Дмитрий Кураев: «Главное – мы были командой»

Отличная новость для любителей хоккея с мячом: на завершившемся в Хельсинки первенстве мира среди молодёжных команд U-19 сборная России завоевала первое место. В её составе – 18-летний хоккеист кировской «Родины» Дмитрий Кураев.

– Команда противников была очень сильной, но нам всё-таки удалось вырвать победу. Счёт 3:2, – говорит Дмитрий.

Сейчас, когда эмоции поутихли, он вспоминает этот решающий матч турнира, в котором встретились сборные России и Швеции. Дмитрий Кураев открыл счёт на 21-й минуте, а вскоре россияне удвоили преимущество усилиями Романа Дарковского. Вторая половина встречи осталась за шведами. Но пенальти, забитый россиянами, принёс им победу.

Этому турниру предшествовали недельные сборы наших хоккеистов в Красногорске. Потом, в Хельсинки, они оценили серьёзность соперников в схватках с Норвегией, Финляндией и, конечно, Швецией.

– Первая игра со шведами произвела большое впечатление, они были очень скоростными, – признался Дмитрий. – Но по ходу турнира мы набрали темп и подошли к финалу в хорошей форме. Главное, что мы всей командой собрались и играли друг за друга.

Ну а дальше тот самый решающий матч – и золотой финал. «Поздравляем! Молодец», «Дмитрий, от всей души!!! Веди «Родину» к чемпионству!» – пестрят сегодня комментариями сообщения соцсетей об успехе молодого кировского хоккеиста.

– В Кировской области развивается хоккей с мячом, его здесь любят. Все жители гордятся успехами своей профессиональной команды и земляками в составе других команд, – сказала Анна Альминова, региональный министр спорта и молодёжной политики.

Впрочем, в спортивной карьере Дмитрия Кураева это уже второй победный финал. Первое «золото» он также завоевал на финской земле в 2016 году. Чемпион признаётся, что любит хоккей за скорость и красоту. В четыре года родители поставили его на коньки, а в пять он уже занимался в команде. Сегодня Дмитрий благодарен им и тренеру Игорю Коноплёву.

Второе место на первенстве мира по хоккею с мячом среди молодёжных команд U-19 осталось за сборной Швеции, третье заняла команда Финляндии, победившая норвежцев со счётом 1:0.

Фото предоставлено Дмитрием Кураевым