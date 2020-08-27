Дмитрий Курдюмов: Наша главная задача – сохранить здоровье детей и педагогов и при этом не прерывать образовательный процесс

Приближается начало нового учебного года. Каким он станет для школьников региона, как будет выстроен учебный процесс и какие нововведения ожидаются в сфере образования в условиях распространения коронавирусной инфекции, «Источник новостей» обсудил с первым заместителем председателя правительства Кировской области Дмитрием Курдюмовым.

– Самый актуальный вопрос на сегодняшний день – начало учебного года. Многие родители после дистанционки интересовались, покупать ли им школьную форму или год начнется так же дистанционно, как и завершился?

– Мы постарались максимально донести эту информацию до всех родителей области – новый учебный год начнется в очном формате, школьники сядут за парты. Другой вопрос, что учебный процесс начнется в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Они общие для всей страны и включают множество мероприятий: от обязательной для педагогов и детей термометрии и обработки рук до разработки индивидуального расписания уроков для каждой параллели и максимальной минимизации контактов. И родителям, и детям, и педагогам потребуется пересмотреть свое представление об организации учебного процесса в школе, но таковы требования в условиях распространения коронавирусной инфекции. Все рекомендации направлены на одну глобальную задачу – сохранить здоровье детей и педагогов и при этом не прерывать образовательный процесс.

– В случае если начало учебного года и очное обучение в школах вызовет скачок заболеваемости, готово ли правительство вновь ввести ограничительные меры и дистанционное обучение?

– Мы все же рассчитываем, что при строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора к организации учебного процесса ситуация будет стабильной. При этом нам, безусловно, может пригодиться весь наработанный в конце прошлого учебного года опыт. Была проведена огромная работа по выстраиванию учебного процесса с использованием цифровых и дистанционных технологий. И судя по хорошим результатам ЕГЭ в этом году, которые служат одним из основных показателей эффективности обучения, системе образования удалось справиться с этими вызовами. В дальнейшем, если это потребуется, наработанный опыт можно будет использовать. Например, уже сейчас мы рекомендуем школам применять гибридное обучение – при шестидневной учебной неделе сделать учебу в субботу дистанционной для учащихся 5-11 классов. В выходной день большинство родителей находятся дома и смогут помочь детям подключиться к видео-урокам. Таким образом, один дополнительный день дети не будут активно контактировать друг с другом, а школы смогут провести дезинфекцию помещений.

– Еще одно новшество нового учебного года – бесплатное питание для учащихся с 1 по 4 класс. Все ли готово, дети действительно будут уже с 1 сентября обедать бесплатно?

– Не только обедать, но и завтракать. В зависимости от первой или второй смены обучения, это будут горячие завтраки или полноценные обеды с супом и вторым блюдом. При разработке рекомендованного меню постарались сделать бесплатное питание максимально полезным и разнообразным. Каждая школа на основе этих рекомендаций и в соответствии с СанПиН разрабатывает и утверждает свое меню и размещает его на сайте школы, чтобы все родители знали, чем кормят детей. Также одно из главных требований – привлекать местных товаропроизводителей. В районах области, в сельских школах это требование выполнялось на постоянной основе. Сейчас пытаемся реализовать этот принцип и в крупных городах. На сайте министерства образования Кировской области есть специальный раздел, где размещена вся необходимая информация, а также указаны телефоны «горячей линии» по вопросам бесплатного питания. Планируем активно сотрудничать с родительским сообществом, чтобы выявлять и оперативно реагировать на обращения по этому вопросу.

– Что касается дошкольного образования, то в Кировской области строятся новые детские сады. Будет ли продолжена эта работа?

– В целом, последние три года Кировская область активно участвует в нацпроекте «Демография». Всего в период с 2018 по 2020 год в регионе будет открыто 24 детских сада, с учетом отраслевого садика для медицинских и педагогических работников, а также двух пристроек к действующим детским садам. В городе Кирове уже завершено строительство 10 новых крупных учреждений на 260-270 детей, с бассейнами и просторными группами. Еще один детский сад построили в новом микрорайоне по нацпроекту «Жилье и городская среда». 10 новых яслей появятся в районных центрах и помогут мамам раньше выйти на работу. В целом в Кировской области благодаря нацпроектам будет создано более 4 тысяч мест в детских садах, и большая часть – в городе Кирове.

Кроме того, важным нововведением стало создание дополнительных мест в частных детских садах Кирова и Кирово-Чепецка. Более 27 млн рублей будут направлены частным детсадам на закупку оборудования для обучения и воспитания детей. В Кирове планируется создать 199 мест, в Кирово-Чепецке – 24. В эти детские сады пойдут дети из общей муниципальной очереди, которые сегодня ждут получения путевки.

Также от Кировской области направлена заявка на строительство 3 новых объектов. В первую очередь, это возведение детсадов в новых микрорайонах Кирова – Озерках, Урванцево, слободе Курочкины. Новые микрорайоны сегодня проектируются только с учетом комплексной застройки, где предусмотрены участки под соцобъекты – школы, детские сады, больницы.

– В прошлом году 1 сентября открывали новую школу в городе Зуевка. В этом, судя по всему – долгожданную школу в микрорайоне Чистые Пруды города Кирова?

– Действительно, на протяжении трех лет каждый год 1 сентября новые школы открывают свои двери для учеников. Школу № 25 в Чистых Прудах очень ждут жители крупного микрорайона. Мы строили ее опережающими темпами, добились переноса федеральных средств на завершение строительства в 2019 году. Но открыть ее решили все же 1 сентября, чтобы не переводить детей в новое здание в середине учебного года. Есть планы и по продолжению строительства. Федеральные средства в 2021-2022 годах выделены на строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Радужный города Кирова. В Министерство просвещения РФ направлена заявка на строительство школ в Долгушино и в районе Зубаревского леса, а также в Нолинске и Малмыже.

– Летом родителей проинформировали, что для занятия в кружках допобразования детям понадобятся сертификаты. Что это за система и для чего ее внедряют?

– Реализуемый в регионе проект персонифицированного финансирования дополнительного образования призван расширить доступность бесплатных услуг дополнительного образования вне школы. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и направлен на формирование конкурентной среды между муниципальными и частными организациями. То есть внутри муниципальной сети происходит финансирование именно услуг, а не учреждений.

Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребенком 18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. Средства за обучение детей поступают организациям с виртуальных счетов детей только после выбора ребенком конкретной программы. В случае перехода ребенком на программу другой организации меняется и получатель средств сертификата.

Каждый ребенок может использовать сертификат дополнительного образования для выбора кружков или объединений, интересных ему. Норматив денежного обеспечения сертификата устанавливается каждым муниципалитетом. Таким образом, формируется единое воспитательное пространство с равным доступом к программам дополнительного образования, в том числе для детей из малообеспеченных семей – финансирование идет за ребенком, за его потребностями.

– Дмитрий Александрович, а Вы помните свое 1 сентября и своего первого учителя?

– Да, конечно, помню и первую учительницу Ираиду Александровну Титову, и 1 сентября в школе № 53. Торжественный волнующий момент. Солнечный день, много гладиолусов, все ребята в школьной форме, счастливые лица родителей, волнение – очень хорошо помню этот день. Я шел в школу с большой радостью. До сих пор считаю, что школьная форма – это красиво, это элегантно, это здорово.

– А какие любимые предметы в школе были?

– Геометрия, физика и математика. Мечтал стать программистом, но вышло по-другому. Отец настоял на моем поступлении в профильный класс при химико- биологическом лицее в Кирове, который как раз открывался, когда я 10 класс заканчивал. Для поступления нужно было сдавать вступительные экзамены, и я их сдал. До обеда учился в школе, после этого часов до 19-20 – в лицее, и не жалею об этом. После окончания лицея решил, что уходить в математики неразумно и пошел сдавать экзамены на лечебный факультет Кировской государственной медицинской академии. Курьезный случай тогда произошел. Мне попался вопрос: «Виды почек». Я написал в ответе, чем различаются млекопитающие, рептилии, земноводные, нарисовал строение нефронов, а сам думаю: «Ладно, я в лицее учился, знаю это, а выпускники обычных общеобразовательных школ ведь такое не изучали!». Дошел до вопроса «Расположение на стебле» и понял, что вопрос-то про почки растений! Декан тогда увидел, что я исписал 2 страницы и посмеялся: «Да, Курдюмов, похоже, ты перестарался!» Я потом быстро еще написал про почки растений, ну и поступил. Так я пришел в медицину.

– Сейчас в регионе строятся новые школы, оснащенные самым современным оборудованием. Если бы Вы, будучи школьником, учились в такой, это бы повлияло на вашу профориентацию?

– На мою профориентацию повлияли родители. Школы сейчас, действительно, строятся современные, красивые, оснащенные. Времена меняются, это правильно, это закономерно. Но профессиональное самоопределение школьников начинается в семье. Это сложный и длительный процесс развития внутренней готовности человека к выбору профессионального пути. Фундамент этого процесса должен закладываться в детстве. На разных возрастных этапах форматы и акценты работы по профориентации должны соответствовать возрастным особенностям. В дошкольном и младшем школьном возрасте акцент стоит делать на саморегуляции и развитии первичных навыков взаимодействия со сверстниками, с младшими и старшими. В начальной школе закладывается понимание важности любой профессии, воспитывается трудолюбие и ответственность. В подростковом возрасте важны деловые навыки, умение действовать в команде, учитывая разнообразие ролей и позиций. Попробовав себя в разных ролях и осознав наиболее успешные для себя модели коммуникации, подросток получает шанс более адресно искать свое место на рынке труда. На этом этапе ему важно предложить навигацию по профессиям и профессиональные пробы. Также очень важно и допобразование.

– Что можете пожелать учащимся и педагогам в преддверии Дня знаний?

– Ребятам желаю интересной учебы, много сил, смелости и упорства для новых открытий, побед и достижений, для новых знаний и стремлений. Удачи, хорошего настроения, бодрости и здоровья на весь учебный год! Учителям хочу пожелать бесконечной энергии и вдохновения, реализации всех намеченных планов. Мы вас очень уважаем и ценим ваш благородный, такой нужный и важный труд!