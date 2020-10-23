Дмитрий Билан: «Столько переносов одного концерта у меня ещё не было»

Певец Дима Билан, концерт которого в областном центре несколько раз переносился, на этой неделе наконец выступил в Кирове.

Артист привёз программу «Планета Билан» (6+) – шоу со спецэффектами и неожиданными световыми решениями.

Перед своим концертом музыкант (на Вятку он пожаловал с огненно-красными волосами) записал видеообращение к жителям города Кирова. Исполнитель поделился с поклонниками красивым видом из своего гостиничного окна – на пруд, цирк и колесо обозрения на Октябрьском проспекте.

Кроме того, Билан выразил радость, что гастрольная поездка стала возможна.

– Это единственный случай в моей практике, когда столько переносов одного концерта! – признался Дмитрий. – Я рад, что мы наконец встретимся. Я этого очень хочу.

Напомним, первоначально планировалось, что артист выступит в Кирове в феврале. Однако тогда гастролям помешал международный проект, в котором участвовал Билан. Далее выступление вновь отложили, уже из-за состояния здоровья звезды. Весной гастрольный график пришлось вновь скорректировать – из-за вступивших в силу ограничений.

Отметим, что нынешнее выступление прошло с соблюдением масочного режима. Что, впрочем, не помешало зрителям подпевать любимому артисту.