской области Ольга Рысева.

НАЦПРОЕКТ. Новый транспорт для перевозки детей был закуплен на средства федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». Как отметил во время вручения автобусов Дмитрий Курдюмов, в Кировской области обеспечивается одинаково высокое качество и доступность школьного образования, поэтому самое главное, чтобы подвоз детей был организован в соответствии со всеми нормами и требованиями.

БЕЗОПАСНОСТЬ. «Для нас очень важна безопасность транспортировки учеников, чтобы они могли добираться до школы на современных надёжных автобусах. В регионе создана Единая транспортная служба, которая сейчас насчитывает около 100 автобусов. Сегодня к ним добавится ещё 17. Некоторые из них пойдут на новые маршруты, где это стало необходимо, а другие заменят отслуживший свой срок транспорт. На следующий год у нас тоже есть планы, мы продолжаем работать с Министерством просвещения РФ по вопросам обновления автопарка. Поступление новых автобусов в регион стало хорошей традицией», – отметил Дмитрий Курдюмов.

ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА. Автобусы будут переданы в муниципальные и государственные школы в районах области. Как сообщила Ольга Рысева, Единая транспортная служба была создана в феврале 2018 года, и её главной задачей является организация безопасной перевозки школьников к месту учёбы и обратно. На базе ЕТС организовано централизованное управление, технический ремонт и оперативное распределение транспорта среди школ области.

Новые автобусы вместимостью от 10 до 34 пассажиров будут распределены в зависимости от потребностей школ.

ОБОРУДОВАНИЕ. Новые автобусы помогут сделать дорогу до школы для учащихся максимально комфортной и безопасной. Каждое транспортное средство оснащено всем необходимым для этого оборудованием: тахографами, ограничителями скорости, проблесковыми маячками, кнопками вызова водителя, навигационным оборудованием для мониторинга транспортного средства. Уже в ближайшее время оценить комфорт новых автобусов смогут школьники из отдалённых сел и деревень Кировской области.