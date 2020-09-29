Дмитрий Курдюмов рассказал о помощи государства в период пандемии людям, потерявшим работу, и семьям с детьми

Прошедшая на днях пресс-конференция началась с информации на рынке труда. Причём первый зампред озвучил не просто сухие цифры, слушая которые трудно реально оценить ситуацию, а дал их в сравнении с данными соседей по ПФО и анализом причин безработицы.

«Активная временная безработица»

«В регионе с января по сентябрь 2020 года за помощью в поиске работы в службу занятости обратилось более 52 000 человек. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но если сравнивать с ситуацией по безработице, сложившейся в ПФО и в целом по России, то там за аналогичный период обратившихся в службу занятости было в пять раз больше, — отметил Дмитрий Курдюмов. — Пик пришёлся на апрель. И это понятно. Именно в данное время организации и индивидуальные предприниматели столкнулись с ограничительными мерами. В нашем регионе подходили к этому максимально сдержанно и своевременно давали возможность реальному сектору экономики работать в этих непростых условиях, поэтому у нас количество обратившихся в службу занятости и признанных официально безработными меньше. В конечном итоге на 24 сентября официальными безработными признаны 28,5 тысячи, что больше по сравнению с началом текущего года на 3,5 процента».

Дмитрий Курдюмов обратил внимание на причины роста безработных, выявленные в ходе анализа, проведённого совместно с российским Минтруда.

Безусловно, как пояснил первый зампред, на то были объективные причины, с которыми столкнулся сектор реальной экономики во время разгула коронавируса. Но вместе с тем имела место и так называемая «активная временная безработица», когда на предприятиях города Кирова и области работники добровольно переходили в разряд безработных, предпочитая невысокой зарплате повышенные выплаты. К примеру, уволившийся с работы в этот период и имеющий ребёнка мог получить от государства более 18 тысяч рублей. Если детей двое, то и размер выплат увеличивался. При этом многие работали, но без официального оформления. Так что кто-то пытался больше подзаработать, а кто-то просто отдыхал. И эти выплаты за исключением индивидуальных предпринимателей продолжались до 31 августа.

Ощутимый прирост безработицы спровоцировала и назначенная в этот трудный период ежемесячная денежная выплата на ребёнка с 3 до 7 лет включительно. Она предоставлялась без предъявления каких-либо справок — всё происходило путём межведомственного электронного взаимодействия. Но необходимым условием для неё являлось подтверждение официального трудового дохода каждого члена семьи либо официальный статус безработного. И, чтобы получить эту поддержку, люди вставали на официальный учёт в центре занятости населения. Как отметил первый зампред, такая категория могла ухудшить официальную «безработную» статистику на 15-20 процентов.

Индивидуальный подход

В данное время, подчеркнул Дмитрий Курдюмов, служба занятости принимает все меры по трудоустройству людей, потерявших работу в тот непростой период.

Присутствовавший на встрече начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Руслан Бондарчук подтвердил, что со всеми, оставшимися без работы в период пандемии, общаются индивидуально, предлагая все имеющиеся вакансии. А их на сегодня более 18 тысяч по разным направлениям. Наиболее востребованы фрезеровщики, станочники, швеи, токари, врачи, учителя, полицейские, медсёстры.

Кроме того, с конца марта в регионе действует постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице.

Оно составляет 12130 рублей вместо прежних 8000 рублей и распространяется не только на тех, кто раньше состоял на учёте и имел право на максимальное пособие по безработице, но и уволенных после 1 марта. За исключением нарушителей трудовой дисциплины. Повышенное пособие будет действовать до конца года.

Как напомнили на пресс-конференции, в регионе выплачиваются 3000 рублей на несовершеннолетних детей тем гражданам, кто был уволен после 1 марта. Пособие начисляется одному из родителей. Изначально предполагалось выплачивать его до 31 августа 2020 года, но затем срок продлили до 30 сентября.

Ещё один важный момент. Если изначально эти выплаты касались только тех, кто был уволен после1 марта, то затем они распространились на всех без исключения лиц, имеющих право на пособие по безработице и воспитывающих детей до 18 лет.

Повышенное пособие по безработице с начала года получили более 19 500 жителей Кировской области.

Внимание семьям с детьми

По данным министерства социального развития Кировской области, начиная с конца апреля, более 3200 семей получили ряд мер социальной поддержки без учёта доходов от трудовой деятельности. Главное при этом, чтобы человек состоял на учёте в службе занятости.

— Гражданам, которые потеряли работу и признаны безработными, при обращении в органы соцзащиты до 31 декабря 2020 года для определения права на девять мер социальной поддержки из 79, в том числе и на новую ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, выплаты назначаются без учёта доходов, если гражданин состоит на учёте в службе занятости, — рассказала региональный министр социального развития Ольга Шулятьева.

Она напомнила, что Кировская область одной из первых в России начала принимать заявления на новую президентскую выплату для детей от 3 до 7 лет. По словам Ольги Юрьевны, на сегодняшний день выплатой воспользовались родители 37 тысяч детей на сумму более 2 млрд рублей. Глава ведомства также сообщила, что за последние 6 месяцев только по линии органов социальной защиты населения почти 90 тысяч граждан получили меры социальной поддержки в период пандемии в упрощённом порядке без подачи заявлений. И подчеркнула, что со 2 октября начинает действовать прежняя норма, которая была до введения упрощённого порядка: необходимо будет подтверждать своё право на определённые меры соцподдержки.

По словам Дмитрия Курдюмова, беспрецедентными стали и новые меры поддержки семей с детьми в период карантинных мероприятий, также инициированные главой государства. Они предоставлены Пенсионным фондом РФ более чем на 230 тысяч детей на сумму почти 5 млрд рублей. Это ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет, единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет и единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет.

В завершение пресс-конференции Ольга Шулятьева напомнила, что до 1 октября семьям необходимо успеть подать заявление на получение дополнительных выплат на детей. Это касается тех родителей, кто ещё не успел этого сделать. Если не подать заявление до конца сентября, то с 1 октября будет уже поздно.

Важно

Всего на новые меры поддержки семей с детьми, инициированные президентом Владимиром Путиным, по линии органов социальной защиты населения и по линии Пенсионного фонда в регион направлено дополнительно более 6 млрд рублей. В целом объём финансирования на все меры социальной поддержки увеличен с 6,6 млрд рублей в 2019 году до 9,1 млрд рублей в 2020-м. Только по линии органов социальной защиты меры соцподдержки предоставляются более чем на 91 000 детей, тогда как в 2019 году были предоставлены на 65 000 детей. Все выплаты находятся на контроле главы региона Игоря Васильева.